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На ЗАЭС не нашли угрозы безопасности после разрушения Каховской ГЭС
На ЗАЭС не нашли угрозы безопасности после разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 08.06.2023
На ЗАЭС не нашли угрозы безопасности после разрушения Каховской ГЭС
Уровень воды в пруду-охладителе Запорожской АЭС после разрушения Каховской ГЭС не изменился и составляет 16,67 метра, угрозы для безопасности нет, сообщается в... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T22:21
2023-06-08T22:21
2023-06-08T22:21
специальная военная операция на украине
россия
сергей кириенко
владимир леонтьев (новая каховка)
запорожская аэс
разрушение каховской гэс
жкх
происшествия
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Уровень воды в пруду-охладителе Запорожской АЭС после разрушения Каховской ГЭС не изменился и составляет 16,67 метра, угрозы для безопасности нет, сообщается в официальном Telegram-канале станции. "Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко посетил Запорожскую АЭС. Сергей Кириенко провел совещание со специалистами станции и осмотрел гидротехнические сооружения атомной электростанции. Он убедился в том, что они работают в штатном режиме. Уровень в пруду-охладителе станции не изменился и составляет 16,67 метра. Угрозы для безопасности Запорожской АЭС нет", - говорится в сообщении. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов - Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского. По словам главы Новокаховского городского округа Владимира Леонтьева, вода с затопленных земель будет спадать не менее недели.
https://ria.ru/20230607/zelenskiy-1876815177.html
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россия, сергей кириенко, владимир леонтьев (новая каховка), запорожская аэс, разрушение каховской гэс, жкх, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сергей Кириенко, Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Запорожская АЭС, Разрушение Каховской ГЭС, ЖКХ, Происшествия
На ЗАЭС не нашли угрозы безопасности после разрушения Каховской ГЭС
ЗАЭС: уровень воды в пруду-охладителе станции после разрушения Каховской ГЭС не изменился