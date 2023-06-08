https://ria.ru/20230608/shvetsiya-1877061219.html

Швеция завершила обучение украинских военных управлению БМП CV90

Швеция завершила обучение украинских военных управлению БМП CV90 - РИА Новости, 08.06.2023

Швеция завершила обучение украинских военных управлению БМП CV90

Украинские военные весной прошли обучение использованию шведских боевых машин пехоты (БМП) CV90, сообщило в четверг министерство обороны Швеции в Twitter. РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T18:52

2023-06-08T18:52

2023-06-08T18:52

специальная военная операция на украине

в мире

украина

швеция

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1c/1812665680_0:142:2560:1582_1920x0_80_0_0_e699dc03539e1b24b1dc55d45ac967ac.jpg

ЦЮРИХ, 8 июн – РИА Новости. Украинские военные весной прошли обучение использованию шведских боевых машин пехоты (БМП) CV90, сообщило в четверг министерство обороны Швеции в Twitter. "В течение весны Вооружённые силы Швеции инструктировали украинских военных по использованию CV90. Они уже вернулись, чтобы защищать свою страну", - говорится в сообщении шведского оборонного ведомства. Минобороны не уточнило, сколько украинских солдат прошли обучение. Швеция в феврале сообщала, что поставит Украине 50 БМП CV90. В конце мая издание Breaking Defense со ссылкой на источники писало, что Украина "через несколько дней" может начать использовать шведские БМП CV90. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230522/istrebiteli-1873449021.html

украина

швеция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, швеция, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр