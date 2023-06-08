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В МО утвердили ежемесячную выплату семьям с детьми-инвалидами

В МО утвердили ежемесячную выплату семьям с детьми-инвалидами - РИА Новости, 08.06.2023

В МО утвердили ежемесячную выплату семьям с детьми-инвалидами

Мособлдума приняла закон о ежемесячной выплате семьям с детьми-инвалидами. Ее размер составит 18 тыс. рублей, сообщил телеканал "360". РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T16:42

2023-06-08T16:42

2023-06-08T16:42

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Мособлдума приняла закон о ежемесячной выплате семьям с детьми-инвалидами. Ее размер составит 18 тыс. рублей, сообщил телеканал "360".По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, выплату будут ежемесячно получать родители или опекун на уход за ребенком-инвалидом. Эта мера предусмотрена для семей со среднедушевым доходом ниже двукратной величины прожиточного минимума – 34,5 тыс. рублей."Такую меру поддержки смогут дополнительно получить более 1,7 тыс. семей Подмосковья. На эти цели из бюджета региона выделяется 374 млн рублей", –отметил Брынцалов.Он также добавил, что для детей с ОВЗ существуют и другие меры поддержки. Это выплаты для школьников в размере 13 тыс. рублей, пособия более 7 тыс.рублей ежемесячно, освобождение от транспортного налога, также бесплатные путевки в лагеря.

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)