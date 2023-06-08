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ВСУ во время наступления понесли первые потери на минных полях - РИА Новости, 08.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:55 08.06.2023 (обновлено: 19:38 08.06.2023)
https://ria.ru/20230608/nastuplenie-1877061572.html
ВСУ во время наступления понесли первые потери на минных полях
ВСУ во время наступления понесли первые потери на минных полях - РИА Новости, 08.06.2023
ВСУ во время наступления понесли первые потери на минных полях
ВСУ во время наступления понесли первые потери на минных полях, сообщил командующий российской группировкой на Запорожском направлении генерал-полковник... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T18:55
2023-06-08T19:38
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
россия
украина
киев
запорожская область
владимир путин
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. ВСУ во время наступления понесли первые потери на минных полях, сообщил командующий российской группировкой на Запорожском направлении генерал-полковник Александр Романчук."Первые серьезные потери противник понес при попытке преодоления минных полей. С выходом на минные поля четыре танка противника подорвались на минах, в том числе была уничтожена установка разминирования", — подчеркнул военный.Украинским войскам не удалось достичь внезапности атаки в Запорожской области благодаря действиям российской разведки. Вооруженные силы подавили артиллерию противника во время контрбатарейной борьбы. После этого по ВСУ открыли огонь подразделения первого эшелона обороны и артиллеристы.&quot;Подразделения радиоэлектронной борьбы подавили систему связи противника, а также каналы управления беспилотных летательных аппаратов. Зенитчиками было сбито 11 беспилотных летательных аппаратов&quot;, — уточнил Романчук.В дальнейшем боевые вертолеты наносили удары по атакующим украинским войскам с предельно малых высот, уничтожая бронетехнику ВСУ, — на их счету девять танков и БМП противника.Всего в результате неудачной атаки ВСУ потеряли 350 военных, десять боевых машин пехоты и свыше 30 танков, в том числе три Leopard. Генерал-полковник отметил действия подразделений 42-й мотострелковой дивизии ВС России, проявивших мужество и героизм во время боя.Президент Владимир Путин получил от военных доклады по обстановке накануне украинского наступления, подчеркнул Романчук. Ранее утром начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил главе государства о результатах боя.Как сообщил сегодня министр обороны Сергей Шойгу, ночью специально подготовленные украинские резервы не смогли прорвать российскую оборону в Запорожской области. Всего за минувшие сутки Киев потерял 945 военных, 33 танка, 28 боевых машин пехоты, 38 боевых бронированных машин, три самоходные артиллерийские установки Krab и другие вооружения.
https://ria.ru/20230608/nastuplenie-1876860923.html
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, украина, киев, запорожская область, владимир путин, сергей шойгу, валерий герасимов
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Украина, Киев, Запорожская область, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Валерий Герасимов
ВСУ во время наступления понесли первые потери на минных полях

Генерал Романчук: ВСУ во время наступления понесли первые потери на минных полях

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. ВСУ во время наступления понесли первые потери на минных полях, сообщил командующий российской группировкой на Запорожском направлении генерал-полковник Александр Романчук.
"Первые серьезные потери противник понес при попытке преодоления минных полей. С выходом на минные поля четыре танка противника подорвались на минах, в том числе была уничтожена установка разминирования", — подчеркнул военный.
Украинским войскам не удалось достичь внезапности атаки в Запорожской области благодаря действиям российской разведки. Вооруженные силы подавили артиллерию противника во время контрбатарейной борьбы. После этого по ВСУ открыли огонь подразделения первого эшелона обороны и артиллеристы.
«

"Подразделения радиоэлектронной борьбы подавили систему связи противника, а также каналы управления беспилотных летательных аппаратов. Зенитчиками было сбито 11 беспилотных летательных аппаратов", — уточнил Романчук.

В дальнейшем боевые вертолеты наносили удары по атакующим украинским войскам с предельно малых высот, уничтожая бронетехнику ВСУ, — на их счету девять танков и БМП противника.
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Всего в результате неудачной атаки ВСУ потеряли 350 военных, десять боевых машин пехоты и свыше 30 танков, в том числе три Leopard. Генерал-полковник отметил действия подразделений 42-й мотострелковой дивизии ВС России, проявивших мужество и героизм во время боя.
Президент Владимир Путин получил от военных доклады по обстановке накануне украинского наступления, подчеркнул Романчук. Ранее утром начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил главе государства о результатах боя.
Как сообщил сегодня министр обороны Сергей Шойгу, ночью специально подготовленные украинские резервы не смогли прорвать российскую оборону в Запорожской области. Всего за минувшие сутки Киев потерял 945 военных, 33 танка, 28 боевых машин пехоты, 38 боевых бронированных машин, три самоходные артиллерийские установки Krab и другие вооружения.
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 07.06.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРоссияУкраинаКиевЗапорожская областьВладимир ПутинСергей ШойгуВалерий Герасимов
 
 
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