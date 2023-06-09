Рейтинг@Mail.ru
Центробанк планирует вернуть к 2024 году четырехпроцентную инфляцию - РИА Новости, 09.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:26 09.06.2023
https://ria.ru/20230609/inflyatsiya-1877245313.html
Центробанк планирует вернуть к 2024 году четырехпроцентную инфляцию
Центробанк планирует вернуть к 2024 году четырехпроцентную инфляцию - РИА Новости, 09.06.2023
Центробанк планирует вернуть к 2024 году четырехпроцентную инфляцию
Банк России подтверждает решимость вернуть инфляцию в РФ к 4% в 2024 году, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T15:26
2023-06-09T15:26
экономика
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
инфляция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801750440_0:216:3072:1944_1920x0_80_0_0_2dd27f94f8afaa0f1ca61c6262da76a0.jpg
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Банк России подтверждает решимость вернуть инфляцию в РФ к 4% в 2024 году, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. "Мы подтверждаем нашу решимость вернуть инфляцию к цели в следующем году и поддерживать ее на цели в дальнейшем. В условиях нарастающего инфляционного давления мы допускаем возможность, что для удержания инфляции понадобится повышение ключевой ставки уже на ближайших заседаниях", - сказала она в ходе пресс-конференции. "Шаг изменения ставки будет определяться тем, в какой мере поступающие данные будут влиять на нашу оценку баланса рисков для достижения цели 4% в 2024 году", - добавила Набиуллина. ЦБ в пятницу оставил ключевую ставку без изменений - на уровне 7,5% годовых. Это стало вторым в истории случаем, когда регулятор сохраняет ключевую ставку шесть заседаний подряд.
https://ria.ru/20230515/inflyatsiya-1871777665.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801750440_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_367b0816d595c5c7185a6bdfec861838.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), инфляция
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Инфляция
Центробанк планирует вернуть к 2024 году четырехпроцентную инфляцию

Набиуллина: ЦБ подтверждает решимость вернуть к 2024 году инфляцию в четыре процента

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Банка России
Здание Банка России - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Банка России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Банк России подтверждает решимость вернуть инфляцию в РФ к 4% в 2024 году, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Мы подтверждаем нашу решимость вернуть инфляцию к цели в следующем году и поддерживать ее на цели в дальнейшем. В условиях нарастающего инфляционного давления мы допускаем возможность, что для удержания инфляции понадобится повышение ключевой ставки уже на ближайших заседаниях", - сказала она в ходе пресс-конференции.
"Шаг изменения ставки будет определяться тем, в какой мере поступающие данные будут влиять на нашу оценку баланса рисков для достижения цели 4% в 2024 году", - добавила Набиуллина.
ЦБ в пятницу оставил ключевую ставку без изменений - на уровне 7,5% годовых. Это стало вторым в истории случаем, когда регулятор сохраняет ключевую ставку шесть заседаний подряд.
Граффити в поддержку рубля в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
ЕК опубликовала прогноз по инфляции в России
15 мая, 11:17
 
ЭкономикаРоссияЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Инфляция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала