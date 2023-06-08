Рейтинг@Mail.ru
На ЗАЭС не нашли угрозы безопасности после разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 08.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:21 08.06.2023
https://ria.ru/20230608/stantsiya-1877099768.html
На ЗАЭС не нашли угрозы безопасности после разрушения Каховской ГЭС
На ЗАЭС не нашли угрозы безопасности после разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 08.06.2023
На ЗАЭС не нашли угрозы безопасности после разрушения Каховской ГЭС
Уровень воды в пруду-охладителе Запорожской АЭС после разрушения Каховской ГЭС не изменился и составляет 16,67 метра, угрозы для безопасности нет, сообщается в... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T22:21
2023-06-08T22:21
специальная военная операция на украине
россия
сергей кириенко
владимир леонтьев (новая каховка)
запорожская аэс
разрушение каховской гэс
жкх
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861634977_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5592b6357dab760d4df5a64f5e0e7515.jpg
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Уровень воды в пруду-охладителе Запорожской АЭС после разрушения Каховской ГЭС не изменился и составляет 16,67 метра, угрозы для безопасности нет, сообщается в официальном Telegram-канале станции. "Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко посетил Запорожскую АЭС. Сергей Кириенко провел совещание со специалистами станции и осмотрел гидротехнические сооружения атомной электростанции. Он убедился в том, что они работают в штатном режиме. Уровень в пруду-охладителе станции не изменился и составляет 16,67 метра. Угрозы для безопасности Запорожской АЭС нет", - говорится в сообщении. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов - Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского. По словам главы Новокаховского городского округа Владимира Леонтьева, вода с затопленных земель будет спадать не менее недели.
https://ria.ru/20230607/zelenskiy-1876815177.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861634977_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bea3e06a3495f981371c3be633b584e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сергей кириенко, владимир леонтьев (новая каховка), запорожская аэс, разрушение каховской гэс, жкх, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сергей Кириенко, Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Запорожская АЭС, Разрушение Каховской ГЭС, ЖКХ, Происшествия
На ЗАЭС не нашли угрозы безопасности после разрушения Каховской ГЭС

ЗАЭС: уровень воды в пруду-охладителе станции после разрушения Каховской ГЭС не изменился

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Уровень воды в пруду-охладителе Запорожской АЭС после разрушения Каховской ГЭС не изменился и составляет 16,67 метра, угрозы для безопасности нет, сообщается в официальном Telegram-канале станции.
"Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко посетил Запорожскую АЭС. Сергей Кириенко провел совещание со специалистами станции и осмотрел гидротехнические сооружения атомной электростанции. Он убедился в том, что они работают в штатном режиме. Уровень в пруду-охладителе станции не изменился и составляет 16,67 метра. Угрозы для безопасности Запорожской АЭС нет", - говорится в сообщении.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов - Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского. По словам главы Новокаховского городского округа Владимира Леонтьева, вода с затопленных земель будет спадать не менее недели.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
Зеленский обвинил МККК и ООН в излишней дипломатичности по Каховской ГЭС
7 июня, 20:48
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСергей КириенкоВладимир Леонтьев (Новая Каховка)Запорожская АЭСРазрушение Каховской ГЭСЖКХПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала