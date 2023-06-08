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Рогов заявил о больших потерях ВСУ при попытке наступления в Запорожье - РИА Новости, 08.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:55 08.06.2023 (обновлено: 10:29 08.06.2023)
https://ria.ru/20230608/nastuplenie-1876860923.html
Рогов заявил о больших потерях ВСУ при попытке наступления в Запорожье
Рогов заявил о больших потерях ВСУ при попытке наступления в Запорожье - РИА Новости, 08.06.2023
Рогов заявил о больших потерях ВСУ при попытке наступления в Запорожье
Украинские войска перешли в масштабное контрнаступление в Запорожской области, все их попытки прорвать оборону привели к колоссальным потерям, сообщил РИА... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T09:55
2023-06-08T10:29
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
токмак
азовское море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн — РИА Новости. Украинские войска перешли в масштабное контрнаступление в Запорожской области, все их попытки прорвать оборону привели к колоссальным потерям, сообщил РИА Новости глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Противник бросил на Запорожском участке фронта максимальные силы военных и техники. Такого количества еще ни разу не использовалось на нашем направлении. Натиск противника сдерживается в том числе благодаря применению артиллерии, авиации и танковых резервов", — рассказал собеседник агентства.Он уточнил, что основной удар ВСУ сосредоточен южнее и юго-восточнее города Орехова в направлении Токмака.Все попытки украинских войск прорвать линию обороны провалились: понеся "колоссальные потери", они отступили, чтобы собрать силы для новой атаки."На данный момент ВСУ удалось закрепиться на одной высоте в районе села Работино. Сейчас там идут непрерывные бои, наши военные выбивают противника", — добавил Рогов.По его мнению, цель украинских войск — взять город Токмак, выйдя на оперативный степной простор, прорваться к Азовскому морю, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым.Рогов предположил, что украинские войска пока не ввели в действие главные резервы и бросили в бой основные штурмовые бригады.Кроме того, ВСУ стали активно применять американские РСЗО HIMARS для обстрела окопов российских войск, но эффекта это не имеет, добавил общественник. По его оценке, противник может преследовать психологические цели, стремится посеять панику и заставить российских военных оставить позиции, но успеха такая тактика не имеет.
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запорожская область
токмак
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безопасность, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, токмак, азовское море
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Токмак, Азовское море
Рогов заявил о больших потерях ВСУ при попытке наступления в Запорожье

Рогов: ВСУ пошли в наступление на Запорожском фронте и отступили с колоссальными потерями

© РИА Новости | Перейти в медиабанкУничтоженная военная техника ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении
Уничтоженная военная техника ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости
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Уничтоженная военная техника ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн — РИА Новости. Украинские войска перешли в масштабное контрнаступление в Запорожской области, все их попытки прорвать оборону привели к колоссальным потерям, сообщил РИА Новости глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Противник бросил на Запорожском участке фронта максимальные силы военных и техники. Такого количества еще ни разу не использовалось на нашем направлении. Натиск противника сдерживается в том числе благодаря применению артиллерии, авиации и танковых резервов", — рассказал собеседник агентства.
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Он уточнил, что основной удар ВСУ сосредоточен южнее и юго-восточнее города Орехова в направлении Токмака.
Все попытки украинских войск прорвать линию обороны провалились: понеся "колоссальные потери", они отступили, чтобы собрать силы для новой атаки.
"На данный момент ВСУ удалось закрепиться на одной высоте в районе села Работино. Сейчас там идут непрерывные бои, наши военные выбивают противника", — добавил Рогов.
По его мнению, цель украинских войск — взять город Токмак, выйдя на оперативный степной простор, прорваться к Азовскому морю, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым.
Рогов предположил, что украинские войска пока не ввели в действие главные резервы и бросили в бой основные штурмовые бригады.
Кроме того, ВСУ стали активно применять американские РСЗО HIMARS для обстрела окопов российских войск, но эффекта это не имеет, добавил общественник. По его оценке, противник может преследовать психологические цели, стремится посеять панику и заставить российских военных оставить позиции, но успеха такая тактика не имеет.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьВладимир РоговВооруженные силы УкраиныТокмакАзовское море
 
 
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