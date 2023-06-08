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В МО утвердили ежемесячную выплату семьям с детьми-инвалидами - РИА Новости, 08.06.2023
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Новости Подмосковья
 
16:42 08.06.2023
https://ria.ru/20230608/deti-invalidy-1877022569.html
В МО утвердили ежемесячную выплату семьям с детьми-инвалидами
В МО утвердили ежемесячную выплату семьям с детьми-инвалидами - РИА Новости, 08.06.2023
В МО утвердили ежемесячную выплату семьям с детьми-инвалидами
Мособлдума приняла закон о ежемесячной выплате семьям с детьми-инвалидами. Ее размер составит 18 тыс. рублей, сообщил телеканал "360". РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T16:42
2023-06-08T16:42
новости подмосковья
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Мособлдума приняла закон о ежемесячной выплате семьям с детьми-инвалидами. Ее размер составит 18 тыс. рублей, сообщил телеканал "360".По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, выплату будут ежемесячно получать родители или опекун на уход за ребенком-инвалидом. Эта мера предусмотрена для семей со среднедушевым доходом ниже двукратной величины прожиточного минимума – 34,5 тыс. рублей."Такую меру поддержки смогут дополнительно получить более 1,7 тыс. семей Подмосковья. На эти цели из бюджета региона выделяется 374 млн рублей", –отметил Брынцалов.Он также добавил, что для детей с ОВЗ существуют и другие меры поддержки. Это выплаты для школьников в размере 13 тыс. рублей, пособия более 7 тыс.рублей ежемесячно, освобождение от транспортного налога, также бесплатные путевки в лагеря.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

В МО утвердили ежемесячную выплату семьям с детьми-инвалидами

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВ НИИ детской онкологии и гематологии Российского Научного Центра РАМН имени Н.Н. Блохина
В НИИ детской онкологии и гематологии Российского Научного Центра РАМН имени Н.Н. Блохина - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Мособлдума приняла закон о ежемесячной выплате семьям с детьми-инвалидами. Ее размер составит 18 тыс. рублей, сообщил телеканал "360".
По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, выплату будут ежемесячно получать родители или опекун на уход за ребенком-инвалидом. Эта мера предусмотрена для семей со среднедушевым доходом ниже двукратной величины прожиточного минимума – 34,5 тыс. рублей.
"Такую меру поддержки смогут дополнительно получить более 1,7 тыс. семей Подмосковья. На эти цели из бюджета региона выделяется 374 млн рублей", –отметил Брынцалов.
Он также добавил, что для детей с ОВЗ существуют и другие меры поддержки. Это выплаты для школьников в размере 13 тыс. рублей, пособия более 7 тыс.рублей ежемесячно, освобождение от транспортного налога, также бесплатные путевки в лагеря.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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