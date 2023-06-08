ВСУ во время наступления понесли первые потери на минных полях
Генерал Романчук: ВСУ во время наступления понесли первые потери на минных полях
© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. ВСУ во время наступления понесли первые потери на минных полях, сообщил командующий российской группировкой на Запорожском направлении генерал-полковник Александр Романчук.
"Первые серьезные потери противник понес при попытке преодоления минных полей. С выходом на минные поля четыре танка противника подорвались на минах, в том числе была уничтожена установка разминирования", — подчеркнул военный.
Украинским войскам не удалось достичь внезапности атаки в Запорожской области благодаря действиям российской разведки. Вооруженные силы подавили артиллерию противника во время контрбатарейной борьбы. После этого по ВСУ открыли огонь подразделения первого эшелона обороны и артиллеристы.
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"Подразделения радиоэлектронной борьбы подавили систему связи противника, а также каналы управления беспилотных летательных аппаратов. Зенитчиками было сбито 11 беспилотных летательных аппаратов", — уточнил Романчук.
В дальнейшем боевые вертолеты наносили удары по атакующим украинским войскам с предельно малых высот, уничтожая бронетехнику ВСУ, — на их счету девять танков и БМП противника.
Всего в результате неудачной атаки ВСУ потеряли 350 военных, десять боевых машин пехоты и свыше 30 танков, в том числе три Leopard. Генерал-полковник отметил действия подразделений 42-й мотострелковой дивизии ВС России, проявивших мужество и героизм во время боя.
Президент Владимир Путин получил от военных доклады по обстановке накануне украинского наступления, подчеркнул Романчук. Ранее утром начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил главе государства о результатах боя.
Как сообщил сегодня министр обороны Сергей Шойгу, ночью специально подготовленные украинские резервы не смогли прорвать российскую оборону в Запорожской области. Всего за минувшие сутки Киев потерял 945 военных, 33 танка, 28 боевых машин пехоты, 38 боевых бронированных машин, три самоходные артиллерийские установки Krab и другие вооружения.