https://ria.ru/20230609/it-razrabotki-1877167625.html

Страховой Дом ВСК представит на ПМЭФ передовые ИТ-разработки

Страховой Дом ВСК представит на ПМЭФ передовые ИТ-разработки - РИА Новости, 09.06.2023

Страховой Дом ВСК представит на ПМЭФ передовые ИТ-разработки

Страховой Дом ВСК представит на ПМЭФ-2023 инновационные разработки в области InsurTech на своём стенде "Цифровые решения для бизнеса", сообщает компания. РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T12:14

2023-06-09T12:14

2023-06-09T12:14

новости компаний - экономика

петербургский международный экономический форум (фонд)

вск (страховой дом)

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Страховой Дом ВСК представит на ПМЭФ-2023 инновационные разработки в области InsurTech на своём стенде "Цифровые решения для бизнеса", сообщает компания.Представители ВСК расскажут о ключевых ИТ-технологиях, представленных в экспозиции, новых технологичных продуктах, которые позволяют оптимизировать взаимодействие компании с клиентами и партнерами, а также совершенствовать уровень сервиса.В частности, гости форума узнают о возможностях и преимуществах бесшовной API-интеграции страховых решений в ИТ-архитектуру любого бизнеса, познакомятся с инновационными решениями в медицинской сфере, в том числе с "Цифровой клиникой" ВСК. Этот сервис подразумевает полное медицинское сопровождение пациента – помощь медицинского советника, запись на онлайн и очный прием, план обследования, пояснили в компании.В медицинской секции стенда ВСК можно будет сделать биоимпедансный анализ тела на специализированном оборудовании, получить рекомендации врача.В рамках деловой программы ПМЭФ-2023 генеральный директор ВСК Александр Тарновский расскажет о социально-ориентированном подходе бизнеса к вопросам благополучия сотрудников и их семей. Член Совета директоров Ольга Сорокина поделится успешной практикой цифровой трансформации компании, а также мнением о технологическом будущем. Член Совета директоров ВСК Роман Фролов расскажет о важности страховой защиты для МСБ.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня.

https://ria.ru/20230418/soglashenie-1866082837.html

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, петербургский международный экономический форум (фонд), вск (страховой дом)