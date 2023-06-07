https://ria.ru/20230607/podmoskove-1876734842.html
Воробьев: в Подмосковье откроются 150 предприятий по импортозамещению
Воробьев: в Подмосковье откроются 150 предприятий по импортозамещению - РИА Новости, 07.06.2023
Воробьев: в Подмосковье откроются 150 предприятий по импортозамещению
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о планах построить в Подмосковье 150 предприятий по программе импортозамещения до 2024 года. РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T15:39
2023-06-07T15:39
2023-06-07T15:39
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о планах построить в Подмосковье 150 предприятий по программе импортозамещения до 2024 года. "За три года - 2022, 2023 и 2024 - мы откроем 150 предприятий по импортозамещению. 21 открыли в 2022 году, 18 уже, а должны ещё до 50 в этом году", - сообщил Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона. По словам губернатора, при открытии предприятия по программе импортозамещения владелец получает деньги под 1% из федерального Фонда развития промышленности. "А мы со своей стороны предоставляем и бесплатную землю, и инфраструктуру", - добавил Воробьев. Ранее он подчеркнул, что в Подмосковье работает самое большое количество иностранных компаний даже при учете смены собственника - 180.
https://ria.ru/20230607/rabota-1876653211.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей воробьев, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Андрей Воробьев, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о планах построить в Подмосковье 150 предприятий по программе импортозамещения до 2024 года.
"За три года - 2022, 2023 и 2024 - мы откроем 150 предприятий по импортозамещению. 21 открыли в 2022 году, 18 уже, а должны ещё до 50 в этом году", - сообщил Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона.
В Подмосковье текущие проекты импортозамещения создадут 16000 рабочих мест
По словам губернатора, при открытии предприятия по программе импортозамещения владелец получает деньги под 1% из федерального Фонда развития промышленности
.
"А мы со своей стороны предоставляем и бесплатную землю, и инфраструктуру", - добавил Воробьев.
Ранее он подчеркнул, что в Подмосковье работает самое большое количество иностранных компаний даже при учете смены собственника - 180.