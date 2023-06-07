https://ria.ru/20230607/moldaviya-1876724594.html

В Молдавии сторонники партии "Шор" пикетируют суд в поддержку Таубер

В Молдавии сторонники партии "Шор" пикетируют суд в поддержку Таубер - РИА Новости, 07.06.2023

В Молдавии сторонники партии "Шор" пикетируют суд в поддержку Таубер

Сторонники и представители оппозиционной в Молдавии партии "Шор" пикетируют районный суд Кишинева, где в среду рассматривается вопрос о вынесении меры... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T15:15

2023-06-07T15:15

2023-06-07T15:16

в мире

кишинев

молдавия

марина таубер

майя санду

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КИШИНЕВ, 7 мая - РИА Новости. Сторонники и представители оппозиционной в Молдавии партии "Шор" пикетируют районный суд Кишинева, где в среду рассматривается вопрос о вынесении меры пресечения вице-председателю партии - депутату парламента Марине Таубер, передает корреспондент РИА Новости. Ранее районный суд Кишинева продлил политику домашний арест еще на 20 суток. Таубер все обвинения в свой адрес отвергает, считая дело политическим заказом. В среду судебная инстанция должна была рассмотреть запрос адвокатов об изменении меры пресечения политику. Манифестанты держат плакаты с надписями "Марина, мы с тобой!" "Долой Майю Санду", "Позор захваченной юстиции". Акция проходит мирно, к зданию суда подтянулся кордон полиции, но в действия митингующих не вмешивается. "Правосудие в Молдавии не до конца свободно. Арест нашего вице-председателя незаконен. Мы не понимаем, почему Марину Таубер держат под стражей, какую угрозу она представляет, доказательств ее вины нет. Сегодня районный суд сектора Чеканы будет принимать решение о дальнейшей мере пресечения", - сказал РИА Новости депутат городского собрания Кишинева Юрий Кузнецов. Вице-председатель партии "Шор" проходит по делу о незаконном финансировании политсилы, ее подозревают в фальсификации финансового отчета. Таубер все обвинения в свой адрес отвергает, считая дело политическим заказом. Политик была задержана правоохранительными органами Молдавии 1 мая в аэропорту Кишинева, прокуроры обвинили ее в нарушении мер ограничения свободы (у нее была подписка о невыезде). Сама Таубер отметила, что планировала выезд за рубеж на лечение, соответствующее уведомление об этом было направлено надзорным органам заранее. Политологи в Кишиневе отмечают, что этими действиями правящая партия "Действие и солидарность", которая контролирует все государственные институты, включая полицию, генеральную прокуратуру и суды, оказывает давление на оппозицию, чтобы свести на нет протестное настроение, так как Таубер - самый яркий лидер всех манифестаций, проводимых политсилой.

https://ria.ru/20230530/moldaviya-1874849489.html

https://ria.ru/20230427/sandu-1868157122.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, кишинев, молдавия, марина таубер, майя санду