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В Бердянске обнаружили схрон с гранатами для беспилотников

В Бердянске обнаружили схрон с гранатами для беспилотников - РИА Новости, 09.06.2023

В Бердянске обнаружили схрон с гранатами для беспилотников

Схрон с гранатами, оборудованными для сброса с беспилотника, обнаружили в Бердянске, сообщил журналистам представитель правоохранительных органов. РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T10:14

2023-06-09T10:14

2023-06-09T10:14

специальная военная операция на украине

бердянск

запорожская область

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МЕЛИТОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости. Схрон с гранатами, оборудованными для сброса с беспилотника, обнаружили в Бердянске, сообщил журналистам представитель правоохранительных органов. "В Бердянске сотрудники правоохранительных органов обнаружили схрон с гранатами, оборудованными для сброса с беспилотника. В ходе отработки поступившей оперативной информации сотрудниками силовых ведомств Запорожской области выявлен схрон с гранатами Ф-1 и АГС-17, оборудованными для сброса с БПЛА", - сказал представитель ведомства. Он отметил, что "боеприпасы могли быть использованы против мирного населения города".

https://ria.ru/20230525/skhron-1874020342.html

бердянск

запорожская область

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бердянск, запорожская область