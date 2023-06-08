https://ria.ru/20230608/stantsiya-1877099768.html

На ЗАЭС не нашли угрозы безопасности после разрушения Каховской ГЭС

На ЗАЭС не нашли угрозы безопасности после разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 08.06.2023

На ЗАЭС не нашли угрозы безопасности после разрушения Каховской ГЭС

Уровень воды в пруду-охладителе Запорожской АЭС после разрушения Каховской ГЭС не изменился и составляет 16,67 метра, угрозы для безопасности нет, сообщается в... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T22:21

2023-06-08T22:21

2023-06-08T22:21

специальная военная операция на украине

россия

сергей кириенко

владимир леонтьев (новая каховка)

запорожская аэс

разрушение каховской гэс

жкх

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861634977_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5592b6357dab760d4df5a64f5e0e7515.jpg

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Уровень воды в пруду-охладителе Запорожской АЭС после разрушения Каховской ГЭС не изменился и составляет 16,67 метра, угрозы для безопасности нет, сообщается в официальном Telegram-канале станции. "Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко посетил Запорожскую АЭС. Сергей Кириенко провел совещание со специалистами станции и осмотрел гидротехнические сооружения атомной электростанции. Он убедился в том, что они работают в штатном режиме. Уровень в пруду-охладителе станции не изменился и составляет 16,67 метра. Угрозы для безопасности Запорожской АЭС нет", - говорится в сообщении. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов - Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского. По словам главы Новокаховского городского округа Владимира Леонтьева, вода с затопленных земель будет спадать не менее недели.

https://ria.ru/20230607/zelenskiy-1876815177.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сергей кириенко, владимир леонтьев (новая каховка), запорожская аэс, разрушение каховской гэс, жкх, происшествия