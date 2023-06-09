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В Бердянске обнаружили схрон с гранатами для беспилотников
В Бердянске обнаружили схрон с гранатами для беспилотников - РИА Новости, 09.06.2023
В Бердянске обнаружили схрон с гранатами для беспилотников
Схрон с гранатами, оборудованными для сброса с беспилотника, обнаружили в Бердянске, сообщил журналистам представитель правоохранительных органов. РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T10:14
2023-06-09T10:14
2023-06-09T10:14
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бердянск
запорожская область
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МЕЛИТОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости. Схрон с гранатами, оборудованными для сброса с беспилотника, обнаружили в Бердянске, сообщил журналистам представитель правоохранительных органов. "В Бердянске сотрудники правоохранительных органов обнаружили схрон с гранатами, оборудованными для сброса с беспилотника. В ходе отработки поступившей оперативной информации сотрудниками силовых ведомств Запорожской области выявлен схрон с гранатами Ф-1 и АГС-17, оборудованными для сброса с БПЛА", - сказал представитель ведомства. Он отметил, что "боеприпасы могли быть использованы против мирного населения города".
https://ria.ru/20230525/skhron-1874020342.html
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бердянск, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Бердянск, Запорожская область
В Бердянске обнаружили схрон с гранатами для беспилотников
Правоохранительные органы: в Бердянске обнаружили схрон с гранатами для сброса с дронов