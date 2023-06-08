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Мурманские врачи провели операции и консультации в Запорожской области - РИА Новости, 08.06.2023
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Надежные люди
 
18:28 08.06.2023
https://ria.ru/20230608/vrachi-1877058132.html
Мурманские врачи провели операции и консультации в Запорожской области
Мурманские врачи провели операции и консультации в Запорожской области - РИА Новости, 08.06.2023
Мурманские врачи провели операции и консультации в Запорожской области
Врачи из Мурманска, которые отправились в Приморский район Запорожской области, провели восемь операций и более 150 консультаций в местной больнице, а также... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T18:28
2023-06-08T18:28
надежные люди
запорожская область
мурманск
андрей чибис
приморский район
россия
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МУРМАНСК, 8 июн – РИА Новости. Врачи из Мурманска, которые отправились в Приморский район Запорожской области, провели восемь операций и более 150 консультаций в местной больнице, а также поделились опытом с запорожскими коллегами, сообщил оперштаб региона. Главный врач Мурманского областного онкологического диспансера Дмитрий Коваленко и его заместитель по хирургии Роман Пономарев находятся с рабочей поездкой в Приморске Запорожской области. "Северяне рассказали, что за 10 дней удалось провести более 150 консультаций и прооперировать восемь человек, в том числе военнослужащих. Кроме того, была оказана организационно-методическая помощь Запорожскому областному онкологическому диспансеру, Центральной районной больнице, амбулатории и ФАПам Приморского района", - говорится в сообщении. Также мурманские врачи встретились с сотрудниками министерства здравоохранения Запорожской области, с коллегами-онкологами. В ходе встреч рассказали о новых технологиях и методах лечения злокачественных новообразований, поделились опытом и обсудили план первоочередной помощи системе здравоохранения региона. В мае власти Мурманской области и Приморского района Запорожской области заключили соглашение о сотрудничестве, в июне в Приморском районе побывал губернатор северного региона Андрей Чибис, который обсудил первоочередные задачи, с которыми северяне помогут справиться жителям района.
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запорожская область, мурманск, андрей чибис, приморский район, россия
Надежные люди, Запорожская область, Мурманск, Андрей Чибис, Приморский район, Россия
Мурманские врачи провели операции и консультации в Запорожской области

Врачи из Мурманска провели восемь операций в Приморском районе Запорожской области

© Фото : Оперштаб МурманскВрачи из Мурманска провели в Приморске 8 операций, проконсультировали более 150 жителей
Врачи из Мурманска провели в Приморске 8 операций, проконсультировали более 150 жителей - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© Фото : Оперштаб Мурманск
Врачи из Мурманска провели в Приморске 8 операций, проконсультировали более 150 жителей
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 8 июн – РИА Новости. Врачи из Мурманска, которые отправились в Приморский район Запорожской области, провели восемь операций и более 150 консультаций в местной больнице, а также поделились опытом с запорожскими коллегами, сообщил оперштаб региона.
Главный врач Мурманского областного онкологического диспансера Дмитрий Коваленко и его заместитель по хирургии Роман Пономарев находятся с рабочей поездкой в Приморске Запорожской области.
© Фото : Оперштаб МурманскВрачи из Мурманска провели в Приморске 8 операций, проконсультировали более 150 жителей
Врачи из Мурманска провели в Приморске 8 операций, проконсультировали более 150 жителей - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© Фото : Оперштаб Мурманск
Врачи из Мурманска провели в Приморске 8 операций, проконсультировали более 150 жителей
"Северяне рассказали, что за 10 дней удалось провести более 150 консультаций и прооперировать восемь человек, в том числе военнослужащих. Кроме того, была оказана организационно-методическая помощь Запорожскому областному онкологическому диспансеру, Центральной районной больнице, амбулатории и ФАПам Приморского района", - говорится в сообщении.
Также мурманские врачи встретились с сотрудниками министерства здравоохранения Запорожской области, с коллегами-онкологами. В ходе встреч рассказали о новых технологиях и методах лечения злокачественных новообразований, поделились опытом и обсудили план первоочередной помощи системе здравоохранения региона.
В мае власти Мурманской области и Приморского района Запорожской области заключили соглашение о сотрудничестве, в июне в Приморском районе побывал губернатор северного региона Андрей Чибис, который обсудил первоочередные задачи, с которыми северяне помогут справиться жителям района.
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Надежные людиЗапорожская областьМурманскАндрей ЧибисПриморский районРоссия
 
 
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