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Плотину в подмосковном Щелкове капитально отремонтировали - РИА Новости, 08.06.2023
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18:29 08.06.2023
https://ria.ru/20230608/remont-1877058306.html
Плотину в подмосковном Щелкове капитально отремонтировали
Плотину в подмосковном Щелкове капитально отремонтировали - РИА Новости, 08.06.2023
Плотину в подмосковном Щелкове капитально отремонтировали
В городском округе Щелково Подмосковья завершили капитальный ремонт плотины на реке Любосеевка, в результате удалось снять риски 40-миллионного ущерба, сообщает РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T18:29
2023-06-08T18:29
щелково
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. В городском округе Щелково Подмосковья завершили капитальный ремонт плотины на реке Любосеевка, в результате удалось снять риски 40-миллионного ущерба, сообщает пресс-служба администрации округа.Гидротехническое сооружение возле деревни Новая Слобода – это грунтовая плотина с железобетонным водосбросом.По данным пресс-службы, капитальный ремонт состоял из двух этапов и включал в себя ремонт бетонных элементов водосброса, профилирование тела плотины и монтаж трубы донного водовыпуска. Во втором этапе подрядная организация сделала укрепления откоса плотины, новое дорожное покрытие и благоустройство территории вокруг."Спасибо подрядной организации. Работы сделаны своевременно и качественно. Мы вместе с министерством экологии и природопользования Московской области смогли предотвратить возможный экологический ущерб. Специалисты оценивают риски прорыва плотины от паводка в сумму более 40 миллионов рублей. Однозначно, считаю это успехом", — цитирует пресс-служба главу городского округа Андрея Булгакова.Как отмечается в сообщении, ремонт проведен в рамках госпрограммы "Экология и окружающая среда Московской области". Работы выполнялись под контролем специалистов Минэкологии Подмосковья.
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щелково, московская область (подмосковье)
Щелково, Московская область (Подмосковье)

Плотину в подмосковном Щелкове капитально отремонтировали

© Фото : администрация г.о. ЩелковоПлотину в подмосковном Щелкове капитально отремонтировали
Плотину в подмосковном Щелкове капитально отремонтировали - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© Фото : администрация г.о. Щелково
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. В городском округе Щелково Подмосковья завершили капитальный ремонт плотины на реке Любосеевка, в результате удалось снять риски 40-миллионного ущерба, сообщает пресс-служба администрации округа.
Гидротехническое сооружение возле деревни Новая Слобода – это грунтовая плотина с железобетонным водосбросом.
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По данным пресс-службы, капитальный ремонт состоял из двух этапов и включал в себя ремонт бетонных элементов водосброса, профилирование тела плотины и монтаж трубы донного водовыпуска. Во втором этапе подрядная организация сделала укрепления откоса плотины, новое дорожное покрытие и благоустройство территории вокруг.
"Спасибо подрядной организации. Работы сделаны своевременно и качественно. Мы вместе с министерством экологии и природопользования Московской области смогли предотвратить возможный экологический ущерб. Специалисты оценивают риски прорыва плотины от паводка в сумму более 40 миллионов рублей. Однозначно, считаю это успехом", — цитирует пресс-служба главу городского округа Андрея Булгакова.
Как отмечается в сообщении, ремонт проведен в рамках госпрограммы "Экология и окружающая среда Московской области". Работы выполнялись под контролем специалистов Минэкологии Подмосковья.
 
ЩелковоМосковская область (Подмосковье)
 
 
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