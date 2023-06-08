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Швеция завершила обучение украинских военных управлению БМП CV90
Швеция завершила обучение украинских военных управлению БМП CV90 - РИА Новости, 08.06.2023
Швеция завершила обучение украинских военных управлению БМП CV90
Украинские военные весной прошли обучение использованию шведских боевых машин пехоты (БМП) CV90, сообщило в четверг министерство обороны Швеции в Twitter. РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T18:52
2023-06-08T18:52
2023-06-08T18:52
специальная военная операция на украине
в мире
украина
швеция
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ЦЮРИХ, 8 июн – РИА Новости. Украинские военные весной прошли обучение использованию шведских боевых машин пехоты (БМП) CV90, сообщило в четверг министерство обороны Швеции в Twitter. "В течение весны Вооружённые силы Швеции инструктировали украинских военных по использованию CV90. Они уже вернулись, чтобы защищать свою страну", - говорится в сообщении шведского оборонного ведомства. Минобороны не уточнило, сколько украинских солдат прошли обучение. Швеция в феврале сообщала, что поставит Украине 50 БМП CV90. В конце мая издание Breaking Defense со ссылкой на источники писало, что Украина "через несколько дней" может начать использовать шведские БМП CV90. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, швеция, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
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Швеция завершила обучение украинских военных управлению БМП CV90
Минобороны Швеции объявило о завершении обучения украинских военных управлению БМП CV90