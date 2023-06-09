https://ria.ru/20230609/artilleriya-1877130186.html

Артиллеристы нанесли удар по позициям ВСУ у границы с Белгородской областью

Артиллеристы нанесли удар по позициям ВСУ у границы с Белгородской областью - РИА Новости, 09.06.2023

Артиллеристы нанесли удар по позициям ВСУ у границы с Белгородской областью

Артиллеристы ВС РФ нанесли мощный огневой удар по позициям войск Киева на границе Украины и Белгородской области России, уничтожив украинский опорный пункт и... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T09:13

2023-06-09T09:13

2023-06-09T09:13

специальная военная операция на украине

безопасность

белгородская область

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БЕЛГОРОД, 9 июн - РИА Новости. Артиллеристы ВС РФ нанесли мощный огневой удар по позициям войск Киева на границе Украины и Белгородской области России, уничтожив украинский опорный пункт и оператора БПЛА, сообщает корреспондент РИА Новости. При выполнении боевой задачи российские военнослужащие вели разведку позиций противника с помощью беспилотных летательных аппаратов и после выявления, в лесном массиве противника, расчеты гаубиц МСТА-Б (2А65) одного из российских подразделений, уничтожили вскрытый опорный пункт украинских силовиков, поразив живую силу. "Работаем на рубеже Белгородской области в сторону Харьковской области по взводным опорным пунктам националистов" - сказал командир батареи. Он рассказал, что разведка докладывает о выявленной цели, после чего бойцы РФ выезжают на огневую позицию и отрабатывают с корректировкой с разведчиками по цели. "Работали сейчас по взводному опорному пункту националистов, цель была уничтожена, по второй цели работали - оператор БПЛА, также уничтожили (цель - ред.). Взводные опорные пункты мы уничтожаем, которые находятся вдоль нашей границы, ведут (противник - ред.) также разведку нашей территории и обстреливают наших мирных жителей, наши населённые пункты" - отметил командир. По его словам, бойцы работают на прикрытие своих разведчиков и пехоты, когда те выполняют задачи на приграничных участках. "Обстановка постоянно напряженная, как обычно, постоянно работают кочующие миномёты противника и постоянно ведётся обстрел из танков. Танк как обычно выстреливает пять-шесть снарядов, а миномёт больше десяти"- пояснил РИА Новости артиллерист. Собеседник агентства отметил, что задача бойцов РФ - быстро выявить цель и нанести огневое поражение противнику. По его словам, за час противник может поменять несколько огневых позиций и по одному населенному пункту с разных сторон может вести огонь. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Особенно часты атаки украинских военных на приграничные округа - Шебекинский и Грайворонский.

https://ria.ru/20230602/udar-1875660466.html

https://ria.ru/20230608/shebekino-1876851201.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, белгородская область, харьковская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины