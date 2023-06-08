Песков заявил, что НАТО не несет мир и стабильность
Песков заявил, что НАТО дестабилизирует ситуацию в регионах своего присутствия
© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. НАТО не несет мир и стабильность, альянс, скорее, дестабилизирует ситуацию в регионах присутствия, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"НАТО не несёт мир и стабильность. НАТО - это структура, которая, скорее дестабилизирует ситуацию в тех регионах, в которых она присутствует. Нам видится этот процесс так", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают сообщения о планах НАТО активизировать взаимодействие с Индией в рамках формата формата "НАТО+", а также открыть своё представительство в Японии.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил обсуждение открытия офиса Североатлантического альянса в Токио. Глава японского МИД Ёсимаса Хаяси ранее также сообщил об обсуждениях открытия офиса в Японии. Офис связи с НАТО в Токио будет первым подобным офисом в Азии. До сих пор аналогичные учреждения за пределами альянса были открыты только на Украине и в Грузии. Помимо Японии в качестве партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе альянс рассматривает Южную Корею и Австралию.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее отмечала, что планы НАТО открыть офис в Токио - это практическое свидетельство намерений альянса закрепиться в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Она добавила, что продвижение Североатлантического блока в Азии приведет к милитаризации этого региона и усилению блокового противостояния.