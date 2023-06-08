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Кравцов: Россия готова внедрять иностранные цифровые ресурсы в образование
Кравцов: Россия готова внедрять иностранные цифровые ресурсы в образование - РИА Новости, 08.06.2023
Кравцов: Россия готова внедрять иностранные цифровые ресурсы в образование
Россия готова внедрять иностранные электронные ресурсы в российскую систему образования для обмена опытом учителей, заявил глава Минпросвещения России Сергей... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T13:03
2023-06-08T13:03
2023-06-08T13:03
год педагога и наставника
социальный навигатор
общество
сергей кравцов
сн_образование
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КАЗАНЬ, 8 июн - РИА Новости. Россия готова внедрять иностранные электронные ресурсы в российскую систему образования для обмена опытом учителей, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. "Мы не заменяем очное традиционное обучение дистанционным образованием, мы считаем, что дистанционные, информационные технологии в поддержку будут традиционной системе образования и вот этот ресурс "Российская электронная школа", он активно используется многими странами, мы готовы здесь делиться опытом и дополнять и вашими электронными ресурсами, чтобы у нас был действительно такой обмен опытом для учителей", - сказал Кравцов на международном форуме министров образования "Формируя будущее". Он добавил, что Россия также готова делиться опытом по единой системе формирования личности, напомнив, что в РФ есть советники директора по воспитанию. "Действует большой портал "Российская электронная школа" на пяти языках, мы можем адаптировать на любой язык, более 6 тысяч уроков", - заключил министр.
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социальный навигатор, общество, сергей кравцов, сн_образование
Год педагога и наставника, Социальный навигатор, Общество, Сергей Кравцов, СН_Образование
КАЗАНЬ, 8 июн - РИА Новости. Россия готова внедрять иностранные электронные ресурсы в российскую систему образования для обмена опытом учителей, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.
"Мы не заменяем очное традиционное обучение дистанционным образованием, мы считаем, что дистанционные, информационные технологии в поддержку будут традиционной системе образования и вот этот ресурс "Российская электронная школа", он активно используется многими странами, мы готовы здесь делиться опытом и дополнять и вашими электронными ресурсами, чтобы у нас был действительно такой обмен опытом для учителей", - сказал Кравцов на международном форуме министров образования "Формируя будущее".
Он добавил, что Россия также готова делиться опытом по единой системе формирования личности, напомнив, что в РФ есть советники директора по воспитанию.
"Действует большой портал "Российская электронная школа" на пяти языках, мы можем адаптировать на любой язык, более 6 тысяч уроков", - заключил министр.