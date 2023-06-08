https://ria.ru/20230608/nastuplenie-1876860923.html

Рогов заявил о больших потерях ВСУ при попытке наступления в Запорожье

Рогов заявил о больших потерях ВСУ при попытке наступления в Запорожье - РИА Новости, 08.06.2023

Рогов заявил о больших потерях ВСУ при попытке наступления в Запорожье

Украинские войска перешли в масштабное контрнаступление в Запорожской области, все их попытки прорвать оборону привели к колоссальным потерям, сообщил РИА... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T09:55

2023-06-08T09:55

2023-06-08T10:29

специальная военная операция на украине

безопасность

запорожская область

владимир рогов

вооруженные силы украины

токмак

азовское море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн — РИА Новости. Украинские войска перешли в масштабное контрнаступление в Запорожской области, все их попытки прорвать оборону привели к колоссальным потерям, сообщил РИА Новости глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Противник бросил на Запорожском участке фронта максимальные силы военных и техники. Такого количества еще ни разу не использовалось на нашем направлении. Натиск противника сдерживается в том числе благодаря применению артиллерии, авиации и танковых резервов", — рассказал собеседник агентства.Он уточнил, что основной удар ВСУ сосредоточен южнее и юго-восточнее города Орехова в направлении Токмака.Все попытки украинских войск прорвать линию обороны провалились: понеся "колоссальные потери", они отступили, чтобы собрать силы для новой атаки."На данный момент ВСУ удалось закрепиться на одной высоте в районе села Работино. Сейчас там идут непрерывные бои, наши военные выбивают противника", — добавил Рогов.По его мнению, цель украинских войск — взять город Токмак, выйдя на оперативный степной простор, прорваться к Азовскому морю, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым.Рогов предположил, что украинские войска пока не ввели в действие главные резервы и бросили в бой основные штурмовые бригады.Кроме того, ВСУ стали активно применять американские РСЗО HIMARS для обстрела окопов российских войск, но эффекта это не имеет, добавил общественник. По его оценке, противник может преследовать психологические цели, стремится посеять панику и заставить российских военных оставить позиции, но успеха такая тактика не имеет.

https://ria.ru/20230608/ukraina-1876850937.html

запорожская область

токмак

азовское море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, токмак, азовское море