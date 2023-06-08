Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Подмосковья вручил соцработникам областные награды - РИА Новости, 08.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
19:36 08.06.2023
https://ria.ru/20230608/nagrady-1877075120.html
Губернатор Подмосковья вручил соцработникам областные награды
Губернатор Подмосковья вручил соцработникам областные награды - РИА Новости, 08.06.2023
Губернатор Подмосковья вручил соцработникам областные награды
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил соцработников с профессиональным праздником, поблагодарил их за труд и вручил областные награды,... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T19:36
2023-06-08T19:36
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
мария львова-белова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1877071215_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_523870ecda2ab48f1e06f264ab904865.jpg
МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил соцработников с профессиональным праздником, поблагодарил их за труд и вручил областные награды, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.Ежегодно 8 июня в России отмечают День социального работника. Этот профессиональный праздник был учрежден указом президента РФ от 27 октября 2000 года. В день социального работника или накануне праздника проходят торжественные собрания, лучшим работникам системы социальной защиты населения вручаются награды."Подобные праздники существуют для того, чтобы благодарить людей, которые посвятили свою жизнь, свое время, свои чувства, свое сердце тем, кому нужна помощь. С очень многими из вас в разных ситуациях я встречался, и всегда, люди, которые не устают помогать, не устают решать проблемы другого человека, вызывают уважение. Есть профессиональный термин – выгорание. Я уверен, что у соцработников, которые делают свою работу от души, от сердца, и понимают, что она несет пользу - у них, напротив, вырастают крылья", - сказал Воробьев.По данным пресс-службы, в сфере соцзащиты населения Подмосковья работают порядка 18 тысяч человек. Под их опекой находятся два миллиона жителей старше 60 лет и 1,8 миллиона детей.Кроме того, профессионализм работников соцслужб Подмосковья высоко оценила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова."Московская область – особый регион. Здесь ведомства и социальные работники новой формации, которые по-настоящему, с уважением, с признательностью к людям создают для них новые возможности, новую жизнь. За минувший год мы стали почти родными – так много удалось сделать. Здесь мы провели совместный профессиональный форум "Жить и воспитываться в семье", - приводятся в сообщении слова Львовой-Беловой.Она добавила, что приемные родители Московской области первыми приняли к себе детей-сирот Донбасса. Подмосковные психологи участвовали в реабилитационных сменах "Послезавтра" – для подростков из новых регионов и прифронтовых территорий.На мероприятии были вручены Орден "За заслуги перед Московской областью" III степени, Орден Преподобного Сергия Радонежского, почетные грамоты губернатора Подмосковья и другие награды.
https://ria.ru/20230607/doplaty-1876785233.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1877071215_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_f0ce1adfb140b80976c42dfcad24be95.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), андрей воробьев, мария львова-белова
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Мария Львова-Белова

Губернатор Подмосковья вручил соцработникам областные награды

© Фото : правительство Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© Фото : правительство Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил соцработников с профессиональным праздником, поблагодарил их за труд и вручил областные награды, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.
Ежегодно 8 июня в России отмечают День социального работника. Этот профессиональный праздник был учрежден указом президента РФ от 27 октября 2000 года. В день социального работника или накануне праздника проходят торжественные собрания, лучшим работникам системы социальной защиты населения вручаются награды.
«
"Подобные праздники существуют для того, чтобы благодарить людей, которые посвятили свою жизнь, свое время, свои чувства, свое сердце тем, кому нужна помощь. С очень многими из вас в разных ситуациях я встречался, и всегда, люди, которые не устают помогать, не устают решать проблемы другого человека, вызывают уважение. Есть профессиональный термин – выгорание. Я уверен, что у соцработников, которые делают свою работу от души, от сердца, и понимают, что она несет пользу - у них, напротив, вырастают крылья", - сказал Воробьев.
По данным пресс-службы, в сфере соцзащиты населения Подмосковья работают порядка 18 тысяч человек. Под их опекой находятся два миллиона жителей старше 60 лет и 1,8 миллиона детей.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
Медики, соцработники и культработники Подмосковья получат доплаты с 1 июля
7 июня, 17:59
Кроме того, профессионализм работников соцслужб Подмосковья высоко оценила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
«
"Московская область – особый регион. Здесь ведомства и социальные работники новой формации, которые по-настоящему, с уважением, с признательностью к людям создают для них новые возможности, новую жизнь. За минувший год мы стали почти родными – так много удалось сделать. Здесь мы провели совместный профессиональный форум "Жить и воспитываться в семье", - приводятся в сообщении слова Львовой-Беловой.
Она добавила, что приемные родители Московской области первыми приняли к себе детей-сирот Донбасса. Подмосковные психологи участвовали в реабилитационных сменах "Послезавтра" – для подростков из новых регионов и прифронтовых территорий.
На мероприятии были вручены Орден "За заслуги перед Московской областью" III степени, Орден Преподобного Сергия Радонежского, почетные грамоты губернатора Подмосковья и другие награды.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевМария Львова-Белова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала