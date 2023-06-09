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В Вашингтоне ловят гуляющего по улицам медведя - РИА Новости, 09.06.2023
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18:38 09.06.2023
https://ria.ru/20230609/medved-1877306642.html
В Вашингтоне ловят гуляющего по улицам медведя
В Вашингтоне ловят гуляющего по улицам медведя - РИА Новости, 09.06.2023
В Вашингтоне ловят гуляющего по улицам медведя
Полиция Вашингтона пытается поймать медведя в черте города, дороги в близлежащих районах перекрыты, жителей просят не выходить на улицу, сообщили... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T18:38
2023-06-09T18:38
вашингтон (штат)
мэриленд
виргиния
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ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. Полиция Вашингтона пытается поймать медведя в черте города, дороги в близлежащих районах перекрыты, жителей просят не выходить на улицу, сообщили правоохранительные органы в пятницу. Утром в пятницу правоохранительные органы опубликовали в Twitter фотографию затаившегося на дереве зверя. Согласно опубликованному адресу инцидента, животное обнаружено на северо-восточной окраине города в 5,5 километрах от Белого дома. "Дороги в районе инцидента перекрыты. На месте работают специалисты ведомства по контролю за животными", - сообщала полиция. К настоящему времени, по данным правоохранительных органов, медведь "слез с дерева и разгуливает по дворам близлежащих домов". "Если вы живете там, пожалуйста, оставайтесь внутри", - предупредили городские полицейские. Появление медведей в жилых районах столичного региона участилось в последнее время. Сообщения о черных медведях во дворах регулярно публикуют жители штат Мэриленд в окрестностях Вашингтона, подобные инциденты зафиксированы и в соседней Виргинии.
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вашингтон (штат)
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вашингтон (штат), мэриленд, виргиния
Вашингтон (штат), Мэриленд, Виргиния
В Вашингтоне ловят гуляющего по улицам медведя

Полиция Вашингтона перекрыла дороги и попросила людей не выходить на улицу из-за медведя

© AP Photo / Andrew HarnikМедведь в Вашингтоне
Медведь в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Медведь в Вашингтоне
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. Полиция Вашингтона пытается поймать медведя в черте города, дороги в близлежащих районах перекрыты, жителей просят не выходить на улицу, сообщили правоохранительные органы в пятницу.
Утром в пятницу правоохранительные органы опубликовали в Twitter фотографию затаившегося на дереве зверя. Согласно опубликованному адресу инцидента, животное обнаружено на северо-восточной окраине города в 5,5 километрах от Белого дома.
Придумывают игры и немного хулиганят: медвежата с мамой на прогулке
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Медвежата появились на свет 16 декабря 2022 года и только в марте начали выходить из специально оборудованной берлоги.

Белая медведица Герда с белыми медвежатами в вольере Новосибирского зоопарка имени Ростислава Шило

Медвежата появились на свет 16 декабря 2022 года и только в марте начали выходить из специально оборудованной берлоги.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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1 из 12
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

В апреле ветеринарные врачи обследовали малышей и определили, что это девочки.

Белая медведица Герда с белыми медвежатами в вольере Новосибирского зоопарка имени Ростислава Шило

В апреле ветеринарные врачи обследовали малышей и определили, что это девочки.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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2 из 12
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Малышки быстро растут, каждый день придумывают новые игры и даже немного хулиганят.

Белые медвежата в вольере Новосибирского зоопарка имени Ростислава Шило

Малышки быстро растут, каждый день придумывают новые игры и даже немного хулиганят.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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3 из 12
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Белая медведица Герда в вольере Новосибирского зоопарка имени Ростислава Шило.

Белая медведица Герда в вольере Новосибирского зоопарка имени Ростислава Шило

Белая медведица Герда в вольере Новосибирского зоопарка имени Ростислава Шило.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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4 из 12
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Совсем недавно медвежата лишь неловко переваливались с лапы на лапу, а теперь уверенно бегают.

Белый медвежонок в вольере Новосибирского зоопарка имени Ростислава Шило

Совсем недавно медвежата лишь неловко переваливались с лапы на лапу, а теперь уверенно бегают.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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5 из 12
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

И готовы сколько угодно играть с мамой в воде.

Белая медведица Герда в вольере Новосибирского зоопарка имени Ростислава Шило

И готовы сколько угодно играть с мамой в воде.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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6 из 12
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Еще они умеют скатываться с горок и рыть небольшие берлоги.

Белый медвежонок в вольере Новосибирского зоопарка имени Ростислава Шило

Еще они умеют скатываться с горок и рыть небольшие берлоги.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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7 из 12
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Детишки слушаются маму, особенно когда приходит время обеда.

Белый медвежонок в вольере Новосибирского зоопарка имени Ростислава Шило

Детишки слушаются маму, особенно когда приходит время обеда.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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8 из 12
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Герда с медвежатами.

Белая медведица Герда с белыми медвежатами в вольере Новосибирского зоопарка имени Ростислава Шило

Герда с медвежатами.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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9 из 12
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Новосибирский зоопарк предлагает всем желающим поучаствовать в конкурсе на лучшие имена для медвежат.

Белый медвежонок играет на искусственном снегу в вольере Новосибирского зоопарка имени Ростислава Шило

Новосибирский зоопарк предлагает всем желающим поучаствовать в конкурсе на лучшие имена для медвежат.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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10 из 12
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Варианты можно предлагать в соцсетях зоопарка.

Белый медвежонок играет на искусственном снегу в вольере Новосибирского зоопарка имени Ростислава Шило

Варианты можно предлагать в соцсетях зоопарка.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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11 из 12
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Имена малышек объявят 25 июня.

Белая медведица Герда с белыми медвежатами в вольере Новосибирского зоопарка имени Ростислава Шило

Имена малышек объявят 25 июня.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
12 из 12

Медвежата появились на свет 16 декабря 2022 года и только в марте начали выходить из специально оборудованной берлоги.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
1 из 12

В апреле ветеринарные врачи обследовали малышей и определили, что это девочки.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
2 из 12

Малышки быстро растут, каждый день придумывают новые игры и даже немного хулиганят.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
3 из 12

Белая медведица Герда в вольере Новосибирского зоопарка имени Ростислава Шило.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
4 из 12

Совсем недавно медвежата лишь неловко переваливались с лапы на лапу, а теперь уверенно бегают.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
5 из 12

И готовы сколько угодно играть с мамой в воде.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
6 из 12

Еще они умеют скатываться с горок и рыть небольшие берлоги.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
7 из 12

Детишки слушаются маму, особенно когда приходит время обеда.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
8 из 12

Герда с медвежатами.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
9 из 12

Новосибирский зоопарк предлагает всем желающим поучаствовать в конкурсе на лучшие имена для медвежат.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
10 из 12

Варианты можно предлагать в соцсетях зоопарка.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
11 из 12

Имена малышек объявят 25 июня.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
12 из 12
"Дороги в районе инцидента перекрыты. На месте работают специалисты ведомства по контролю за животными", - сообщала полиция.
К настоящему времени, по данным правоохранительных органов, медведь "слез с дерева и разгуливает по дворам близлежащих домов".
"Если вы живете там, пожалуйста, оставайтесь внутри", - предупредили городские полицейские.
Появление медведей в жилых районах столичного региона участилось в последнее время. Сообщения о черных медведях во дворах регулярно публикуют жители штат Мэриленд в окрестностях Вашингтона, подобные инциденты зафиксированы и в соседней Виргинии.
Грибники в лесу - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
В МЧС рассказали, как вести себя при встрече с дикими животными
3 июня, 09:55
 
Вашингтон (штат)МэрилендВиргиния
 
 
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