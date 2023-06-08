Рейтинг@Mail.ru
Песков заявил, что НАТО не несет мир и стабильность - РИА Новости, 08.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:07 08.06.2023 (обновлено: 13:21 08.06.2023)
https://ria.ru/20230608/nato-1876927265.html
Песков заявил, что НАТО не несет мир и стабильность
Песков заявил, что НАТО не несет мир и стабильность - РИА Новости, 08.06.2023
Песков заявил, что НАТО не несет мир и стабильность
НАТО не несет мир и стабильность, альянс, скорее, дестабилизирует ситуацию в регионах присутствия, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T13:07
2023-06-08T13:21
в мире
нато
япония
токио
азия
йенс столтенберг
есимаса хаяси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789693235_0:47:3412:1966_1920x0_80_0_0_bf674f46ac3cca0ba32844b059163b77.jpg
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. НАТО не несет мир и стабильность, альянс, скорее, дестабилизирует ситуацию в регионах присутствия, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."НАТО не несёт мир и стабильность. НАТО - это структура, которая, скорее дестабилизирует ситуацию в тех регионах, в которых она присутствует. Нам видится этот процесс так", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают сообщения о планах НАТО активизировать взаимодействие с Индией в рамках формата формата "НАТО+", а также открыть своё представительство в Японии.Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил обсуждение открытия офиса Североатлантического альянса в Токио. Глава японского МИД Ёсимаса Хаяси ранее также сообщил об обсуждениях открытия офиса в Японии. Офис связи с НАТО в Токио будет первым подобным офисом в Азии. До сих пор аналогичные учреждения за пределами альянса были открыты только на Украине и в Грузии. Помимо Японии в качестве партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе альянс рассматривает Южную Корею и Австралию.Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее отмечала, что планы НАТО открыть офис в Токио - это практическое свидетельство намерений альянса закрепиться в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Она добавила, что продвижение Североатлантического блока в Азии приведет к милитаризации этого региона и усилению блокового противостояния.
https://ria.ru/20230608/nato-1876913416.html
япония
токио
азия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789693235_365:0:3048:2012_1920x0_80_0_0_9e67ab8a88c771748f58a4398bbcf399.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нато, япония, токио, азия, йенс столтенберг, есимаса хаяси
В мире, НАТО, Япония, Токио, Азия, Йенс Столтенберг, Есимаса Хаяси
Песков заявил, что НАТО не несет мир и стабильность

Песков заявил, что НАТО дестабилизирует ситуацию в регионах своего присутствия

© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО
Здание штаб-квартиры НАТО - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. НАТО не несет мир и стабильность, альянс, скорее, дестабилизирует ситуацию в регионах присутствия, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"НАТО не несёт мир и стабильность. НАТО - это структура, которая, скорее дестабилизирует ситуацию в тех регионах, в которых она присутствует. Нам видится этот процесс так", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают сообщения о планах НАТО активизировать взаимодействие с Индией в рамках формата формата "НАТО+", а также открыть своё представительство в Японии.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил обсуждение открытия офиса Североатлантического альянса в Токио. Глава японского МИД Ёсимаса Хаяси ранее также сообщил об обсуждениях открытия офиса в Японии. Офис связи с НАТО в Токио будет первым подобным офисом в Азии. До сих пор аналогичные учреждения за пределами альянса были открыты только на Украине и в Грузии. Помимо Японии в качестве партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе альянс рассматривает Южную Корею и Австралию.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее отмечала, что планы НАТО открыть офис в Токио - это практическое свидетельство намерений альянса закрепиться в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Она добавила, что продвижение Североатлантического блока в Азии приведет к милитаризации этого региона и усилению блокового противостояния.
Здание штаб-квартиры НАТО - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
В Госдуме предостерегли НАТО от ввода войск на Украину
Вчера, 12:29
 
В миреНАТОЯпонияТокиоАзияЙенс СтолтенбергЕсимаса Хаяси
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала