https://ria.ru/20230608/kakhovka-1876972651.html

Уровень воды в Новой Каховке снижается

Уровень воды в Новой Каховке снижается - РИА Новости, 08.06.2023

Уровень воды в Новой Каховке снижается

Уровень воды в городе Новая Каховка Херсонской области продолжает снижаться после прорыва дамбы Каховской ГЭС, сообщили журналистам в региональном главке МЧС... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T14:55

2023-06-08T14:55

2023-06-08T14:55

специальная военная операция на украине

безопасность

новая каховка

россия

херсонская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

разрушение каховской гэс

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876740813_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d528fe3bd7051998699b26d8ad4cee39.jpg

ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 8 июн - РИА Новости. Уровень воды в городе Новая Каховка Херсонской области продолжает снижаться после прорыва дамбы Каховской ГЭС, сообщили журналистам в региональном главке МЧС России. "Уровень воды в Новой Каховке снизился на 1,3 метра", - сказал представитель министерства. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли удары по Каховской ГЭС, была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

новая каховка

россия

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, новая каховка, россия, херсонская область , мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), разрушение каховской гэс, ситуация в днр и лнр