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Украинские войска выпустили по Донецку десять снарядов
Украинские войска выпустили по Донецку десять снарядов - РИА Новости, 08.06.2023
Украинские войска выпустили по Донецку десять снарядов
Украинские войска выпустили еще десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T19:09
2023-06-08T19:09
2023-06-08T19:09
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
куйбышевский район
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 8 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили еще десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 17.30 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 18.35 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале. Куйбышевский район расположен в западной части Донецка. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230601/kontrnastuplenie-1875421652.html
донецк
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донецк, донецкая народная республика, куйбышевский район, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Куйбышевский район, СЦКК, Происшествия
Украинские войска выпустили по Донецку десять снарядов
Представительство ДНР: украинские войска выпустили по Донецку еще десять снарядов
ДОНЕЦК, 8 июн - РИА Новости.
Украинские войска выпустили еще десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка, сообщили в представительстве
ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 17.30 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 18.35 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале.
Куйбышевский район расположен в западной части Донецка.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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