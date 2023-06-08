Рейтинг@Mail.ru
Россия отвергла обвинения Украины в расовой дискриминации в Крыму - РИА Новости, 08.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:54 08.06.2023
https://ria.ru/20230608/obvineniya-1877046820.html
Россия отвергла обвинения Украины в расовой дискриминации в Крыму
Россия отвергла обвинения Украины в расовой дискриминации в Крыму - РИА Новости, 08.06.2023
Россия отвергла обвинения Украины в расовой дискриминации в Крыму
Россия отвергает и считает оскорбительными обвинения Украины в расовой дискриминации и политике исторического превосходства в Крыму, заявила представитель... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T17:54
2023-06-08T17:54
в мире
россия
украина
донбасс
оон
республика крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149259/80/1492598074_0:136:3159:1913_1920x0_80_0_0_a7a08ab057d85803b5dc7d8cbab87b0b.jpg
ГААГА, 8 июн - РИА Новости. Россия отвергает и считает оскорбительными обвинения Украины в расовой дискриминации и политике исторического превосходства в Крыму, заявила представитель российской делегации в Международном суде ООН в Гааге, заместитель постпреда РФ при ООН Мария Заболоцкая. В Международном суде в Гааге с 6 по 14 июня проходят слушания по иску Украины против России от 2017 года по событиям в Донбассе и Крыму. Во вторник, 6 июня, на заседании выступила украинская сторона. В четверг слово предоставлено российской стороне. Ранее на слушаниях представитель украинской делегации неоднократно обвинил Россию в дискриминационном отношении к крымским татарам, а также в "политике исторического превосходства и колониальном расизме". "Российская Федерация отвергает эти ложные и оскорбительные обвинения. Мы уверены, что суд будет видеть дальше этого вымышленного повествования, которое ведет Украина", - сказала Заболоцкая на заседании суда в четверг. Она напомнила, что Россия исторически является многонациональной страной, и что многонациональность является частью российской идентичности. "Россия глубоко верит в равенство всех рас и национальностей и считает Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации ключевым инструментом, который нужно поддерживать и защищать от злоупотреблений", - отметила дипломат. Украина подала иск против России в Международный суд ООН в январе 2017 года с требованием признать действия РФ в Донбассе нарушающими Международную конвенцию по борьбе с финансированием терроризма, а в Крыму - нарушающими Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Россия не раз заявляла, что гарантирует соблюдение прав человека на всей своей территории, включая Крым, и будет защищать эти права. Российские власти также неоднократно заявляли, что войска Украины и националистические батальоны с 2014 года обстреливают мирные города Донбасса.
https://ria.ru/20230608/opolchentsy-1876972378.html
https://ria.ru/20230608/odessa-1876916208.html
россия
украина
донбасс
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149259/80/1492598074_215:0:2946:2048_1920x0_80_0_0_9d49601a701dfcf4fc27e5dbe1ef8dd6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, донбасс, оон, республика крым
В мире, Россия, Украина, Донбасс, ООН, Республика Крым
Россия отвергла обвинения Украины в расовой дискриминации в Крыму

Россия в суде ООН назвала обвинения Киева в расовой дискриминации в Крыму оскорбительными

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЗдание Международного суда ООН в Гааге
Здание Международного суда ООН в Гааге - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Здание Международного суда ООН в Гааге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГААГА, 8 июн - РИА Новости. Россия отвергает и считает оскорбительными обвинения Украины в расовой дискриминации и политике исторического превосходства в Крыму, заявила представитель российской делегации в Международном суде ООН в Гааге, заместитель постпреда РФ при ООН Мария Заболоцкая.
В Международном суде в Гааге с 6 по 14 июня проходят слушания по иску Украины против России от 2017 года по событиям в Донбассе и Крыму. Во вторник, 6 июня, на заседании выступила украинская сторона. В четверг слово предоставлено российской стороне.
Здание Международного суда ООН в Гааге - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
Британский юрист выступил в защиту ополченцев Донбасса в суде ООН
Вчера, 14:55
Ранее на слушаниях представитель украинской делегации неоднократно обвинил Россию в дискриминационном отношении к крымским татарам, а также в "политике исторического превосходства и колониальном расизме".
"Российская Федерация отвергает эти ложные и оскорбительные обвинения. Мы уверены, что суд будет видеть дальше этого вымышленного повествования, которое ведет Украина", - сказала Заболоцкая на заседании суда в четверг.
Она напомнила, что Россия исторически является многонациональной страной, и что многонациональность является частью российской идентичности.
"Россия глубоко верит в равенство всех рас и национальностей и считает Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации ключевым инструментом, который нужно поддерживать и защищать от злоупотреблений", - отметила дипломат.
Украина подала иск против России в Международный суд ООН в январе 2017 года с требованием признать действия РФ в Донбассе нарушающими Международную конвенцию по борьбе с финансированием терроризма, а в Крыму - нарушающими Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Россия не раз заявляла, что гарантирует соблюдение прав человека на всей своей территории, включая Крым, и будет защищать эти права. Российские власти также неоднократно заявляли, что войска Украины и националистические батальоны с 2014 года обстреливают мирные города Донбасса.
Пожар в здании Дома профсоюзов в Одессе - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
Россия напомнила суду ООН о трагедии в Доме профсоюзов в Одессе
Вчера, 12:39
 
В миреРоссияУкраинаДонбассООНРеспублика Крым
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала