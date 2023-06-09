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Страховой Дом ВСК представит на ПМЭФ передовые ИТ-разработки - РИА Новости, 09.06.2023
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12:14 09.06.2023
https://ria.ru/20230609/it-razrabotki-1877167625.html
Страховой Дом ВСК представит на ПМЭФ передовые ИТ-разработки
Страховой Дом ВСК представит на ПМЭФ передовые ИТ-разработки - РИА Новости, 09.06.2023
Страховой Дом ВСК представит на ПМЭФ передовые ИТ-разработки
Страховой Дом ВСК представит на ПМЭФ-2023 инновационные разработки в области InsurTech на своём стенде "Цифровые решения для бизнеса", сообщает компания. РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T12:14
2023-06-09T12:14
новости компаний - экономика
петербургский международный экономический форум (фонд)
вск (страховой дом)
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Страховой Дом ВСК представит на ПМЭФ-2023 инновационные разработки в области InsurTech на своём стенде "Цифровые решения для бизнеса", сообщает компания.Представители ВСК расскажут о ключевых ИТ-технологиях, представленных в экспозиции, новых технологичных продуктах, которые позволяют оптимизировать взаимодействие компании с клиентами и партнерами, а также совершенствовать уровень сервиса.В частности, гости форума узнают о возможностях и преимуществах бесшовной API-интеграции страховых решений в ИТ-архитектуру любого бизнеса, познакомятся с инновационными решениями в медицинской сфере, в том числе с "Цифровой клиникой" ВСК. Этот сервис подразумевает полное медицинское сопровождение пациента – помощь медицинского советника, запись на онлайн и очный прием, план обследования, пояснили в компании.В медицинской секции стенда ВСК можно будет сделать биоимпедансный анализ тела на специализированном оборудовании, получить рекомендации врача.В рамках деловой программы ПМЭФ-2023 генеральный директор ВСК Александр Тарновский расскажет о социально-ориентированном подходе бизнеса к вопросам благополучия сотрудников и их семей. Член Совета директоров Ольга Сорокина поделится успешной практикой цифровой трансформации компании, а также мнением о технологическом будущем. Член Совета директоров ВСК Роман Фролов расскажет о важности страховой защиты для МСБ.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня.
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2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
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новости компаний - экономика, петербургский международный экономический форум (фонд), вск (страховой дом)
Новости компаний - Экономика, Петербургский международный экономический форум (фонд), ВСК (страховой дом)

Страховой Дом ВСК представит на ПМЭФ передовые ИТ-разработки

© Фото : Страховой Дом ВСКЛоготип Страхового Дома ВСК
Логотип Страхового Дома ВСК - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© Фото : Страховой Дом ВСК
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Страховой Дом ВСК представит на ПМЭФ-2023 инновационные разработки в области InsurTech на своём стенде "Цифровые решения для бизнеса", сообщает компания.
Представители ВСК расскажут о ключевых ИТ-технологиях, представленных в экспозиции, новых технологичных продуктах, которые позволяют оптимизировать взаимодействие компании с клиентами и партнерами, а также совершенствовать уровень сервиса.
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В частности, гости форума узнают о возможностях и преимуществах бесшовной API-интеграции страховых решений в ИТ-архитектуру любого бизнеса, познакомятся с инновационными решениями в медицинской сфере, в том числе с "Цифровой клиникой" ВСК. Этот сервис подразумевает полное медицинское сопровождение пациента – помощь медицинского советника, запись на онлайн и очный прием, план обследования, пояснили в компании.
В медицинской секции стенда ВСК можно будет сделать биоимпедансный анализ тела на специализированном оборудовании, получить рекомендации врача.
В рамках деловой программы ПМЭФ-2023 генеральный директор ВСК Александр Тарновский расскажет о социально-ориентированном подходе бизнеса к вопросам благополучия сотрудников и их семей. Член Совета директоров Ольга Сорокина поделится успешной практикой цифровой трансформации компании, а также мнением о технологическом будущем. Член Совета директоров ВСК Роман Фролов расскажет о важности страховой защиты для МСБ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня.
 
Новости компаний - ЭкономикаПетербургский международный экономический форум (фонд)ВСК (страховой дом)
 
 
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