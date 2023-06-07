https://ria.ru/20230607/reabilitatsiya-1876778559.html

Тюменская область поделится с регионами опытом в реабилитации детей

Тюменская область поделится с регионами опытом в реабилитации детей - РИА Новости, 07.06.2023

Тюменская область поделится с регионами опытом в реабилитации детей

Тюменская область более года реализует пилотный проект по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов и готова поделиться своими наработками с... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T17:36

2023-06-07T17:36

2023-06-07T17:36

тюменская область

александр моор

антон котяков

тюменская область

россия

тюмень

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ТЮМЕНЬ, 7 июн – РИА Новости. Тюменская область более года реализует пилотный проект по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов и готова поделиться своими наработками с остальными регионами России, сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале. Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков в среду в Тюмени осмотрел реабилитационные центры "Родник" и "Пышма" и обсудил реализацию пилотного федерального проекта по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов. "Более 600 наших ребятишек стали участниками этого пилотного проекта. Поблагодарил министра за доверие к Тюменской области. Программа рассчитана до 2024 года, и мы готовы делиться накопленным опытом с другими регионами", - отметил в посте Моор. Суть проекта в том, что семья, где ребенку впервые поставлена инвалидность, получает электронный сертификат, которым может оплатить услуги специализированных центров. Деньги на эти цели выделяются из федерального бюджета, пояснил губернатор. По словам Моора, родителям детей программа нравится, они считают, что результат заметен уже после первой недели занятий со специалистами, при этом дети становятся более открытыми и усидчивыми. Антон Котяков на пресс-подходе сообщил журналистам, что результаты реализации проекта в Тюмени положительные. По его словам, местные специалисты помогли министерству адаптировать методические рекомендации и успешно апробировали программу. "Реализация пилотного проекта и апробация, тот профессиональный подход и те навыки, квалификация, которые в Тюменской области продемонстрированы, позволяют нам начать тиражировать этот проект", - отметил Котяков.

https://ria.ru/20230524/ochistka-1873923662.html

https://ria.ru/20230523/tyumenskaya-1873574293.html

тюменская область

россия

тюмень

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александр моор, антон котяков, тюменская область, россия, тюмень