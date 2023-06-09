https://ria.ru/20230609/gospremiya-1877192307.html

Шахназаров получил Госпремию за достижения в гуманитарной деятельности

Шахназаров получил Госпремию за достижения в гуманитарной деятельности - РИА Новости, 09.06.2023

Шахназаров получил Госпремию за достижения в гуманитарной деятельности

Государственная премия России за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности за 2022 год присуждена режиссеру Карену Шахназарову, сообщил советник РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T13:18

2023-06-09T13:18

2023-06-09T13:19

культура

карен шахназаров

новости культуры

россия

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Государственная премия России за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности за 2022 год присуждена режиссеру Карену Шахназарову, сообщил советник президента РФ по культуре Владимир Толстой."Государственная премия России за выдающиеся достижения в области искусства за 2022 год за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности присуждена генеральному директору киноконцерна "Мосфильм" режиссеру Карену Георгиевичу Шахназарову", - сказал Толстой на пресс-конференции в пятницу.Государственная премия - высшее признание заслуг деятелей науки и культуры перед обществом и государством. Она является главной российской премией, унаследовав в 1992 году это название от Госпремии РСФСР. Помимо денежного вознаграждения (с 2020 года размер премии был увеличен вдвое, до 10 миллионов рублей) лауреаты получают диплом, почетный знак, а также фрачный знак.

https://ria.ru/20230609/premiya-1877187356.html

россия

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Ольга Фомченкова

карен шахназаров, новости культуры, россия