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В Европе рассказали о разочаровании, поджидающем Украину - РИА Новости, 08.06.2023
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10:08 08.06.2023 (обновлено: 13:15 08.06.2023)
https://ria.ru/20230608/nato-1876862589.html
В Европе рассказали о разочаровании, поджидающем Украину
В Европе рассказали о разочаровании, поджидающем Украину - РИА Новости, 08.06.2023
В Европе рассказали о разочаровании, поджидающем Украину
НАТО не готова дать Украине гарантии безопасности и назвать сроки принятия в альянс, пишет Politico. РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T10:08
2023-06-08T13:15
в мире
украина
киев
европа
андерс фог расмуссен
нато
politico
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 июня — РИА Новости. НАТО не готова дать Украине гарантии безопасности и назвать сроки принятия в альянс, пишет Politico."По словам пяти европейских дипломатов, несмотря на месяцы разговоров на эту тему, западный альянс по-прежнему расходится во мнениях относительно того, как реагировать на требования Киева", — говорится в статье.Союзники Украины, полагает автор, на самом деле не хотят называть конкретные сроки ее вступления в НАТО. Когда политики говорят о "гарантиях", они, по сути, имеют в виду скорее продолжение поставок оружия и обучение бойцов ВСУ, нежели конкретные обещания по защите, сказал изданию источник.Украина же, напоминает Politico, настаивает на "четких гарантиях безопасности по примеру Финляндии и Швеции", которые будут действовать в течение переходного периода — пока Украина не вступит в НАТО и на нее не будет распространяться статья о коллективной обороне.Как заявил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в беседе с The Guardian, если на саммите в Вильнюсе Киев не получит гарантий безопасности, некоторые члены блока могут захотеть в индивидуальном порядке принять непосредственное участие в конфликте на Украине.
https://ria.ru/20230607/ukraina-1876791933.html
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в мире, украина, киев, европа, андерс фог расмуссен, нато, politico, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Киев, Европа, Андерс Фог Расмуссен, НАТО, Politico, Вооруженные силы Украины
В Европе рассказали о разочаровании, поджидающем Украину

Politico: НАТО не готова дать Украине гарантии безопасности по ее требованию

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июня — РИА Новости. НАТО не готова дать Украине гарантии безопасности и назвать сроки принятия в альянс, пишет Politico.
"По словам пяти европейских дипломатов, несмотря на месяцы разговоров на эту тему, западный альянс по-прежнему расходится во мнениях относительно того, как реагировать на требования Киева", — говорится в статье.
Союзники Украины, полагает автор, на самом деле не хотят называть конкретные сроки ее вступления в НАТО. Когда политики говорят о "гарантиях", они, по сути, имеют в виду скорее продолжение поставок оружия и обучение бойцов ВСУ, нежели конкретные обещания по защите, сказал изданию источник.
Украина же, напоминает Politico, настаивает на "четких гарантиях безопасности по примеру Финляндии и Швеции", которые будут действовать в течение переходного периода — пока Украина не вступит в НАТО и на нее не будет распространяться статья о коллективной обороне.
Как заявил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в беседе с The Guardian, если на саммите в Вильнюсе Киев не получит гарантий безопасности, некоторые члены блока могут захотеть в индивидуальном порядке принять непосредственное участие в конфликте на Украине.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
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В миреУкраинаКиевЕвропаАндерс Фог РасмуссенНАТОPoliticoВооруженные силы Украины
 
 
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