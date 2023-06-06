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Запад противопоставил себя большей части человечества, заявила Матвиенко - РИА Новости, 06.06.2023
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11:38 06.06.2023 (обновлено: 11:44 06.06.2023)
https://ria.ru/20230606/zapad-1876423503.html
Запад противопоставил себя большей части человечества, заявила Матвиенко
Запад противопоставил себя большей части человечества, заявила Матвиенко - РИА Новости, 06.06.2023
Запад противопоставил себя большей части человечества, заявила Матвиенко
Однополярная система рушится, вместо неё формируется новый справедливый миропорядок, а Запад пытается удержать гегемонию, считает председатель Совета Федерации... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T11:38
2023-06-06T11:44
валентина матвиенко
россия
политика
совет федерации рф
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Однополярная система рушится, вместо неё формируется новый справедливый миропорядок, а Запад пытается удержать гегемонию, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко."Идёт слом однополярной системы и формирование нового справедливого миропорядка. Запад, пытаясь удержать гегемонию, противопоставил себя большей части человечества и действует цинично и жёстко. Именно в России Запад видит главное препятствие, именно на Россию обрушил главную атаку", - сказала она в видеообращении к участникам фестиваля "Великое русское слово".Матвиенко отметила, что будущее русского мира зависит от того, насколько профессионально "мы будем действовать в условиях этого противостояния, насколько сумеем защитить свое право на сохранение всех аспектов идентичности, в том числе языковой".Парламентарий также считает, что инициативы и наработки участников фестиваля по продвижению русского языка могли бы стать предметом обсуждения на осенней сессии МПА СНГ в Бишкеке.Следующее заседание Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ пройдет в Бишкеке осенью этого года, сообщила председатель Совета МПА СНГ, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. В Санкт-Петербурге 13-14 апреля проходили мероприятия весенней сессии МПА СНГ.
https://ria.ru/20230602/afrika-1875577362.html
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валентина матвиенко, россия, политика, совет федерации рф
Валентина Матвиенко, Россия, Политика, Совет Федерации РФ
Запад противопоставил себя большей части человечества, заявила Матвиенко

Матвиенко: Запад противопоставил себя большей части человечества и действует цинично

© Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко . Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Однополярная система рушится, вместо неё формируется новый справедливый миропорядок, а Запад пытается удержать гегемонию, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Идёт слом однополярной системы и формирование нового справедливого миропорядка. Запад, пытаясь удержать гегемонию, противопоставил себя большей части человечества и действует цинично и жёстко. Именно в России Запад видит главное препятствие, именно на Россию обрушил главную атаку", - сказала она в видеообращении к участникам фестиваля "Великое русское слово".
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Матвиенко отметила, что будущее русского мира зависит от того, насколько профессионально "мы будем действовать в условиях этого противостояния, насколько сумеем защитить свое право на сохранение всех аспектов идентичности, в том числе языковой".
Парламентарий также считает, что инициативы и наработки участников фестиваля по продвижению русского языка могли бы стать предметом обсуждения на осенней сессии МПА СНГ в Бишкеке.
Следующее заседание Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ пройдет в Бишкеке осенью этого года, сообщила председатель Совета МПА СНГ, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. В Санкт-Петербурге 13-14 апреля проходили мероприятия весенней сессии МПА СНГ.
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