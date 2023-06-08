Губернатор Подмосковья вручил соцработникам областные награды
© Фото : правительство Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев
© Фото : правительство Московской области
МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил соцработников с профессиональным праздником, поблагодарил их за труд и вручил областные награды, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.
Ежегодно 8 июня в России отмечают День социального работника. Этот профессиональный праздник был учрежден указом президента РФ от 27 октября 2000 года. В день социального работника или накануне праздника проходят торжественные собрания, лучшим работникам системы социальной защиты населения вручаются награды.
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"Подобные праздники существуют для того, чтобы благодарить людей, которые посвятили свою жизнь, свое время, свои чувства, свое сердце тем, кому нужна помощь. С очень многими из вас в разных ситуациях я встречался, и всегда, люди, которые не устают помогать, не устают решать проблемы другого человека, вызывают уважение. Есть профессиональный термин – выгорание. Я уверен, что у соцработников, которые делают свою работу от души, от сердца, и понимают, что она несет пользу - у них, напротив, вырастают крылья", - сказал Воробьев.
По данным пресс-службы, в сфере соцзащиты населения Подмосковья работают порядка 18 тысяч человек. Под их опекой находятся два миллиона жителей старше 60 лет и 1,8 миллиона детей.
Кроме того, профессионализм работников соцслужб Подмосковья высоко оценила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
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"Московская область – особый регион. Здесь ведомства и социальные работники новой формации, которые по-настоящему, с уважением, с признательностью к людям создают для них новые возможности, новую жизнь. За минувший год мы стали почти родными – так много удалось сделать. Здесь мы провели совместный профессиональный форум "Жить и воспитываться в семье", - приводятся в сообщении слова Львовой-Беловой.
Она добавила, что приемные родители Московской области первыми приняли к себе детей-сирот Донбасса. Подмосковные психологи участвовали в реабилитационных сменах "Послезавтра" – для подростков из новых регионов и прифронтовых территорий.
На мероприятии были вручены Орден "За заслуги перед Московской областью" III степени, Орден Преподобного Сергия Радонежского, почетные грамоты губернатора Подмосковья и другие награды.