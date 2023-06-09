https://ria.ru/20230609/artemovsk-1877113624.html

Пушилин рассказал, когда в Артемовск зайдут гражданские службы

Пушилин рассказал, когда в Артемовск зайдут гражданские службы - РИА Новости, 09.06.2023

Пушилин рассказал, когда в Артемовск зайдут гражданские службы

Гражданские службы, в том числе администрация, смогут зайти в Артемовск после того, как противника отодвинут на достаточное расстояние и интенсивные обстрелы... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T03:04

2023-06-09T03:04

2023-06-09T03:10

специальная военная операция на украине

артемовск

денис пушилин

происшествия

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ДОНЕЦК, 9 июн — РИА Новости. Гражданские службы, в том числе администрация, смогут зайти в Артемовск после того, как противника отодвинут на достаточное расстояние и интенсивные обстрелы города прекратятся, заявил в интервью РИА Новости врио главы ДНР Денис Пушилин. По его словам, сейчас все силы сконцентрированы на разминировании города. "Эта работа будет проходить в рамках Межведомственного штаба по оказанию помощи освобожденным территориям. Такой опыт у нас имеется, в том числе в Мариуполе. После того, как вся эта работа будет проведена, после того, как противник будет отодвинут уже на должное расстояние, чтобы он не обстреливал город с такой интенсивностью, как это делается сейчас, конечно, туда уже зайдут и гражданские службы", — отметил Пушилин. Называть конкретные сроки, когда это произойдет, а также когда в городе появится администрация пока рано, добавил он. Ранее Пушилин подписал указ, согласно которому город Артемовск вошел в зону влияния и ответственности администрации Шахтерска.Российские войска установили контроль над Артемовском к полудню 20 мая — после более чем 220 дней боевых действий. Позднее, в ночь на следующий день, Минобороны сообщило, что в результате наступательных действий штурмовиков при поддержке артиллерии и авиации группировки войск "Юг" удалось завершить освобождение города.

https://ria.ru/20230608/oborona-1876915583.html

https://ria.ru/20230529/artemovsk-1874919257.html

артемовск

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артемовск, денис пушилин, происшествия