https://ria.ru/20230608/nato-1876927265.html

Песков заявил, что НАТО не несет мир и стабильность

Песков заявил, что НАТО не несет мир и стабильность - РИА Новости, 08.06.2023

Песков заявил, что НАТО не несет мир и стабильность

НАТО не несет мир и стабильность, альянс, скорее, дестабилизирует ситуацию в регионах присутствия, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T13:07

2023-06-08T13:07

2023-06-08T13:21

в мире

нато

япония

токио

азия

йенс столтенберг

есимаса хаяси

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. НАТО не несет мир и стабильность, альянс, скорее, дестабилизирует ситуацию в регионах присутствия, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."НАТО не несёт мир и стабильность. НАТО - это структура, которая, скорее дестабилизирует ситуацию в тех регионах, в которых она присутствует. Нам видится этот процесс так", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают сообщения о планах НАТО активизировать взаимодействие с Индией в рамках формата формата "НАТО+", а также открыть своё представительство в Японии.Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил обсуждение открытия офиса Североатлантического альянса в Токио. Глава японского МИД Ёсимаса Хаяси ранее также сообщил об обсуждениях открытия офиса в Японии. Офис связи с НАТО в Токио будет первым подобным офисом в Азии. До сих пор аналогичные учреждения за пределами альянса были открыты только на Украине и в Грузии. Помимо Японии в качестве партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе альянс рассматривает Южную Корею и Австралию.Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее отмечала, что планы НАТО открыть офис в Токио - это практическое свидетельство намерений альянса закрепиться в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Она добавила, что продвижение Североатлантического блока в Азии приведет к милитаризации этого региона и усилению блокового противостояния.

https://ria.ru/20230608/nato-1876913416.html

япония

токио

азия

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в мире, нато, япония, токио, азия, йенс столтенберг, есимаса хаяси