https://ria.ru/20230608/obrazovanie-1876924411.html

Кравцов: Россия готова внедрять иностранные цифровые ресурсы в образование

Кравцов: Россия готова внедрять иностранные цифровые ресурсы в образование - РИА Новости, 08.06.2023

Кравцов: Россия готова внедрять иностранные цифровые ресурсы в образование

Россия готова внедрять иностранные электронные ресурсы в российскую систему образования для обмена опытом учителей, заявил глава Минпросвещения России Сергей... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T13:03

2023-06-08T13:03

2023-06-08T13:03

год педагога и наставника

социальный навигатор

общество

сергей кравцов

сн_образование

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КАЗАНЬ, 8 июн - РИА Новости. Россия готова внедрять иностранные электронные ресурсы в российскую систему образования для обмена опытом учителей, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. "Мы не заменяем очное традиционное обучение дистанционным образованием, мы считаем, что дистанционные, информационные технологии в поддержку будут традиционной системе образования и вот этот ресурс "Российская электронная школа", он активно используется многими странами, мы готовы здесь делиться опытом и дополнять и вашими электронными ресурсами, чтобы у нас был действительно такой обмен опытом для учителей", - сказал Кравцов на международном форуме министров образования "Формируя будущее". Он добавил, что Россия также готова делиться опытом по единой системе формирования личности, напомнив, что в РФ есть советники директора по воспитанию. "Действует большой портал "Российская электронная школа" на пяти языках, мы можем адаптировать на любой язык, более 6 тысяч уроков", - заключил министр.

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

социальный навигатор, общество, сергей кравцов, сн_образование