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Мурманские врачи провели операции и консультации в Запорожской области

Мурманские врачи провели операции и консультации в Запорожской области - РИА Новости, 08.06.2023

Мурманские врачи провели операции и консультации в Запорожской области

Врачи из Мурманска, которые отправились в Приморский район Запорожской области, провели восемь операций и более 150 консультаций в местной больнице, а также... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T18:28

2023-06-08T18:28

2023-06-08T18:28

надежные люди

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андрей чибис

приморский район

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МУРМАНСК, 8 июн – РИА Новости. Врачи из Мурманска, которые отправились в Приморский район Запорожской области, провели восемь операций и более 150 консультаций в местной больнице, а также поделились опытом с запорожскими коллегами, сообщил оперштаб региона. Главный врач Мурманского областного онкологического диспансера Дмитрий Коваленко и его заместитель по хирургии Роман Пономарев находятся с рабочей поездкой в Приморске Запорожской области. "Северяне рассказали, что за 10 дней удалось провести более 150 консультаций и прооперировать восемь человек, в том числе военнослужащих. Кроме того, была оказана организационно-методическая помощь Запорожскому областному онкологическому диспансеру, Центральной районной больнице, амбулатории и ФАПам Приморского района", - говорится в сообщении. Также мурманские врачи встретились с сотрудниками министерства здравоохранения Запорожской области, с коллегами-онкологами. В ходе встреч рассказали о новых технологиях и методах лечения злокачественных новообразований, поделились опытом и обсудили план первоочередной помощи системе здравоохранения региона. В мае власти Мурманской области и Приморского района Запорожской области заключили соглашение о сотрудничестве, в июне в Приморском районе побывал губернатор северного региона Андрей Чибис, который обсудил первоочередные задачи, с которыми северяне помогут справиться жителям района.

https://ria.ru/20230607/sestry-1876491208.html

запорожская область

мурманск

приморский район

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запорожская область, мурманск, андрей чибис, приморский район, россия