https://ria.ru/20230608/genkel-1876980283.html

Роман Генкель станет вице-президентом Российского экспортного центра

Роман Генкель станет вице-президентом Российского экспортного центра - РИА Новости, 08.06.2023

Роман Генкель станет вице-президентом Российского экспортного центра

Вице-президентом Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) назначат Романа Генкеля, он будет отвечать за развитие нефинансовых продуктов, региональных и... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T15:17

2023-06-08T15:17

2023-06-08T16:11

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Вице-президентом Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) назначат Романа Генкеля, он будет отвечать за развитие нефинансовых продуктов, региональных и зарубежных сетей и партнерскую политику, сообщает центр."Вице-президентом Российского экспортного центра станет Роман Генкель... Он будет отвечать за развитие нефинансовых продуктов, региональной и зарубежной сетей и партнерскую политику. Ранее Роман Генкель занимал пост заместителя губернатора – директора департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Новое назначение означает переход на федеральный уровень", - говорится в сообщении.Там добавляется, что основной его задачей на новой должности станет расширение присутствия РЭЦ за рубежом, усиление позиций в регионах, наращивание числа партнеров.Генкель окончил Московский государственный университет экономики, статистики и информатики. Руководил крупными предприятиями в Москве, Свердловской области и Тюмени, а также возглавлял "Фонд развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры".

https://ria.ru/20230601/rets-1875524075.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)