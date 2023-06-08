Мурманские врачи провели операции и консультации в Запорожской области
Врачи из Мурманска провели восемь операций в Приморском районе Запорожской области
© Фото : Оперштаб МурманскВрачи из Мурманска провели в Приморске 8 операций, проконсультировали более 150 жителей
© Фото : Оперштаб Мурманск
Врачи из Мурманска провели в Приморске 8 операций, проконсультировали более 150 жителей
МУРМАНСК, 8 июн – РИА Новости. Врачи из Мурманска, которые отправились в Приморский район Запорожской области, провели восемь операций и более 150 консультаций в местной больнице, а также поделились опытом с запорожскими коллегами, сообщил оперштаб региона.
Главный врач Мурманского областного онкологического диспансера Дмитрий Коваленко и его заместитель по хирургии Роман Пономарев находятся с рабочей поездкой в Приморске Запорожской области.
© Фото : Оперштаб МурманскВрачи из Мурманска провели в Приморске 8 операций, проконсультировали более 150 жителей
© Фото : Оперштаб Мурманск
Врачи из Мурманска провели в Приморске 8 операций, проконсультировали более 150 жителей
"Северяне рассказали, что за 10 дней удалось провести более 150 консультаций и прооперировать восемь человек, в том числе военнослужащих. Кроме того, была оказана организационно-методическая помощь Запорожскому областному онкологическому диспансеру, Центральной районной больнице, амбулатории и ФАПам Приморского района", - говорится в сообщении.
Также мурманские врачи встретились с сотрудниками министерства здравоохранения Запорожской области, с коллегами-онкологами. В ходе встреч рассказали о новых технологиях и методах лечения злокачественных новообразований, поделились опытом и обсудили план первоочередной помощи системе здравоохранения региона.
В мае власти Мурманской области и Приморского района Запорожской области заключили соглашение о сотрудничестве, в июне в Приморском районе побывал губернатор северного региона Андрей Чибис, который обсудил первоочередные задачи, с которыми северяне помогут справиться жителям района.