https://ria.ru/20230608/arest-1876935900.html
Следователи просят арестовать организаторов движения "Весна"*
Следователи просят арестовать организаторов движения "Весна"* - РИА Новости, 08.06.2023
Следователи просят арестовать организаторов движения "Весна"*
Следствие просит арестовать шестерых организаторов движения "Весна"* сообщили РИА Новости в пресс-службе Басманного суда Москвы. РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T13:33
2023-06-08T13:33
2023-06-08T13:33
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
происшествия
санкт-петербург
барнаул
новосибирск
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Следствие просит арестовать шестерых организаторов движения "Весна"* сообщили РИА Новости в пресс-службе Басманного суда Москвы. "В суд поступили материалы по ходатайствам ГСУ СК РФ об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ксенжепольского Я.А., Затеева Е.А., Хорошенина В.А., Архиповой А.Н., Синельникова П.Н., Неустроева В.П.", - сказали в суде. Там уточнили, что обвиняемые уже доставлены в суд. Накануне источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что против организаторов "Весны"* возбуждено уголовное дело по статьям о распространении фейков о российской армии, публичных призывах к осуществлению "деятельности против безопасности государства", организации экстремистского сообщества и реабилитации нацизма. Обыски были проведены в Барнауле, Новосибирске, Твери и Петербурге. В октябре Минюст внес движение "Весна"* в реестр незарегистрированных НКО, выполняющих функции иностранного агента, Росфинмониторинг добавил организацию в перечень террористов и экстремистов, что закрывает для нее возможность легальных транзакций. В декабре суд в Петербурге по иску прокуратуры признал "Весну"* экстремистской организацией и запретил в России. По оценке надзорного ведомства, работа движения "направлена на подрыв общественной безопасности и основ конституционного строя", для чего используются различные политические технологии, в том числе проведение массовых незаконных акций с "применением насилия к представителям правоохранительных органов".*Запрещенная экстремистская организация-иноагент
https://ria.ru/20230601/arest-1875588699.html
https://ria.ru/20230516/arest-1872122399.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), происшествия, санкт-петербург, барнаул, новосибирск
Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Происшествия, Санкт-Петербург, Барнаул, Новосибирск
Следователи просят арестовать организаторов движения "Весна"*
Следователи просят арестовать шестерых организаторов экстремистского движения "Весна"