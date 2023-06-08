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В Госдуме не видят необходимости новой мобилизации - РИА Новости, 08.06.2023
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10:07 08.06.2023 (обновлено: 15:06 08.06.2023)
https://ria.ru/20230608/mobilizatsiya-1876862318.html
В Госдуме не видят необходимости новой мобилизации
В Госдуме не видят необходимости новой мобилизации - РИА Новости, 08.06.2023
В Госдуме не видят необходимости новой мобилизации
Сегодня нет необходимости в мобилизации, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в эфире Соловьев Live. РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T10:07
2023-06-08T15:06
специальная военная операция на украине
безопасность
андрей картаполов
госдума рф
вооруженные силы рф
частичная мобилизация в россии
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Сегодня нет необходимости в мобилизации, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в эфире Соловьев Live. "На сегодня необходимости мобилизации нет", - сказал он. Также парламентарий затронул тему различия повесток и смсок. Он объяснил, что смска и повестка - это разные вещи. "О формировании повестки может быть проведено оповещение с помощью смс... У нас повестки будут формироваться в том числе электронным способом, с опорой на единый реестр военнообязанных. И прежде чем эта повестка в электронном виде появится у вас в вашем личном кабинете на сайте Госуслуг, либо прежде, чем её работник коммисариата принесёт по месту работы или домой, вам придёт смска", - отметил Картаполов. По словам депутата, это сделано для повышения комфортности пребывающих в запасе граждан Российской Федерации. "Никто смсками вызывать в военкоматы не будет... потом уже будет выработана форма этой смски", - добавил депутат.
https://ria.ru/20230512/mobilizatsiya-1871244006.html
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безопасность, андрей картаполов, госдума рф, вооруженные силы рф, частичная мобилизация в россии, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Андрей Картаполов, Госдума РФ, Вооруженные силы РФ, Частичная мобилизация в России, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Госдуме не видят необходимости новой мобилизации

Депутат Госдумы Картаполов заявил об отсутствии необходимости мобилизации в России

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкВоеннослужащие из числа мобилизованных во время отработки навыков управления БМП-3 на военных сборах
Военнослужащие из числа мобилизованных во время отработки навыков управления БМП-3 на военных сборах - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Военнослужащие из числа мобилизованных во время отработки навыков управления БМП-3 на военных сборах. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Сегодня нет необходимости в мобилизации, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в эфире Соловьев Live.
"На сегодня необходимости мобилизации нет", - сказал он.
Также парламентарий затронул тему различия повесток и смсок. Он объяснил, что смска и повестка - это разные вещи. "О формировании повестки может быть проведено оповещение с помощью смс... У нас повестки будут формироваться в том числе электронным способом, с опорой на единый реестр военнообязанных. И прежде чем эта повестка в электронном виде появится у вас в вашем личном кабинете на сайте Госуслуг, либо прежде, чем её работник коммисариата принесёт по месту работы или домой, вам придёт смска", - отметил Картаполов.
По словам депутата, это сделано для повышения комфортности пребывающих в запасе граждан Российской Федерации. "Никто смсками вызывать в военкоматы не будет... потом уже будет выработана форма этой смски", - добавил депутат.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьАндрей КартаполовГосдума РФВооруженные силы РФЧастичная мобилизация в РоссииСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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