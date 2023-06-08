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В Кремле отметили самоотверженную работу спасателей в Херсонской области - РИА Новости, 08.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:45 08.06.2023
https://ria.ru/20230608/spasateli-1876939672.html
В Кремле отметили самоотверженную работу спасателей в Херсонской области
В Кремле отметили самоотверженную работу спасателей в Херсонской области - РИА Новости, 08.06.2023
В Кремле отметили самоотверженную работу спасателей в Херсонской области
Спасатели самоотверженно работают в Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС, в том числе в условиях продолжающихся обстрелов, заявил журналистам... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T13:45
2023-06-08T13:45
специальная военная операция на украине
происшествия
дмитрий песков
разрушение каховской гэс
каховская гэс
херсонская область
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Спасатели самоотверженно работают в Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС, в том числе в условиях продолжающихся обстрелов, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Спасатели наши самоотверженно работают. Сложность заключается в том, что в целом ряде мест приходится работать в условиях продолжающихся обстрелов со стороны Украины. Это осложняет работу. Главную задачу, вы знаете, по спасению людей, как всегда наши спасатели выполняют самоотверженно", - сказал Песков.Он также добавил, что доклады оттуда постоянно поступают президенту, а спасательная группировка продолжает развертываться.Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского. По словам главы Новокаховского городского округа Владимира Леонтьева, вода с затопленных земель будет спадать не менее недели.
херсонская область
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происшествия, дмитрий песков, разрушение каховской гэс, каховская гэс, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Дмитрий Песков, Разрушение Каховской ГЭС, Каховская ГЭС, Херсонская область
В Кремле отметили самоотверженную работу спасателей в Херсонской области

Песков: спасатели самоотверженно работают в Херсонской области, даже под обстрелами

© Фото : Андрей Алексеенко / TelegramСпасательная операция в подтопленных после разрушения Каховской ГЭС населенных пунктах Херсонской области
Спасательная операция в подтопленных после разрушения Каховской ГЭС населенных пунктах Херсонской области - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© Фото : Андрей Алексеенко / Telegram
Спасательная операция в подтопленных после разрушения Каховской ГЭС населенных пунктах Херсонской области
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Спасатели самоотверженно работают в Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС, в том числе в условиях продолжающихся обстрелов, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Спасатели наши самоотверженно работают. Сложность заключается в том, что в целом ряде мест приходится работать в условиях продолжающихся обстрелов со стороны Украины. Это осложняет работу. Главную задачу, вы знаете, по спасению людей, как всегда наши спасатели выполняют самоотверженно", - сказал Песков.
Он также добавил, что доклады оттуда постоянно поступают президенту, а спасательная группировка продолжает развертываться.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского. По словам главы Новокаховского городского округа Владимира Леонтьева, вода с затопленных земель будет спадать не менее недели.
Последствия украинских ударов по Каховской ГЭСПоследствия украинских ударов по Каховской ГЭС
Инфографика
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДмитрий ПесковРазрушение Каховской ГЭСКаховская ГЭСХерсонская область
 
 
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