https://ria.ru/20230608/nato-1876862589.html

В Европе рассказали о разочаровании, поджидающем Украину

В Европе рассказали о разочаровании, поджидающем Украину - РИА Новости, 08.06.2023

В Европе рассказали о разочаровании, поджидающем Украину

НАТО не готова дать Украине гарантии безопасности и назвать сроки принятия в альянс, пишет Politico. РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T10:08

2023-06-08T10:08

2023-06-08T13:15

в мире

украина

киев

европа

андерс фог расмуссен

нато

politico

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 июня — РИА Новости. НАТО не готова дать Украине гарантии безопасности и назвать сроки принятия в альянс, пишет Politico."По словам пяти европейских дипломатов, несмотря на месяцы разговоров на эту тему, западный альянс по-прежнему расходится во мнениях относительно того, как реагировать на требования Киева", — говорится в статье.Союзники Украины, полагает автор, на самом деле не хотят называть конкретные сроки ее вступления в НАТО. Когда политики говорят о "гарантиях", они, по сути, имеют в виду скорее продолжение поставок оружия и обучение бойцов ВСУ, нежели конкретные обещания по защите, сказал изданию источник.Украина же, напоминает Politico, настаивает на "четких гарантиях безопасности по примеру Финляндии и Швеции", которые будут действовать в течение переходного периода — пока Украина не вступит в НАТО и на нее не будет распространяться статья о коллективной обороне.Как заявил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в беседе с The Guardian, если на саммите в Вильнюсе Киев не получит гарантий безопасности, некоторые члены блока могут захотеть в индивидуальном порядке принять непосредственное участие в конфликте на Украине.

https://ria.ru/20230607/ukraina-1876791933.html

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