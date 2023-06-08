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Шойгу призвал оснащать бронетехнику допзащитой перед отправкой в части - РИА Новости, 08.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:38 08.06.2023
https://ria.ru/20230608/bronetekhnika-1877041591.html
Шойгу призвал оснащать бронетехнику допзащитой перед отправкой в части
Шойгу призвал оснащать бронетехнику допзащитой перед отправкой в части - РИА Новости, 08.06.2023
Шойгу призвал оснащать бронетехнику допзащитой перед отправкой в части
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в ходе инспекции одной из баз резерва указал на оснащение бронетехники дополнительной защитой с учетом опыта... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T17:38
2023-06-08T17:38
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сергей шойгу
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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в ходе инспекции одной из баз резерва указал на оснащение бронетехники дополнительной защитой с учетом опыта спецоперации перед отправкой техники в части, сообщило в четверг Минобороны России в Telegram-канале. По данным ведомства, министр проинспектировал арсеналы и базы хранения Западного военного округа, проверил подготовку техники и вооружений к отправке в зону проведения специальной военной операции. Шойгу проверил организацию приема и содержания бронетанкового вооружения и техники, а также ее подготовку к отправке в войска. "Шойгу обратил внимание командования базы и руководства Главного автобронетанкового управления МО РФ на установку перед отправкой бронетехники в воинские части дополнительной защиты с учетом опыта специальной военной операции", - сообщили в ведомстве. В свою очередь, начальник базы резерва доложил министру, что личный состав проводит мероприятия по сокращению сроков подготовки техники, а также отметил, что по отдельным видам работ удалось повысить оперативность в несколько раз.
https://ria.ru/20230607/shoygu-1876681954.html
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безопасность, россия, сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Сергей Шойгу
Шойгу призвал оснащать бронетехнику допзащитой перед отправкой в части

Глава Минобороны Шойгу указал на оснащение бронетехники допзащитой перед отправкой в части

© РИА Новости | Перейти в медиабанкБронеавтомобиль "Тигр" ВС РФ
Бронеавтомобиль Тигр ВС РФ - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в ходе инспекции одной из баз резерва указал на оснащение бронетехники дополнительной защитой с учетом опыта спецоперации перед отправкой техники в части, сообщило в четверг Минобороны России в Telegram-канале.
По данным ведомства, министр проинспектировал арсеналы и базы хранения Западного военного округа, проверил подготовку техники и вооружений к отправке в зону проведения специальной военной операции. Шойгу проверил организацию приема и содержания бронетанкового вооружения и техники, а также ее подготовку к отправке в войска.
«
"Шойгу обратил внимание командования базы и руководства Главного автобронетанкового управления МО РФ на установку перед отправкой бронетехники в воинские части дополнительной защиты с учетом опыта специальной военной операции", - сообщили в ведомстве.
В свою очередь, начальник базы резерва доложил министру, что личный состав проводит мероприятия по сокращению сроков подготовки техники, а также отметил, что по отдельным видам работ удалось повысить оперативность в несколько раз.
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