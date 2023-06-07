https://ria.ru/20230607/ukraina-1876722845.html

Москалькова рассказала об обращениях от матерей и жен украинских военных

Москалькова рассказала об обращениях от матерей и жен украинских военных - РИА Новости, 07.06.2023

Москалькова рассказала об обращениях от матерей и жен украинских военных

Более 700 обращений от матерей и жен украинских военных об их судьбе, о поиске, а также с просьбой передать им письма поступило в аппарат российского... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T15:10

2023-06-07T15:10

2023-06-07T15:11

специальная военная операция на украине

украина

россия

татьяна москалькова

общество

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Более 700 обращений от матерей и жен украинских военных об их судьбе, о поиске, а также с просьбой передать им письма поступило в аппарат российского омбудсмена, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. "К нам поступило более 700 обращений от матерей, жен украинских военнослужащих об их судьбе, о поиске, просьбы передать им письма. И по договоренности с нашими компетентными органами и уполномоченным по правам человека в Украине мы эту работу проводим", - рассказала она на заседании Совфеда. Москалькова добавила, что работа также ведется с Международным Комитетом Красного Креста.

https://ria.ru/20230505/plennye-1869964431.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, россия, татьяна москалькова, общество, вооруженные силы украины