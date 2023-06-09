https://ria.ru/20230609/inflyatsiya-1877245313.html
Центробанк планирует вернуть к 2024 году четырехпроцентную инфляцию
Центробанк планирует вернуть к 2024 году четырехпроцентную инфляцию - РИА Новости, 09.06.2023
Центробанк планирует вернуть к 2024 году четырехпроцентную инфляцию
Банк России подтверждает решимость вернуть инфляцию в РФ к 4% в 2024 году, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T15:26
2023-06-09T15:26
2023-06-09T15:26
экономика
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
инфляция
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Банк России подтверждает решимость вернуть инфляцию в РФ к 4% в 2024 году, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. "Мы подтверждаем нашу решимость вернуть инфляцию к цели в следующем году и поддерживать ее на цели в дальнейшем. В условиях нарастающего инфляционного давления мы допускаем возможность, что для удержания инфляции понадобится повышение ключевой ставки уже на ближайших заседаниях", - сказала она в ходе пресс-конференции. "Шаг изменения ставки будет определяться тем, в какой мере поступающие данные будут влиять на нашу оценку баланса рисков для достижения цели 4% в 2024 году", - добавила Набиуллина. ЦБ в пятницу оставил ключевую ставку без изменений - на уровне 7,5% годовых. Это стало вторым в истории случаем, когда регулятор сохраняет ключевую ставку шесть заседаний подряд.
https://ria.ru/20230515/inflyatsiya-1871777665.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), инфляция
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Инфляция
Центробанк планирует вернуть к 2024 году четырехпроцентную инфляцию
Набиуллина: ЦБ подтверждает решимость вернуть к 2024 году инфляцию в четыре процента
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Банк России подтверждает решимость вернуть инфляцию в РФ к 4% в 2024 году, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Мы подтверждаем нашу решимость вернуть инфляцию к цели в следующем году и поддерживать ее на цели в дальнейшем. В условиях нарастающего инфляционного давления мы допускаем возможность, что для удержания инфляции понадобится повышение ключевой ставки уже на ближайших заседаниях", - сказала она в ходе пресс-конференции.
"Шаг изменения ставки будет определяться тем, в какой мере поступающие данные будут влиять на нашу оценку баланса рисков для достижения цели 4% в 2024 году", - добавила Набиуллина.
ЦБ
в пятницу оставил ключевую ставку без изменений - на уровне 7,5% годовых. Это стало вторым в истории случаем, когда регулятор сохраняет ключевую ставку шесть заседаний подряд.
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