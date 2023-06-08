https://ria.ru/20230608/spasateli-1876939672.html

В Кремле отметили самоотверженную работу спасателей в Херсонской области

В Кремле отметили самоотверженную работу спасателей в Херсонской области - РИА Новости, 08.06.2023

В Кремле отметили самоотверженную работу спасателей в Херсонской области

Спасатели самоотверженно работают в Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС, в том числе в условиях продолжающихся обстрелов, заявил журналистам... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T13:45

2023-06-08T13:45

2023-06-08T13:45

специальная военная операция на украине

происшествия

дмитрий песков

разрушение каховской гэс

каховская гэс

херсонская область

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Спасатели самоотверженно работают в Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС, в том числе в условиях продолжающихся обстрелов, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Спасатели наши самоотверженно работают. Сложность заключается в том, что в целом ряде мест приходится работать в условиях продолжающихся обстрелов со стороны Украины. Это осложняет работу. Главную задачу, вы знаете, по спасению людей, как всегда наши спасатели выполняют самоотверженно", - сказал Песков.Он также добавил, что доклады оттуда постоянно поступают президенту, а спасательная группировка продолжает развертываться.Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского. По словам главы Новокаховского городского округа Владимира Леонтьева, вода с затопленных земель будет спадать не менее недели.

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, дмитрий песков, разрушение каховской гэс, каховская гэс, херсонская область