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Зеленский опубликовал фото заседания по Каховской ГЭС с Залужным - РИА Новости, 06.06.2023
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13:28 06.06.2023
https://ria.ru/20230606/zaluzhnyy-1876455653.html
Зеленский опубликовал фото заседания по Каховской ГЭС с Залужным
Зеленский опубликовал фото заседания по Каховской ГЭС с Залужным - РИА Новости, 06.06.2023
Зеленский опубликовал фото заседания по Каховской ГЭС с Залужным
Владимир Зеленский опубликовал фото экстренного заседания по ситуации вокруг Каховской ГЭС, на нем присутствует главнокомандующий украинскими войсками Валерий... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T13:28
2023-06-06T13:28
украина
москва
россия
валерий залужный
владимир зеленский
кирилл буданов
совет национальной безопасности и обороны украины
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Владимир Зеленский опубликовал фото экстренного заседания по ситуации вокруг Каховской ГЭС, на нем присутствует главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный, который, по данным российских силовых структур, в начале мая получил закрытую черепно-мозговую травму. Зеленский во вторник провел экстренное заседание СНБО Украины в связи с разрушением на Каховской ГЭС. На опубликованном им фото в телеграм-канале также присутствует и Залужный. При этом согласно опубликованным фото, на заседании не присутствовал глава Главного управления разведки Укрраины Кирилл Буданов, последний раз он выкладывал в телеграм-канале видео 29 мая, в котором пригрозил Москве скорым ответом на ракетные удары. Накануне на Украине расходилась новость о гибели Буданова, власти киевского режима утверждают, что она не соответствует действительности, сообщили в украинском центре противодействия дезинформации. Некоторое время назад Залужный перестал появляться на публике после череды ударов, нанесенных ВС РФ по ряду военных объектов на Украине. Как сообщил 21 мая РИА Новости представитель хакерской группы "Джокер ДНР" со ссылкой на свои источники в ВСУ, Залужный перенес несколько сложных операций и по состоянию здоровья может уйти со своего поста. Первые вопросы о состоянии и местонахождении Залужного возникли после того, как в 10 мая в НАТО сообщили, что он уведомил альянс о невозможности своего выступления перед членами военного комитета альянса даже по видеосвязи. Президент России Владимир Путин 30 мая сообщил, что РФ нанесла удар по штабу военной разведки Украины. В тот же день российское Минобороны сообщило, что ВС РФ нанесли ракетные удары по украинским центрам принятия решений, где под руководством западных специалистов готовились теракты на территории России. Все назначенные объекты поражены, сказали в ведомстве. При этом не уточнялось, о каких именно центрах принятия решений идет речь. Некоторые украинские СМИ сообщали, что удар был нанесен по офису Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, такую же информацию опубликовал украинский политик Илья Кива.
https://ria.ru/20230530/rozysk-1875114026.html
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украина, москва, россия, валерий залужный, владимир зеленский, кирилл буданов, совет национальной безопасности и обороны украины, вооруженные силы украины, нато
Украина, Москва, Россия, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Кирилл Буданов, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Вооруженные силы Украины, НАТО
Зеленский опубликовал фото заседания по Каховской ГЭС с Залужным

Зеленский опубликовал фото экстренного заседания из-за аварии на Каховской ГЭС с Залужным

© UEFA пресс-служба офиса президента УкраиныЗаседание Совета нацбезопасности и обороны Украины
Заседание Совета нацбезопасности и обороны Украины - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© UEFA пресс-служба офиса президента Украины
Заседание Совета нацбезопасности и обороны Украины
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Владимир Зеленский опубликовал фото экстренного заседания по ситуации вокруг Каховской ГЭС, на нем присутствует главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный, который, по данным российских силовых структур, в начале мая получил закрытую черепно-мозговую травму.
Зеленский во вторник провел экстренное заседание СНБО Украины в связи с разрушением на Каховской ГЭС. На опубликованном им фото в телеграм-канале также присутствует и Залужный. При этом согласно опубликованным фото, на заседании не присутствовал глава Главного управления разведки Укрраины Кирилл Буданов, последний раз он выкладывал в телеграм-канале видео 29 мая, в котором пригрозил Москве скорым ответом на ракетные удары.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
МВД объявило Залужного в розыск
30 мая, 16:13
Накануне на Украине расходилась новость о гибели Буданова, власти киевского режима утверждают, что она не соответствует действительности, сообщили в украинском центре противодействия дезинформации.
Некоторое время назад Залужный перестал появляться на публике после череды ударов, нанесенных ВС РФ по ряду военных объектов на Украине. Как сообщил 21 мая РИА Новости представитель хакерской группы "Джокер ДНР" со ссылкой на свои источники в ВСУ, Залужный перенес несколько сложных операций и по состоянию здоровья может уйти со своего поста. Первые вопросы о состоянии и местонахождении Залужного возникли после того, как в 10 мая в НАТО сообщили, что он уведомил альянс о невозможности своего выступления перед членами военного комитета альянса даже по видеосвязи.
Президент России Владимир Путин 30 мая сообщил, что РФ нанесла удар по штабу военной разведки Украины. В тот же день российское Минобороны сообщило, что ВС РФ нанесли ракетные удары по украинским центрам принятия решений, где под руководством западных специалистов готовились теракты на территории России. Все назначенные объекты поражены, сказали в ведомстве. При этом не уточнялось, о каких именно центрах принятия решений идет речь. Некоторые украинские СМИ сообщали, что удар был нанесен по офису Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, такую же информацию опубликовал украинский политик Илья Кива.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
Экс-сотрудник Пентагона заметил одну странную деталь в видео с Залужным
28 мая, 02:57
 
УкраинаМоскваРоссияВалерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийКирилл БудановСовет национальной безопасности и обороны УкраиныВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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