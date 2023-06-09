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Песков ответил на вопрос о ходе эвакуации в Херсонской области - РИА Новости, 09.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:51 09.06.2023 (обновлено: 12:01 09.06.2023)
https://ria.ru/20230609/evakuatsiya-1877165457.html
Песков ответил на вопрос о ходе эвакуации в Херсонской области
Песков ответил на вопрос о ходе эвакуации в Херсонской области - РИА Новости, 09.06.2023
Песков ответил на вопрос о ходе эвакуации в Херсонской области
Действия всех ведомств при эвакуации населения в Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС и наводнения оценивают в Кремле как самоотверженные, принимаются РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T11:51
2023-06-09T12:01
херсонская область
специальная военная операция на украине
дмитрий песков
владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
разрушение каховской гэс
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Действия всех ведомств при эвакуации населения в Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС и наводнения оценивают в Кремле как самоотверженные, принимаются энергичные меры по задействованию всех ресурсов, президент России Владимир Путин получает все необходимые доклады, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы оцениваем эти действия как самоотверженные. Вы знаете, что президент Путин держит эту ситуацию под контролем, он получает по линии МЧС, по линии наших военных постоянные доклады. По поручению президента, МЧС предпринимает энергичные меры с задействованием всех возможных дополнительных ресурсов для оказания помощи людям. Также самоотверженно работают и местные власти, которые тоже находятся в контакте с президентом", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.При этом, подчеркнул он, нельзя забывать о том, что вся работа происходит под непрекращающимися обстрелами украинских вооруженных сил. По словам Пескова, это более чем варварские обстрелы - в результате них есть погибшие, в том числе беременная женщина."Конечно, здесь каждый раз нужно вспоминать, что это внезапное губительное наводнение было вызвано диверсией украинской стороны, а точнее тем, что украинская сторона взорвала каховскую ГЭС и подорвала плотину", - добавил Песков.
https://ria.ru/20230609/plotina-1877092711.html
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херсонская область , дмитрий песков, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), разрушение каховской гэс
Херсонская область , Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков, Владимир Путин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Разрушение Каховской ГЭС
Песков ответил на вопрос о ходе эвакуации в Херсонской области

Песков: все действуют самоотверженно при проведении эвакуации в Херсонской области

© AP PhotoЗатопленная территория Херсонской области
Затопленная территория Херсонской области - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© AP Photo
Затопленная территория Херсонской области
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Действия всех ведомств при эвакуации населения в Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС и наводнения оценивают в Кремле как самоотверженные, принимаются энергичные меры по задействованию всех ресурсов, президент России Владимир Путин получает все необходимые доклады, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Мы оцениваем эти действия как самоотверженные. Вы знаете, что президент Путин держит эту ситуацию под контролем, он получает по линии МЧС, по линии наших военных постоянные доклады. По поручению президента, МЧС предпринимает энергичные меры с задействованием всех возможных дополнительных ресурсов для оказания помощи людям. Также самоотверженно работают и местные власти, которые тоже находятся в контакте с президентом", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
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При этом, подчеркнул он, нельзя забывать о том, что вся работа происходит под непрекращающимися обстрелами украинских вооруженных сил. По словам Пескова, это более чем варварские обстрелы - в результате них есть погибшие, в том числе беременная женщина.
«
"Конечно, здесь каждый раз нужно вспоминать, что это внезапное губительное наводнение было вызвано диверсией украинской стороны, а точнее тем, что украинская сторона взорвала каховскую ГЭС и подорвала плотину", - добавил Песков.
Последствия украинских ударов по Каховской ГЭСПоследствия украинских ударов по Каховской ГЭС
Инфографика
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьДмитрий ПесковВладимир ПутинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Разрушение Каховской ГЭС
 
 
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