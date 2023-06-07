https://ria.ru/20230607/prigovor-1876827279.html

В Воронежской области вынесли приговор мужчине, убившему семью

В Воронежской области вынесли приговор мужчине, убившему семью - РИА Новости, 07.06.2023

В Воронежской области вынесли приговор мужчине, убившему семью

Коллегия присяжных Воронежского областного суда признала Виктора Мирского виновным в убийстве трех человек в селе и нападении на отдел полиции, сообщила... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T22:26

2023-06-07T22:26

2023-06-07T22:26

происшествия

воронежский областной суд

воронежская область

россия

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ВОРОНЕЖ, 7 июн - РИА Новости. Коллегия присяжных Воронежского областного суда признала Виктора Мирского виновным в убийстве трех человек в селе и нападении на отдел полиции, сообщила прокуратура области. По данным следствия, 16 сентября 2021 года в селе Волчанское Воронежской области Виктор Мирской во время бытового конфликта застрелил из карабина знакомую семью - мужчину, женщину и ребенка, а затем взорвал входную дверь в отдел полиции по Лискинскому району Воронежской области, ранив одного из полицейских. При задержании он оказал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов и был ранен. Злоумышленнику предъявили обвинение по статьям "убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего", "посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов" и "незаконное хранение оружия и взрывчатых веществ". В картотеке суда указано, что фигурант привлекается также по статьям об умышленном уничтожении или повреждении имущества, совершенном "из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом", и "незаконном изготовлении взрывчатых веществ". Психиатрическая экспертиза подтвердила вменяемость Мирского. В октябре 2022 года его дело поступило в Воронежский областной суд. Оно рассматривалось с участием присяжных заседателей. Коллегия присяжных вынесла вердикт по уголовному делу в отношении 55-летнего Виктора Мирского в среду, 7 июня. "Коллегия присяжных заседателей посчитала доказательства, представленные группой государственных обвинителей прокуратуры области, достаточными и признала подсудимого виновным по всем эпизодам инкриминируемых деяний, а также не заслуживающим снисхождения", - говорится в сообщении. Теперь приговор Мирскому вынесет суд.

https://ria.ru/20230607/moshenniki-1876791628.html

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происшествия, воронежский областной суд, воронежская область, россия