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В Бердянске обнаружили схрон с гранатами для беспилотников - РИА Новости, 09.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:14 09.06.2023
https://ria.ru/20230609/berdyansk-1877139216.html
В Бердянске обнаружили схрон с гранатами для беспилотников
В Бердянске обнаружили схрон с гранатами для беспилотников - РИА Новости, 09.06.2023
В Бердянске обнаружили схрон с гранатами для беспилотников
Схрон с гранатами, оборудованными для сброса с беспилотника, обнаружили в Бердянске, сообщил журналистам представитель правоохранительных органов. РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T10:14
2023-06-09T10:14
специальная военная операция на украине
бердянск
запорожская область
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МЕЛИТОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости. Схрон с гранатами, оборудованными для сброса с беспилотника, обнаружили в Бердянске, сообщил журналистам представитель правоохранительных органов. "В Бердянске сотрудники правоохранительных органов обнаружили схрон с гранатами, оборудованными для сброса с беспилотника. В ходе отработки поступившей оперативной информации сотрудниками силовых ведомств Запорожской области выявлен схрон с гранатами Ф-1 и АГС-17, оборудованными для сброса с БПЛА", - сказал представитель ведомства. Он отметил, что "боеприпасы могли быть использованы против мирного населения города".
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бердянск
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бердянск, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Бердянск, Запорожская область
В Бердянске обнаружили схрон с гранатами для беспилотников

Правоохранительные органы: в Бердянске обнаружили схрон с гранатами для сброса с дронов

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкНазвание города на здании в Бердянске
Название города на здании в Бердянске - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Название города на здании в Бердянске. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости. Схрон с гранатами, оборудованными для сброса с беспилотника, обнаружили в Бердянске, сообщил журналистам представитель правоохранительных органов.
«
"В Бердянске сотрудники правоохранительных органов обнаружили схрон с гранатами, оборудованными для сброса с беспилотника. В ходе отработки поступившей оперативной информации сотрудниками силовых ведомств Запорожской области выявлен схрон с гранатами Ф-1 и АГС-17, оборудованными для сброса с БПЛА", - сказал представитель ведомства.
Он отметил, что "боеприпасы могли быть использованы против мирного населения города".
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Специальная военная операция на УкраинеБердянскЗапорожская область
 
 
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