https://ria.ru/20230608/remont-1877058306.html

Плотину в подмосковном Щелкове капитально отремонтировали

Плотину в подмосковном Щелкове капитально отремонтировали - РИА Новости, 08.06.2023

Плотину в подмосковном Щелкове капитально отремонтировали

В городском округе Щелково Подмосковья завершили капитальный ремонт плотины на реке Любосеевка, в результате удалось снять риски 40-миллионного ущерба, сообщает РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T18:29

2023-06-08T18:29

2023-06-08T18:29

щелково

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. В городском округе Щелково Подмосковья завершили капитальный ремонт плотины на реке Любосеевка, в результате удалось снять риски 40-миллионного ущерба, сообщает пресс-служба администрации округа.Гидротехническое сооружение возле деревни Новая Слобода – это грунтовая плотина с железобетонным водосбросом.По данным пресс-службы, капитальный ремонт состоял из двух этапов и включал в себя ремонт бетонных элементов водосброса, профилирование тела плотины и монтаж трубы донного водовыпуска. Во втором этапе подрядная организация сделала укрепления откоса плотины, новое дорожное покрытие и благоустройство территории вокруг."Спасибо подрядной организации. Работы сделаны своевременно и качественно. Мы вместе с министерством экологии и природопользования Московской области смогли предотвратить возможный экологический ущерб. Специалисты оценивают риски прорыва плотины от паводка в сумму более 40 миллионов рублей. Однозначно, считаю это успехом", — цитирует пресс-служба главу городского округа Андрея Булгакова.Как отмечается в сообщении, ремонт проведен в рамках госпрограммы "Экология и окружающая среда Московской области". Работы выполнялись под контролем специалистов Минэкологии Подмосковья.

https://radiosputnik.ria.ru/20230518/odezhda-1872618673.html

щелково

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

щелково, московская область (подмосковье)