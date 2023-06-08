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СМИ: в ВСУ заявляют о тяжелых боях в Запорожской области - РИА Новости, 08.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:34 08.06.2023 (обновлено: 16:54 08.06.2023)
https://ria.ru/20230608/zaporozhe-1876993657.html
СМИ: в ВСУ заявляют о тяжелых боях в Запорожской области
СМИ: в ВСУ заявляют о тяжелых боях в Запорожской области - РИА Новости, 08.06.2023
СМИ: в ВСУ заявляют о тяжелых боях в Запорожской области
Украинские военные сообщили о тяжелых боях в Запорожской области на фоне сообщений о начавшемся контрнаступлении, пишет газета Washington Post. РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T15:34
2023-06-08T16:54
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
украина
россия
запорожская область
ситуация в днр и лнр
владимир рогов
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Украинские военные сообщили о тяжелых боях в Запорожской области на фоне сообщений о начавшемся контрнаступлении, пишет газета Washington Post. "Это тяжело для нас и для них (российских войск. — Прим. ред.). Вооруженные силы наступают. Но не так быстро, как мы хотели", — рассказал изданию член бригады, воюющий на этом направлении.Как сообщил газете источник в ВСУ, в среду ночью они усилили удары на юго-востоке в преддверии запланированного продвижения.В четверг утром глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что украинские войска перешли в масштабное контрнаступление в Запорожской области, но все их попытки прорвать оборону привели к колоссальным потерям. По его мнению, киевская армия пока не ввела в действие главные резервы и бросила в бой основные штурмовые бригады.Как, в свою очередь, сообщил министр обороны Сергей Шойгу, специально подготовленные украинские резервные силы должны были прорвать российскую оборону на Запорожском фронте, но их своевременно обнаружили и нанесли превентивный удар.
https://ria.ru/20230607/ukraina-1876723872.html
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в мире, вооруженные силы украины, украина, россия, запорожская область, ситуация в днр и лнр, владимир рогов, сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия, Запорожская область, Ситуация в ДНР и ЛНР, Владимир Рогов, Сергей Шойгу
СМИ: в ВСУ заявляют о тяжелых боях в Запорожской области

Washington Post: ВСУ начали контрнаступление и активизировали удары на юго-востоке

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные перевозят технику
Украинские военные перевозят технику - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные перевозят технику. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Украинские военные сообщили о тяжелых боях в Запорожской области на фоне сообщений о начавшемся контрнаступлении, пишет газета Washington Post.
"Это тяжело для нас и для них (российских войск. — Прим. ред.). Вооруженные силы наступают. Но не так быстро, как мы хотели", — рассказал изданию член бригады, воюющий на этом направлении.
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7 июня, 15:14
Как сообщил газете источник в ВСУ, в среду ночью они усилили удары на юго-востоке в преддверии запланированного продвижения.
В четверг утром глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что украинские войска перешли в масштабное контрнаступление в Запорожской области, но все их попытки прорвать оборону привели к колоссальным потерям. По его мнению, киевская армия пока не ввела в действие главные резервы и бросила в бой основные штурмовые бригады.
Как, в свою очередь, сообщил министр обороны Сергей Шойгу, специально подготовленные украинские резервные силы должны были прорвать российскую оборону на Запорожском фронте, но их своевременно обнаружили и нанесли превентивный удар.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныУкраинаРоссияЗапорожская областьСитуация в ДНР и ЛНРВладимир РоговСергей Шойгу
 
 
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