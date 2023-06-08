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Сообщество РИА Новости запустило творческий конкурс во "ВКонтакте"
Сообщество РИА Новости запустило творческий конкурс во "ВКонтакте" - РИА Новости, 08.06.2023
Сообщество РИА Новости запустило творческий конкурс во "ВКонтакте"
Сообщество РИА Новости "ВКонтакте" запустило акцию "РИА Новости ВКонтакте: Нас 3 миллиона". Сообщество РИА Новости предлагает пользователям поучаствовать в... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T12:53
2023-06-08T12:53
2023-06-08T16:00
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Сообщество РИА Новости "ВКонтакте" запустило акцию "РИА Новости ВКонтакте: Нас 3 миллиона". Сообщество РИА Новости предлагает пользователям поучаствовать в творческом конкурсе и получить призы. Для этого подписчикам нужно перейти по ссылке или QR-коду в чат-бот "Бот миллионов" и подтвердить свое участие. Далее пользователи смогут получить подарок: бесплатную подписку на VK Музыку. Чтобы принять участие в розыгрыше основного приза, подписчик может выполнить задание в творческом конкурсе. Для этого необходимо сделать фото, на котором будет показано, где пользователь читал РИА Новости "ВКонтакте". К фото нужно приложить описание места и ситуации, в которых его сделали, и отправить работу в чат-бот.В случае соответствия фотографии условиям конкурса участник получит сообщение от чат-бота и станет претендентом на розыгрыш дополнительного приза — умной колонки "VK Капсула Нео". Победителей творческого конкурса будут определять члены жюри путем закрытого голосования. Все работы оценят по трем критериям: оригинальность, композиция и эстетичность. По итогам голосования жюри определит 50 победителей, которым вручат умные колонки "VK Капсула Нео".Акция "РИА Новости ВКонтакте: Нас 3 миллиона" будет проходить с 6 июня по 20 июня.
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Сообщество РИА Новости запустило творческий конкурс во "ВКонтакте"
РИА Новости объявило творческий конкурс для подписчиков
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Сообщество РИА Новости "ВКонтакте" запустило акцию "РИА Новости ВКонтакте: Нас 3 миллиона".
Сообщество РИА Новости предлагает пользователям поучаствовать в творческом конкурсе и получить призы. Для этого подписчикам нужно перейти по ссылке или QR-коду в чат-бот "Бот миллионов" и подтвердить свое участие. Далее пользователи смогут получить подарок: бесплатную подписку на VK Музыку. Чтобы принять участие в розыгрыше основного приза, подписчик может выполнить задание в творческом конкурсе. Для этого необходимо сделать фото, на котором будет показано, где пользователь читал РИА Новости "ВКонтакте". К фото нужно приложить описание места и ситуации, в которых его сделали, и отправить работу в чат-бот.
В случае соответствия фотографии условиям конкурса участник получит сообщение от чат-бота и станет претендентом на розыгрыш дополнительного приза — умной колонки "VK Капсула Нео". Победителей творческого конкурса будут определять члены жюри путем закрытого голосования. Все работы оценят по трем критериям: оригинальность, композиция и эстетичность. По итогам голосования жюри определит 50 победителей, которым вручат умные колонки "VK Капсула Нео".
Акция "РИА Новости ВКонтакте: Нас 3 миллиона" будет проходить с 6 июня по 20 июня.