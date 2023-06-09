https://ria.ru/20230609/artilleriya-1877130186.html
Артиллеристы нанесли удар по позициям ВСУ у границы с Белгородской областью
Артиллеристы нанесли удар по позициям ВСУ у границы с Белгородской областью - РИА Новости, 09.06.2023
Артиллеристы нанесли удар по позициям ВСУ у границы с Белгородской областью
Артиллеристы ВС РФ нанесли мощный огневой удар по позициям войск Киева на границе Украины и Белгородской области России, уничтожив украинский опорный пункт и... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T09:13
2023-06-09T09:13
2023-06-09T09:13
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
харьковская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 9 июн - РИА Новости. Артиллеристы ВС РФ нанесли мощный огневой удар по позициям войск Киева на границе Украины и Белгородской области России, уничтожив украинский опорный пункт и оператора БПЛА, сообщает корреспондент РИА Новости. При выполнении боевой задачи российские военнослужащие вели разведку позиций противника с помощью беспилотных летательных аппаратов и после выявления, в лесном массиве противника, расчеты гаубиц МСТА-Б (2А65) одного из российских подразделений, уничтожили вскрытый опорный пункт украинских силовиков, поразив живую силу. "Работаем на рубеже Белгородской области в сторону Харьковской области по взводным опорным пунктам националистов" - сказал командир батареи. Он рассказал, что разведка докладывает о выявленной цели, после чего бойцы РФ выезжают на огневую позицию и отрабатывают с корректировкой с разведчиками по цели. "Работали сейчас по взводному опорному пункту националистов, цель была уничтожена, по второй цели работали - оператор БПЛА, также уничтожили (цель - ред.). Взводные опорные пункты мы уничтожаем, которые находятся вдоль нашей границы, ведут (противник - ред.) также разведку нашей территории и обстреливают наших мирных жителей, наши населённые пункты" - отметил командир. По его словам, бойцы работают на прикрытие своих разведчиков и пехоты, когда те выполняют задачи на приграничных участках. "Обстановка постоянно напряженная, как обычно, постоянно работают кочующие миномёты противника и постоянно ведётся обстрел из танков. Танк как обычно выстреливает пять-шесть снарядов, а миномёт больше десяти"- пояснил РИА Новости артиллерист. Собеседник агентства отметил, что задача бойцов РФ - быстро выявить цель и нанести огневое поражение противнику. По его словам, за час противник может поменять несколько огневых позиций и по одному населенному пункту с разных сторон может вести огонь. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Особенно часты атаки украинских военных на приграничные округа - Шебекинский и Грайворонский.
https://ria.ru/20230602/udar-1875660466.html
https://ria.ru/20230608/shebekino-1876851201.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, белгородская область, харьковская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородская область, Харьковская область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Артиллеристы нанесли удар по позициям ВСУ у границы с Белгородской областью
Расчеты гаубиц "Мста" уничтожили опорный пункт ВСУ у границы с Белгородской областью
БЕЛГОРОД, 9 июн - РИА Новости. Артиллеристы ВС РФ нанесли мощный огневой удар по позициям войск Киева на границе Украины и Белгородской области России, уничтожив украинский опорный пункт и оператора БПЛА, сообщает корреспондент РИА Новости.
При выполнении боевой задачи российские военнослужащие вели разведку позиций противника с помощью беспилотных летательных аппаратов и после выявления, в лесном массиве противника, расчеты гаубиц МСТА-Б (2А65) одного из российских подразделений, уничтожили вскрытый опорный пункт украинских силовиков, поразив живую силу.
«
"Работаем на рубеже Белгородской области в сторону Харьковской области по взводным опорным пунктам националистов" - сказал командир батареи.
Он рассказал, что разведка докладывает о выявленной цели, после чего бойцы РФ выезжают на огневую позицию и отрабатывают с корректировкой с разведчиками по цели.
"Работали сейчас по взводному опорному пункту националистов, цель была уничтожена, по второй цели работали - оператор БПЛА, также уничтожили (цель - ред.). Взводные опорные пункты мы уничтожаем, которые находятся вдоль нашей границы, ведут (противник - ред.) также разведку нашей территории и обстреливают наших мирных жителей, наши населённые пункты" - отметил командир.
По его словам, бойцы работают на прикрытие своих разведчиков и пехоты, когда те выполняют задачи на приграничных участках.
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"Обстановка постоянно напряженная, как обычно, постоянно работают кочующие миномёты противника и постоянно ведётся обстрел из танков. Танк как обычно выстреливает пять-шесть снарядов, а миномёт больше десяти"- пояснил РИА Новости артиллерист.
Собеседник агентства отметил, что задача бойцов РФ - быстро выявить цель и нанести огневое поражение противнику.
По его словам, за час противник может поменять несколько огневых позиций и по одному населенному пункту с разных сторон может вести огонь.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Особенно часты атаки украинских военных на приграничные округа - Шебекинский и Грайворонский.
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