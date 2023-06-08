https://ria.ru/20230608/indoneziya-1876989429.html
Вопрос Украины может стать главным на выборной гонке в Индонезии, пишут СМИ
Вопрос Украины может стать главным на выборной гонке в Индонезии, пишут СМИ - РИА Новости, 08.06.2023
Вопрос Украины может стать главным на выборной гонке в Индонезии, пишут СМИ
Предложения министра обороны Индонезии Прабово Субианто вызвали критику руководства правящей Демократической партии борьбы (PDI-P), и вопрос Украины может стать РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T15:26
2023-06-08T15:26
2023-06-08T15:26
в мире
индонезия
прабово субианто
джоко видодо
оон
сингапур (город)
украина
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Предложения министра обороны Индонезии Прабово Субианто вызвали критику руководства правящей Демократической партии борьбы (PDI-P), и вопрос Украины может стать принципиальным для предвыборной гонки в Индонезии в 2024 году, следует из выступления генерального секретаря правящей Демократической партии борьбы Хасто Кристиянто, сообщает Jakarta Post. Субианто в минувшие выходные на международном форуме в Сингапуре озвучил план урегулирования на Украине, подразумевающий создание 30-километровой демилитаризованной зоны, ввод сил ООН и проведение референдумов на спорных территориях. Президент Индонезии Джоко Видодо 6 июня заявил, что проведет встречу с Субианто , так как не был заранее проинформирован о предложении последнего по урегулированию на Украине. С тех пор Видодо и Субианто встречались публично, но говорили ли они об украинской проблеме, не сообщалось. Как сообщает газета, Субианто подвергся критике за то, что он якобы подрывает официальную внешнеполитическую позицию страны. Власти правящей партии PDI-P заявили, что их собственный кандидат в президенты Ганджар Праново "никогда не предложил бы мирный план, несовместимый с дипломатической позицией страны". "Все политики должны работать в унисон с президентом", - заявил генеральный секретарь партии Хасто Кристиянто. По его словам, если кандидату от PDI-P Праново придется высказать публично свою позицию по российско-украинскому конфликту, он останется верен принципу независимой и активной внешней политики и его предложения не приведут к негативной международной реакции. Прабово Субианто баллотировался на выборах президента Индонезии 2019 года от партии "Движение за великую Индонезию" (Gerindra), однако проиграл, был включен в состав кабинета министров и стал, по данным опросов, самым популярным министром правительства. В 2024 он планирует в третий раз принять участие в президентской гонке, его партия объявила о создании предвыборной коалиции "За пробуждение Великой Индонезии".
https://ria.ru/20230607/predlozheniya-1876748581.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индонезия, прабово субианто, джоко видодо, оон, сингапур (город), украина
В мире, Индонезия, Прабово Субианто, Джоко Видодо, ООН, Сингапур (город), Украина
Вопрос Украины может стать главным на выборной гонке в Индонезии, пишут СМИ
Jakarta Post: правящая партия Индонезии критикует инициативы министра обороны по Украине
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Предложения министра обороны Индонезии Прабово Субианто вызвали критику руководства правящей Демократической партии борьбы (PDI-P), и вопрос Украины может стать принципиальным для предвыборной гонки в Индонезии в 2024 году, следует из выступления генерального секретаря правящей Демократической партии борьбы Хасто Кристиянто, сообщает Jakarta Post.
Субианто в минувшие выходные на международном форуме в Сингапуре
озвучил план урегулирования на Украине, подразумевающий создание 30-километровой демилитаризованной зоны, ввод сил ООН
и проведение референдумов на спорных территориях. Президент Индонезии Джоко Видодо
6 июня заявил, что проведет встречу с Субианто , так как не был заранее проинформирован о предложении последнего по урегулированию на Украине. С тех пор Видодо и Субианто встречались публично, но говорили ли они об украинской проблеме, не сообщалось.
В МИД России прокомментировали мирные предложения Индонезии по Украине
Как сообщает газета, Субианто подвергся критике за то, что он якобы подрывает официальную внешнеполитическую позицию страны. Власти правящей партии PDI-P заявили, что их собственный кандидат в президенты Ганджар Праново "никогда не предложил бы мирный план, несовместимый с дипломатической позицией страны".
"Все политики должны работать в унисон с президентом", - заявил генеральный секретарь партии Хасто Кристиянто. По его словам, если кандидату от PDI-P Праново придется высказать публично свою позицию по российско-украинскому конфликту, он останется верен принципу независимой и активной внешней политики и его предложения не приведут к негативной международной реакции.
Прабово Субианто баллотировался на выборах президента Индонезии 2019 года от партии "Движение за великую Индонезию" (Gerindra), однако проиграл, был включен в состав кабинета министров и стал, по данным опросов, самым популярным министром правительства. В 2024 он планирует в третий раз принять участие в президентской гонке, его партия объявила о создании предвыборной коалиции "За пробуждение Великой Индонезии".
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