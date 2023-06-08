https://ria.ru/20230608/nastuplenie-1877061572.html

ВСУ во время наступления понесли первые потери на минных полях

ВСУ во время наступления понесли первые потери на минных полях - РИА Новости, 08.06.2023

ВСУ во время наступления понесли первые потери на минных полях

ВСУ во время наступления понесли первые потери на минных полях, сообщил командующий российской группировкой на Запорожском направлении генерал-полковник... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T18:55

2023-06-08T18:55

2023-06-08T19:38

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. ВСУ во время наступления понесли первые потери на минных полях, сообщил командующий российской группировкой на Запорожском направлении генерал-полковник Александр Романчук."Первые серьезные потери противник понес при попытке преодоления минных полей. С выходом на минные поля четыре танка противника подорвались на минах, в том числе была уничтожена установка разминирования", — подчеркнул военный.Украинским войскам не удалось достичь внезапности атаки в Запорожской области благодаря действиям российской разведки. Вооруженные силы подавили артиллерию противника во время контрбатарейной борьбы. После этого по ВСУ открыли огонь подразделения первого эшелона обороны и артиллеристы."Подразделения радиоэлектронной борьбы подавили систему связи противника, а также каналы управления беспилотных летательных аппаратов. Зенитчиками было сбито 11 беспилотных летательных аппаратов", — уточнил Романчук.В дальнейшем боевые вертолеты наносили удары по атакующим украинским войскам с предельно малых высот, уничтожая бронетехнику ВСУ, — на их счету девять танков и БМП противника.Всего в результате неудачной атаки ВСУ потеряли 350 военных, десять боевых машин пехоты и свыше 30 танков, в том числе три Leopard. Генерал-полковник отметил действия подразделений 42-й мотострелковой дивизии ВС России, проявивших мужество и героизм во время боя.Президент Владимир Путин получил от военных доклады по обстановке накануне украинского наступления, подчеркнул Романчук. Ранее утром начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил главе государства о результатах боя.Как сообщил сегодня министр обороны Сергей Шойгу, ночью специально подготовленные украинские резервы не смогли прорвать российскую оборону в Запорожской области. Всего за минувшие сутки Киев потерял 945 военных, 33 танка, 28 боевых машин пехоты, 38 боевых бронированных машин, три самоходные артиллерийские установки Krab и другие вооружения.

https://ria.ru/20230608/nastuplenie-1876860923.html

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