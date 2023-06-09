https://ria.ru/20230609/cherchenie-1877253939.html

Минпросвещения может создать новый учебник по черчению

Минпросвещения может создать новый учебник по черчению - РИА Новости, 09.06.2023

Минпросвещения может создать новый учебник по черчению

Минпросвещения России может создать новый, современный учебник по черчению, заявил глава министерства Сергей Кравцов. РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T15:52

2023-06-09T15:52

2023-06-09T16:24

россия

общество

сергей кравцов

владимир путин

социальный навигатор

сн_образование

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КАЗАНЬ, 9 июн - РИА Новости. Минпросвещения России может создать новый, современный учебник по черчению, заявил глава министерства Сергей Кравцов."Посмотрим, как улучшить учебник, возможно, создадим новый, современный учебник по черчению", - сказал Кравцов журналистам.Ранее президент России Владимир Путин поручил ввести в 2024-2025 учебном году в школах РФ черчение.

https://ria.ru/20230525/trud-1874073591.html

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2023

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россия, общество, сергей кравцов, владимир путин, социальный навигатор, сн_образование