https://ria.ru/20230608/genkel-1876980283.html
Роман Генкель станет вице-президентом Российского экспортного центра
Роман Генкель станет вице-президентом Российского экспортного центра - РИА Новости, 08.06.2023
Роман Генкель станет вице-президентом Российского экспортного центра
Вице-президентом Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) назначат Романа Генкеля, он будет отвечать за развитие нефинансовых продуктов, региональных и... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T15:17
2023-06-08T15:17
2023-06-08T16:11
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Вице-президентом Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) назначат Романа Генкеля, он будет отвечать за развитие нефинансовых продуктов, региональных и зарубежных сетей и партнерскую политику, сообщает центр."Вице-президентом Российского экспортного центра станет Роман Генкель... Он будет отвечать за развитие нефинансовых продуктов, региональной и зарубежной сетей и партнерскую политику. Ранее Роман Генкель занимал пост заместителя губернатора – директора департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Новое назначение означает переход на федеральный уровень", - говорится в сообщении.Там добавляется, что основной его задачей на новой должности станет расширение присутствия РЭЦ за рубежом, усиление позиций в регионах, наращивание числа партнеров.Генкель окончил Московский государственный университет экономики, статистики и информатики. Руководил крупными предприятиями в Москве, Свердловской области и Тюмени, а также возглавлял "Фонд развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ)
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Вице-президентом Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) назначат Романа Генкеля, он будет отвечать за развитие нефинансовых продуктов, региональных и зарубежных сетей и партнерскую политику, сообщает центр.
"Вице-президентом Российского экспортного центра станет Роман Генкель... Он будет отвечать за развитие нефинансовых продуктов, региональной и зарубежной сетей и партнерскую политику. Ранее Роман Генкель занимал пост заместителя губернатора – директора департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Новое назначение означает переход на федеральный уровень", - говорится в сообщении.
Там добавляется, что основной его задачей на новой должности станет расширение присутствия РЭЦ за рубежом, усиление позиций в регионах, наращивание числа партнеров.
Генкель окончил Московский государственный университет экономики, статистики и информатики. Руководил крупными предприятиями в Москве
, Свердловской области
и Тюмени
, а также возглавлял "Фонд развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры".
РЭЦ в 2022 году поддержал экспорт в Армению на $94 млн