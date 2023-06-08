https://ria.ru/20230608/obvineniya-1877046820.html

Россия отвергла обвинения Украины в расовой дискриминации в Крыму

Россия отвергла обвинения Украины в расовой дискриминации в Крыму - РИА Новости, 08.06.2023

Россия отвергла обвинения Украины в расовой дискриминации в Крыму

Россия отвергает и считает оскорбительными обвинения Украины в расовой дискриминации и политике исторического превосходства в Крыму, заявила представитель... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T17:54

2023-06-08T17:54

2023-06-08T17:54

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ГААГА, 8 июн - РИА Новости. Россия отвергает и считает оскорбительными обвинения Украины в расовой дискриминации и политике исторического превосходства в Крыму, заявила представитель российской делегации в Международном суде ООН в Гааге, заместитель постпреда РФ при ООН Мария Заболоцкая. В Международном суде в Гааге с 6 по 14 июня проходят слушания по иску Украины против России от 2017 года по событиям в Донбассе и Крыму. Во вторник, 6 июня, на заседании выступила украинская сторона. В четверг слово предоставлено российской стороне. Ранее на слушаниях представитель украинской делегации неоднократно обвинил Россию в дискриминационном отношении к крымским татарам, а также в "политике исторического превосходства и колониальном расизме". "Российская Федерация отвергает эти ложные и оскорбительные обвинения. Мы уверены, что суд будет видеть дальше этого вымышленного повествования, которое ведет Украина", - сказала Заболоцкая на заседании суда в четверг. Она напомнила, что Россия исторически является многонациональной страной, и что многонациональность является частью российской идентичности. "Россия глубоко верит в равенство всех рас и национальностей и считает Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации ключевым инструментом, который нужно поддерживать и защищать от злоупотреблений", - отметила дипломат. Украина подала иск против России в Международный суд ООН в январе 2017 года с требованием признать действия РФ в Донбассе нарушающими Международную конвенцию по борьбе с финансированием терроризма, а в Крыму - нарушающими Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Россия не раз заявляла, что гарантирует соблюдение прав человека на всей своей территории, включая Крым, и будет защищать эти права. Российские власти также неоднократно заявляли, что войска Украины и националистические батальоны с 2014 года обстреливают мирные города Донбасса.

https://ria.ru/20230608/opolchentsy-1876972378.html

https://ria.ru/20230608/odessa-1876916208.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, украина, донбасс, оон, республика крым