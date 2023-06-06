https://ria.ru/20230606/zapad-1876423503.html

Запад противопоставил себя большей части человечества, заявила Матвиенко

Запад противопоставил себя большей части человечества, заявила Матвиенко - РИА Новости, 06.06.2023

Запад противопоставил себя большей части человечества, заявила Матвиенко

Однополярная система рушится, вместо неё формируется новый справедливый миропорядок, а Запад пытается удержать гегемонию, считает председатель Совета Федерации... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T11:38

2023-06-06T11:38

2023-06-06T11:44

валентина матвиенко

россия

политика

совет федерации рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/12/1872622058_0:54:2737:1594_1920x0_80_0_0_8a9502c59c55925dd524d32b48eb95f7.jpg

МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Однополярная система рушится, вместо неё формируется новый справедливый миропорядок, а Запад пытается удержать гегемонию, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко."Идёт слом однополярной системы и формирование нового справедливого миропорядка. Запад, пытаясь удержать гегемонию, противопоставил себя большей части человечества и действует цинично и жёстко. Именно в России Запад видит главное препятствие, именно на Россию обрушил главную атаку", - сказала она в видеообращении к участникам фестиваля "Великое русское слово".Матвиенко отметила, что будущее русского мира зависит от того, насколько профессионально "мы будем действовать в условиях этого противостояния, насколько сумеем защитить свое право на сохранение всех аспектов идентичности, в том числе языковой".Парламентарий также считает, что инициативы и наработки участников фестиваля по продвижению русского языка могли бы стать предметом обсуждения на осенней сессии МПА СНГ в Бишкеке.Следующее заседание Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ пройдет в Бишкеке осенью этого года, сообщила председатель Совета МПА СНГ, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. В Санкт-Петербурге 13-14 апреля проходили мероприятия весенней сессии МПА СНГ.

https://ria.ru/20230602/afrika-1875577362.html

https://ria.ru/20230528/briks-1874440233.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

валентина матвиенко, россия, политика, совет федерации рф