https://ria.ru/20230608/mobilizatsiya-1876862318.html

В Госдуме не видят необходимости новой мобилизации

В Госдуме не видят необходимости новой мобилизации - РИА Новости, 08.06.2023

В Госдуме не видят необходимости новой мобилизации

Сегодня нет необходимости в мобилизации, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в эфире Соловьев Live. РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T10:07

2023-06-08T10:07

2023-06-08T15:06

специальная военная операция на украине

безопасность

андрей картаполов

госдума рф

вооруженные силы рф

частичная мобилизация в россии

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Сегодня нет необходимости в мобилизации, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в эфире Соловьев Live. "На сегодня необходимости мобилизации нет", - сказал он. Также парламентарий затронул тему различия повесток и смсок. Он объяснил, что смска и повестка - это разные вещи. "О формировании повестки может быть проведено оповещение с помощью смс... У нас повестки будут формироваться в том числе электронным способом, с опорой на единый реестр военнообязанных. И прежде чем эта повестка в электронном виде появится у вас в вашем личном кабинете на сайте Госуслуг, либо прежде, чем её работник коммисариата принесёт по месту работы или домой, вам придёт смска", - отметил Картаполов. По словам депутата, это сделано для повышения комфортности пребывающих в запасе граждан Российской Федерации. "Никто смсками вызывать в военкоматы не будет... потом уже будет выработана форма этой смски", - добавил депутат.

https://ria.ru/20230512/mobilizatsiya-1871244006.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, андрей картаполов, госдума рф, вооруженные силы рф, частичная мобилизация в россии, ситуация в днр и лнр