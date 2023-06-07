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Москалькова рассказала об обращениях от матерей и жен украинских военных
Москалькова рассказала об обращениях от матерей и жен украинских военных - РИА Новости, 07.06.2023
Москалькова рассказала об обращениях от матерей и жен украинских военных
Более 700 обращений от матерей и жен украинских военных об их судьбе, о поиске, а также с просьбой передать им письма поступило в аппарат российского... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T15:10
2023-06-07T15:10
2023-06-07T15:11
специальная военная операция на украине
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россия
татьяна москалькова
общество
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Более 700 обращений от матерей и жен украинских военных об их судьбе, о поиске, а также с просьбой передать им письма поступило в аппарат российского омбудсмена, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. "К нам поступило более 700 обращений от матерей, жен украинских военнослужащих об их судьбе, о поиске, просьбы передать им письма. И по договоренности с нашими компетентными органами и уполномоченным по правам человека в Украине мы эту работу проводим", - рассказала она на заседании Совфеда. Москалькова добавила, что работа также ведется с Международным Комитетом Красного Креста.
https://ria.ru/20230505/plennye-1869964431.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, россия, татьяна москалькова, общество, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Татьяна Москалькова, Общество, Вооруженные силы Украины
Москалькова рассказала об обращениях от матерей и жен украинских военных
Москалькова заявила о более 700 обращениях с просьбами от матерей и жен украинских военных