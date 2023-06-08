https://ria.ru/20230608/diversiya-1876949382.html

Песков призвал выявить детали диверсии на "Северных потоках"

Песков призвал выявить детали диверсии на "Северных потоках" - РИА Новости, 08.06.2023

Песков призвал выявить детали диверсии на "Северных потоках"

Все детали диверсии на газопроводах "Северный поток" должны быть выявлены в ходе прозрачного расследования, но российская сторона до него не допускается, заявил РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T14:09

2023-06-08T14:09

2023-06-08T14:09

в мире

сша

дмитрий песков

сеймур херш

джо байден

северный поток

северный поток — 2

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Все детали диверсии на газопроводах "Северный поток" должны быть выявлены в ходе прозрачного расследования, но российская сторона до него не допускается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Издание Washington Post сообщило во вторник, что власти США за три месяца до теракта на "Северных потоках" узнали о планах Киева провести скрытую атаку с использованием небольшой группы дайверов, которые отчитывались напрямую перед командующим украинских войск. По данным газеты, подробности плана были собраны одной из разведслужб в Европе и переданы ЦРУ США в июне 2022 года. Сообщения европейской разведки были опубликованы в соцсети Discord, предположительно бывшим американским военным Джеком Тейшейрой.Отвечая на вопросы журналистов, Песков отметил, что ни у кого не вызывает сомнения, что это была целенаправленная диверсия."Мы уже говорили про данные, которые у нас имеются, что возможно причастие англосаксов к этому террористическому акту, направленному против международной энергетической инфраструктуры. Все остальные детали обязательно должны быть выявлены в ходе прозрачного международного срочного расследования, коего сейчас не происходит. И к любым попыткам расследования, как вы знаете, российская сторона не допускается", - сообщил Песков журналистам, добавив, что Россия не имеет возможности принимать участие в расследовании.Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.

https://ria.ru/20230526/sevpotoki-1874401506.html

https://ria.ru/20230427/bayden-1868023463.html

https://ria.ru/20230526/sledstvie-1874288970.html

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в мире, сша, дмитрий песков, сеймур херш, джо байден, северный поток, северный поток — 2