https://ria.ru/20230608/nagrady-1877075120.html

Губернатор Подмосковья вручил соцработникам областные награды

Губернатор Подмосковья вручил соцработникам областные награды - РИА Новости, 08.06.2023

Губернатор Подмосковья вручил соцработникам областные награды

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил соцработников с профессиональным праздником, поблагодарил их за труд и вручил областные награды,... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T19:36

2023-06-08T19:36

2023-06-08T19:36

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

мария львова-белова

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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил соцработников с профессиональным праздником, поблагодарил их за труд и вручил областные награды, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.Ежегодно 8 июня в России отмечают День социального работника. Этот профессиональный праздник был учрежден указом президента РФ от 27 октября 2000 года. В день социального работника или накануне праздника проходят торжественные собрания, лучшим работникам системы социальной защиты населения вручаются награды."Подобные праздники существуют для того, чтобы благодарить людей, которые посвятили свою жизнь, свое время, свои чувства, свое сердце тем, кому нужна помощь. С очень многими из вас в разных ситуациях я встречался, и всегда, люди, которые не устают помогать, не устают решать проблемы другого человека, вызывают уважение. Есть профессиональный термин – выгорание. Я уверен, что у соцработников, которые делают свою работу от души, от сердца, и понимают, что она несет пользу - у них, напротив, вырастают крылья", - сказал Воробьев.По данным пресс-службы, в сфере соцзащиты населения Подмосковья работают порядка 18 тысяч человек. Под их опекой находятся два миллиона жителей старше 60 лет и 1,8 миллиона детей.Кроме того, профессионализм работников соцслужб Подмосковья высоко оценила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова."Московская область – особый регион. Здесь ведомства и социальные работники новой формации, которые по-настоящему, с уважением, с признательностью к людям создают для них новые возможности, новую жизнь. За минувший год мы стали почти родными – так много удалось сделать. Здесь мы провели совместный профессиональный форум "Жить и воспитываться в семье", - приводятся в сообщении слова Львовой-Беловой.Она добавила, что приемные родители Московской области первыми приняли к себе детей-сирот Донбасса. Подмосковные психологи участвовали в реабилитационных сменах "Послезавтра" – для подростков из новых регионов и прифронтовых территорий.На мероприятии были вручены Орден "За заслуги перед Московской областью" III степени, Орден Преподобного Сергия Радонежского, почетные грамоты губернатора Подмосковья и другие награды.

https://ria.ru/20230607/doplaty-1876785233.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), андрей воробьев, мария львова-белова