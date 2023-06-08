https://ria.ru/20230608/bronetekhnika-1877041591.html

Шойгу призвал оснащать бронетехнику допзащитой перед отправкой в части

Шойгу призвал оснащать бронетехнику допзащитой перед отправкой в части - РИА Новости, 08.06.2023

Шойгу призвал оснащать бронетехнику допзащитой перед отправкой в части

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в ходе инспекции одной из баз резерва указал на оснащение бронетехники дополнительной защитой с учетом опыта... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T17:38

2023-06-08T17:38

2023-06-08T17:38

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

сергей шойгу

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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в ходе инспекции одной из баз резерва указал на оснащение бронетехники дополнительной защитой с учетом опыта спецоперации перед отправкой техники в части, сообщило в четверг Минобороны России в Telegram-канале. По данным ведомства, министр проинспектировал арсеналы и базы хранения Западного военного округа, проверил подготовку техники и вооружений к отправке в зону проведения специальной военной операции. Шойгу проверил организацию приема и содержания бронетанкового вооружения и техники, а также ее подготовку к отправке в войска. "Шойгу обратил внимание командования базы и руководства Главного автобронетанкового управления МО РФ на установку перед отправкой бронетехники в воинские части дополнительной защиты с учетом опыта специальной военной операции", - сообщили в ведомстве. В свою очередь, начальник базы резерва доложил министру, что личный состав проводит мероприятия по сокращению сроков подготовки техники, а также отметил, что по отдельным видам работ удалось повысить оперативность в несколько раз.

https://ria.ru/20230607/shoygu-1876681954.html

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безопасность, россия, сергей шойгу