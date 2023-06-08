https://ria.ru/20230608/arest-1876935900.html

Следователи просят арестовать организаторов движения "Весна"*

Следователи просят арестовать организаторов движения "Весна"* - РИА Новости, 08.06.2023

Следователи просят арестовать организаторов движения "Весна"*

Следствие просит арестовать шестерых организаторов движения "Весна"* сообщили РИА Новости в пресс-службе Басманного суда Москвы. РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T13:33

2023-06-08T13:33

2023-06-08T13:33

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

происшествия

санкт-петербург

барнаул

новосибирск

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Следствие просит арестовать шестерых организаторов движения "Весна"* сообщили РИА Новости в пресс-службе Басманного суда Москвы. "В суд поступили материалы по ходатайствам ГСУ СК РФ об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ксенжепольского Я.А., Затеева Е.А., Хорошенина В.А., Архиповой А.Н., Синельникова П.Н., Неустроева В.П.", - сказали в суде. Там уточнили, что обвиняемые уже доставлены в суд. Накануне источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что против организаторов "Весны"* возбуждено уголовное дело по статьям о распространении фейков о российской армии, публичных призывах к осуществлению "деятельности против безопасности государства", организации экстремистского сообщества и реабилитации нацизма. Обыски были проведены в Барнауле, Новосибирске, Твери и Петербурге. В октябре Минюст внес движение "Весна"* в реестр незарегистрированных НКО, выполняющих функции иностранного агента, Росфинмониторинг добавил организацию в перечень террористов и экстремистов, что закрывает для нее возможность легальных транзакций. В декабре суд в Петербурге по иску прокуратуры признал "Весну"* экстремистской организацией и запретил в России. По оценке надзорного ведомства, работа движения "направлена на подрыв общественной безопасности и основ конституционного строя", для чего используются различные политические технологии, в том числе проведение массовых незаконных акций с "применением насилия к представителям правоохранительных органов".*Запрещенная экстремистская организация-иноагент

https://ria.ru/20230601/arest-1875588699.html

https://ria.ru/20230516/arest-1872122399.html

санкт-петербург

барнаул

новосибирск

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), происшествия, санкт-петербург, барнаул, новосибирск