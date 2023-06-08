https://ria.ru/20230608/nastuplenie-1876860923.html
Рогов заявил о больших потерях ВСУ при попытке наступления в Запорожье
Рогов заявил о больших потерях ВСУ при попытке наступления в Запорожье - РИА Новости, 08.06.2023
Рогов заявил о больших потерях ВСУ при попытке наступления в Запорожье
Украинские войска перешли в масштабное контрнаступление в Запорожской области, все их попытки прорвать оборону привели к колоссальным потерям, сообщил РИА... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T09:55
2023-06-08T09:55
2023-06-08T10:29
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
токмак
азовское море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874840105_0:0:2982:1678_1920x0_80_0_0_9d093d13b174c15c98e6a785284fdd32.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн — РИА Новости. Украинские войска перешли в масштабное контрнаступление в Запорожской области, все их попытки прорвать оборону привели к колоссальным потерям, сообщил РИА Новости глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Противник бросил на Запорожском участке фронта максимальные силы военных и техники. Такого количества еще ни разу не использовалось на нашем направлении. Натиск противника сдерживается в том числе благодаря применению артиллерии, авиации и танковых резервов", — рассказал собеседник агентства.Он уточнил, что основной удар ВСУ сосредоточен южнее и юго-восточнее города Орехова в направлении Токмака.Все попытки украинских войск прорвать линию обороны провалились: понеся "колоссальные потери", они отступили, чтобы собрать силы для новой атаки."На данный момент ВСУ удалось закрепиться на одной высоте в районе села Работино. Сейчас там идут непрерывные бои, наши военные выбивают противника", — добавил Рогов.По его мнению, цель украинских войск — взять город Токмак, выйдя на оперативный степной простор, прорваться к Азовскому морю, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым.Рогов предположил, что украинские войска пока не ввели в действие главные резервы и бросили в бой основные штурмовые бригады.Кроме того, ВСУ стали активно применять американские РСЗО HIMARS для обстрела окопов российских войск, но эффекта это не имеет, добавил общественник. По его оценке, противник может преследовать психологические цели, стремится посеять панику и заставить российских военных оставить позиции, но успеха такая тактика не имеет.
https://ria.ru/20230608/ukraina-1876850937.html
запорожская область
токмак
азовское море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874840105_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c97d9260c002051651bd28c56b6ccdd7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, токмак, азовское море
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Токмак, Азовское море
Рогов заявил о больших потерях ВСУ при попытке наступления в Запорожье
Рогов: ВСУ пошли в наступление на Запорожском фронте и отступили с колоссальными потерями
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн — РИА Новости. Украинские войска перешли в масштабное контрнаступление в Запорожской области, все их попытки прорвать оборону привели к колоссальным потерям, сообщил РИА Новости глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Противник бросил на Запорожском участке фронта максимальные силы военных и техники. Такого количества еще ни разу не использовалось на нашем направлении. Натиск противника сдерживается в том числе благодаря применению артиллерии, авиации и танковых резервов", — рассказал собеседник агентства.
Военный эксперт заявил о резком росте потерь Киева после начала наступления
Он уточнил, что основной удар ВСУ
сосредоточен южнее и юго-восточнее города Орехова в направлении Токмака
.
Все попытки украинских войск прорвать линию обороны провалились: понеся "колоссальные потери", они отступили, чтобы собрать силы для новой атаки.
"На данный момент ВСУ удалось закрепиться на одной высоте в районе села Работино. Сейчас там идут непрерывные бои, наши военные выбивают противника", — добавил Рогов.
По его мнению, цель украинских войск — взять город Токмак, выйдя на оперативный степной простор, прорваться к Азовскому морю
, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым.
Рогов предположил, что украинские войска пока не ввели в действие главные резервы и бросили в бой основные штурмовые бригады.
Кроме того, ВСУ стали активно применять американские РСЗО HIMARS для обстрела окопов российских войск, но эффекта это не имеет, добавил общественник. По его оценке, противник может преследовать психологические цели, стремится посеять панику и заставить российских военных оставить позиции, но успеха такая тактика не имеет.