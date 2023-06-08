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В США заявили, что продолжают расследование разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 08.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
22:15 08.06.2023 (обновлено: 22:29 08.06.2023)
https://ria.ru/20230608/rassledovanie-1877099300.html
В США заявили, что продолжают расследование разрушения Каховской ГЭС
В США заявили, что продолжают расследование разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 08.06.2023
В США заявили, что продолжают расследование разрушения Каховской ГЭС
США продолжают выяснять детали разрушения Каховской ГЭС и пока не готовы возложить ответственность, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T22:15
2023-06-08T22:29
специальная военная операция на украине
сша
министерство обороны сша
разрушение каховской гэс
в мире
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ВАШИНГТОН, 8 июн - РИА Новости. США продолжают выяснять детали разрушения Каховской ГЭС и пока не готовы возложить ответственность, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер."Пока нет, мы все еще изучаем это", - сообщил он в ответе на вопрос журналистов о том, готовы ли Штаты указать на ответственных за разрушение ГЭС.Райдер также отметил, что американское минобороны пока не готово объявлять о дополнительной помощи Украине после разрушения Каховской ГЭС.Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
https://ria.ru/20230606/kakhovskaya_ges-1876489938.html
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сша, министерство обороны сша, разрушение каховской гэс, в мире
Специальная военная операция на Украине, США, Министерство обороны США, Разрушение Каховской ГЭС, В мире
В США заявили, что продолжают расследование разрушения Каховской ГЭС

Пентагон: США продолжают выяснять детали разрушения Каховской ГЭС

© Фото : Planet/TwitterРазрушения Каховской ГЭС. Фото со спутника
Разрушения Каховской ГЭС. Фото со спутника - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© Фото : Planet/Twitter
Разрушения Каховской ГЭС. Фото со спутника
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ВАШИНГТОН, 8 июн - РИА Новости. США продолжают выяснять детали разрушения Каховской ГЭС и пока не готовы возложить ответственность, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
"Пока нет, мы все еще изучаем это", - сообщил он в ответе на вопрос журналистов о том, готовы ли Штаты указать на ответственных за разрушение ГЭС.
Райдер также отметил, что американское минобороны пока не готово объявлять о дополнительной помощи Украине после разрушения Каховской ГЭС.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
Затопленный центр Новой Каховки. Кадр видео
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6 июня, 15:45
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАМинистерство обороны СШАРазрушение Каховской ГЭСВ мире
 
 
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