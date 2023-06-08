https://ria.ru/20230608/nato-1876862589.html
В Европе рассказали о разочаровании, поджидающем Украину
В Европе рассказали о разочаровании, поджидающем Украину - РИА Новости, 08.06.2023
В Европе рассказали о разочаровании, поджидающем Украину
НАТО не готова дать Украине гарантии безопасности и назвать сроки принятия в альянс, пишет Politico. РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T10:08
2023-06-08T10:08
2023-06-08T13:15
в мире
украина
киев
европа
андерс фог расмуссен
нато
politico
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875572158_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5555d8980042b0eeafc5a057e6cc44f0.jpg
МОСКВА, 8 июня — РИА Новости. НАТО не готова дать Украине гарантии безопасности и назвать сроки принятия в альянс, пишет Politico."По словам пяти европейских дипломатов, несмотря на месяцы разговоров на эту тему, западный альянс по-прежнему расходится во мнениях относительно того, как реагировать на требования Киева", — говорится в статье.Союзники Украины, полагает автор, на самом деле не хотят называть конкретные сроки ее вступления в НАТО. Когда политики говорят о "гарантиях", они, по сути, имеют в виду скорее продолжение поставок оружия и обучение бойцов ВСУ, нежели конкретные обещания по защите, сказал изданию источник.Украина же, напоминает Politico, настаивает на "четких гарантиях безопасности по примеру Финляндии и Швеции", которые будут действовать в течение переходного периода — пока Украина не вступит в НАТО и на нее не будет распространяться статья о коллективной обороне.Как заявил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в беседе с The Guardian, если на саммите в Вильнюсе Киев не получит гарантий безопасности, некоторые члены блока могут захотеть в индивидуальном порядке принять непосредственное участие в конфликте на Украине.
https://ria.ru/20230607/ukraina-1876791933.html
украина
киев
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875572158_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c323711cf59996b96a86d047a82ab6e0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, европа, андерс фог расмуссен, нато, politico, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Киев, Европа, Андерс Фог Расмуссен, НАТО, Politico, Вооруженные силы Украины
В Европе рассказали о разочаровании, поджидающем Украину
Politico: НАТО не готова дать Украине гарантии безопасности по ее требованию
МОСКВА, 8 июня — РИА Новости.
НАТО не готова дать Украине гарантии безопасности и назвать сроки принятия в альянс, пишет Politico
.
"По словам пяти европейских дипломатов, несмотря на месяцы разговоров на эту тему, западный альянс по-прежнему расходится во мнениях относительно того, как реагировать на требования Киева", — говорится в статье.
Союзники Украины, полагает автор, на самом деле не хотят называть конкретные сроки ее вступления в НАТО. Когда политики говорят о "гарантиях", они, по сути, имеют в виду скорее продолжение поставок оружия и обучение бойцов ВСУ, нежели конкретные обещания по защите, сказал изданию источник.
Украина же, напоминает Politico, настаивает на "четких гарантиях безопасности по примеру Финляндии и Швеции", которые будут действовать в течение переходного периода — пока Украина не вступит в НАТО и на нее не будет распространяться статья о коллективной обороне.
Как заявил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в беседе
с The Guardian, если на саммите в Вильнюсе Киев не получит гарантий безопасности, некоторые члены блока могут захотеть в индивидуальном порядке принять непосредственное участие в конфликте на Украине.
Столтенберг не увидел смысла принимать Украину в НАТО после ее поражения