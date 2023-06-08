Песков призвал выявить детали диверсии на "Северных потоках"
Песков призвал выявить детали атаки на "Северные потоки" в ходе прозрачного расследования
Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Все детали диверсии на газопроводах "Северный поток" должны быть выявлены в ходе прозрачного расследования, но российская сторона до него не допускается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Издание Washington Post сообщило во вторник, что власти США за три месяца до теракта на "Северных потоках" узнали о планах Киева провести скрытую атаку с использованием небольшой группы дайверов, которые отчитывались напрямую перед командующим украинских войск. По данным газеты, подробности плана были собраны одной из разведслужб в Европе и переданы ЦРУ США в июне 2022 года. Сообщения европейской разведки были опубликованы в соцсети Discord, предположительно бывшим американским военным Джеком Тейшейрой.
Отвечая на вопросы журналистов, Песков отметил, что ни у кого не вызывает сомнения, что это была целенаправленная диверсия.
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"Мы уже говорили про данные, которые у нас имеются, что возможно причастие англосаксов к этому террористическому акту, направленному против международной энергетической инфраструктуры. Все остальные детали обязательно должны быть выявлены в ходе прозрачного международного срочного расследования, коего сейчас не происходит. И к любым попыткам расследования, как вы знаете, российская сторона не допускается", - сообщил Песков журналистам, добавив, что Россия не имеет возможности принимать участие в расследовании.
Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.