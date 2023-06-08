https://ria.ru/20230608/deti-invalidy-1877022569.html
В МО утвердили ежемесячную выплату семьям с детьми-инвалидами
В МО утвердили ежемесячную выплату семьям с детьми-инвалидами - РИА Новости, 08.06.2023
В МО утвердили ежемесячную выплату семьям с детьми-инвалидами
Мособлдума приняла закон о ежемесячной выплате семьям с детьми-инвалидами. Ее размер составит 18 тыс. рублей, сообщил телеканал "360". РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T16:42
2023-06-08T16:42
2023-06-08T16:42
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155936/51/1559365123_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e82f6a430b7ef64c09b045405a262856.jpg
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Мособлдума приняла закон о ежемесячной выплате семьям с детьми-инвалидами. Ее размер составит 18 тыс. рублей, сообщил телеканал "360".По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, выплату будут ежемесячно получать родители или опекун на уход за ребенком-инвалидом. Эта мера предусмотрена для семей со среднедушевым доходом ниже двукратной величины прожиточного минимума – 34,5 тыс. рублей."Такую меру поддержки смогут дополнительно получить более 1,7 тыс. семей Подмосковья. На эти цели из бюджета региона выделяется 374 млн рублей", –отметил Брынцалов.Он также добавил, что для детей с ОВЗ существуют и другие меры поддержки. Это выплаты для школьников в размере 13 тыс. рублей, пособия более 7 тыс.рублей ежемесячно, освобождение от транспортного налога, также бесплатные путевки в лагеря.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155936/51/1559365123_319:0:3050:2048_1920x0_80_0_0_7a0f79745afce4536aca722d28dd5476.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости.
Мособлдума приняла закон о ежемесячной выплате семьям с детьми-инвалидами. Ее размер составит 18 тыс. рублей, сообщил телеканал "360"
.
По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, выплату будут ежемесячно получать родители или опекун на уход за ребенком-инвалидом. Эта мера предусмотрена для семей со среднедушевым доходом ниже двукратной величины прожиточного минимума – 34,5 тыс. рублей.
"Такую меру поддержки смогут дополнительно получить более 1,7 тыс. семей Подмосковья. На эти цели из бюджета региона выделяется 374 млн рублей", –отметил Брынцалов.
Он также добавил, что для детей с ОВЗ существуют и другие меры поддержки. Это выплаты для школьников в размере 13 тыс. рублей, пособия более 7 тыс.рублей ежемесячно, освобождение от транспортного налога, также бесплатные путевки в лагеря.