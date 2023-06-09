https://ria.ru/20230609/inflyatsiya-1877245313.html

Центробанк планирует вернуть к 2024 году четырехпроцентную инфляцию

Центробанк планирует вернуть к 2024 году четырехпроцентную инфляцию - РИА Новости, 09.06.2023

Центробанк планирует вернуть к 2024 году четырехпроцентную инфляцию

Банк России подтверждает решимость вернуть инфляцию в РФ к 4% в 2024 году, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T15:26

2023-06-09T15:26

2023-06-09T15:26

экономика

россия

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

инфляция

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Банк России подтверждает решимость вернуть инфляцию в РФ к 4% в 2024 году, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. "Мы подтверждаем нашу решимость вернуть инфляцию к цели в следующем году и поддерживать ее на цели в дальнейшем. В условиях нарастающего инфляционного давления мы допускаем возможность, что для удержания инфляции понадобится повышение ключевой ставки уже на ближайших заседаниях", - сказала она в ходе пресс-конференции. "Шаг изменения ставки будет определяться тем, в какой мере поступающие данные будут влиять на нашу оценку баланса рисков для достижения цели 4% в 2024 году", - добавила Набиуллина. ЦБ в пятницу оставил ключевую ставку без изменений - на уровне 7,5% годовых. Это стало вторым в истории случаем, когда регулятор сохраняет ключевую ставку шесть заседаний подряд.

https://ria.ru/20230515/inflyatsiya-1871777665.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), инфляция