https://ria.ru/20230609/cherchenie-1877253939.html
Минпросвещения может создать новый учебник по черчению
Минпросвещения может создать новый учебник по черчению - РИА Новости, 09.06.2023
Минпросвещения может создать новый учебник по черчению
Минпросвещения России может создать новый, современный учебник по черчению, заявил глава министерства Сергей Кравцов. РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T15:52
2023-06-09T15:52
2023-06-09T16:24
россия
общество
сергей кравцов
владимир путин
социальный навигатор
сн_образование
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КАЗАНЬ, 9 июн - РИА Новости. Минпросвещения России может создать новый, современный учебник по черчению, заявил глава министерства Сергей Кравцов."Посмотрим, как улучшить учебник, возможно, создадим новый, современный учебник по черчению", - сказал Кравцов журналистам.Ранее президент России Владимир Путин поручил ввести в 2024-2025 учебном году в школах РФ черчение.
https://ria.ru/20230525/trud-1874073591.html
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россия, общество, сергей кравцов, владимир путин, социальный навигатор, сн_образование
Россия, Общество, Сергей Кравцов, Владимир Путин, Социальный навигатор, СН_Образование
Минпросвещения может создать новый учебник по черчению
Кравцов сообщил, что Минпросвещения может создать новый, современный учебник по черчению