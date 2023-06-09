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Украденную 60 лет назад картину нашли на аукционе в Нидерландах
Украденную 60 лет назад картину нашли на аукционе в Нидерландах - РИА Новости, 09.06.2023
Украденную 60 лет назад картину нашли на аукционе в Нидерландах
Украденную 60 лет назад картину нашли на аукционе в Мидделбурге, нидерландской провинции Зеландия, пишет Telegraaf. РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T16:03
2023-06-09T16:03
2023-06-09T16:03
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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Украденную 60 лет назад картину нашли на аукционе в Мидделбурге, нидерландской провинции Зеландия, пишет Telegraaf.Речь идет о работе "l’Interno Benedicente". Ее автор – художник эпохи позднего Возрождения Галеаццо Кампи (1475–1536). Стоимость произведения оценивается в пять тысяч евро. В 1959 году его вынесли из музея Civico Ala Ponzone в Кремоне. Сотрудник итальянской институции узнал представленное на торгах полотно и вызвал полицию.По словам Ричарда Бронсвейка из отдела голландской полиции по расследованию преступлений в сфере искусства, человек, выставивший картину на аукцион, скупает предметы искусства из домов, в частности, после смерти их жильцов."Оказалось, что он владел ей уже какое-то время, но не мог вспомнить, откуда картина взялась. Самое главное для нас это то, что работа нашлась. Итальянцы были в восторге", – отметил Бронсвейк.Как картина Кампи оказалась в Нидерландах, до сих пор на выяснили. Работу вернут музею в Кремоне.
https://ria.ru/20221110/dichirico-1830425358.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, нидерланды, аукцион
Культура, Новости культуры, Нидерланды, Аукцион
Украденную 60 лет назад картину нашли на аукционе в Нидерландах
Украденную из итальянского музея 60 лет назад картину нашли на аукционе в Нидерландах
МОСКВА, 9 июн – РИА Новости.
Украденную 60 лет назад картину нашли на аукционе в Мидделбурге, нидерландской провинции Зеландия, пишет
Telegraaf.
Речь идет о работе "l’Interno Benedicente". Ее автор – художник эпохи позднего Возрождения Галеаццо Кампи (1475–1536). Стоимость произведения оценивается в пять тысяч евро. В 1959 году его вынесли из музея Civico Ala Ponzone в Кремоне. Сотрудник итальянской институции узнал представленное на торгах полотно и вызвал полицию.
По словам Ричарда Бронсвейка из отдела голландской полиции по расследованию преступлений в сфере искусства, человек, выставивший картину на аукцион, скупает предметы искусства из домов, в частности, после смерти их жильцов.
"Оказалось, что он владел ей уже какое-то время, но не мог вспомнить, откуда картина взялась. Самое главное для нас это то, что работа нашлась. Итальянцы были в восторге", – отметил Бронсвейк.
Как картина Кампи оказалась в Нидерландах, до сих пор на выяснили. Работу вернут музею в Кремоне.
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