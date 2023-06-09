https://ria.ru/20230609/medved-1877306642.html

В Вашингтоне ловят гуляющего по улицам медведя

В Вашингтоне ловят гуляющего по улицам медведя - РИА Новости, 09.06.2023

В Вашингтоне ловят гуляющего по улицам медведя

Полиция Вашингтона пытается поймать медведя в черте города, дороги в близлежащих районах перекрыты, жителей просят не выходить на улицу, сообщили... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T18:38

2023-06-09T18:38

2023-06-09T18:38

вашингтон (штат)

мэриленд

виргиния

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ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. Полиция Вашингтона пытается поймать медведя в черте города, дороги в близлежащих районах перекрыты, жителей просят не выходить на улицу, сообщили правоохранительные органы в пятницу. Утром в пятницу правоохранительные органы опубликовали в Twitter фотографию затаившегося на дереве зверя. Согласно опубликованному адресу инцидента, животное обнаружено на северо-восточной окраине города в 5,5 километрах от Белого дома. "Дороги в районе инцидента перекрыты. На месте работают специалисты ведомства по контролю за животными", - сообщала полиция. К настоящему времени, по данным правоохранительных органов, медведь "слез с дерева и разгуливает по дворам близлежащих домов". "Если вы живете там, пожалуйста, оставайтесь внутри", - предупредили городские полицейские. Появление медведей в жилых районах столичного региона участилось в последнее время. Сообщения о черных медведях во дворах регулярно публикуют жители штат Мэриленд в окрестностях Вашингтона, подобные инциденты зафиксированы и в соседней Виргинии.

https://ria.ru/20230603/mchs-1875916516.html

вашингтон (штат)

мэриленд

виргиния

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вашингтон (штат), мэриленд, виргиния