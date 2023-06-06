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Медведев призвал предусмотреть механизмы обучения детей русскому языку - РИА Новости, 06.06.2023
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19:05 06.06.2023
https://ria.ru/20230606/yazyk-1876568983.html
Медведев призвал предусмотреть механизмы обучения детей русскому языку
Медведев призвал предусмотреть механизмы обучения детей русскому языку - РИА Новости, 06.06.2023
Медведев призвал предусмотреть механизмы обучения детей русскому языку
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев считает необходимым устранить пробелы в законодательстве и предусмотреть механизмы для организации обучения детей... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T19:05
2023-06-06T19:05
общество
россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев считает необходимым устранить пробелы в законодательстве и предусмотреть механизмы для организации обучения детей иностранцев в зависимости от их знания русского языка. "Главная проблема в том, что у нас сейчас не предусмотрено специальных механизмов, с помощью которых можно было бы организовать обучение детей в зависимости от качества их познаний в русском языке", - сказал он на заседании Межведомственной комиссии по вопросам совершенствования государственной миграционной политики. Он напомнил, что соответствии с российским законодательством детей из семей мигрантов принимают в детские сады и школы на общих основаниях – на тех же, что и детей россиян. "Никаких требований особых владения русским языком для таких учеников закон не устанавливает. С одной стороны, это обеспечивает равные возможности для получения образования в России для всех вне зависимости от гражданства, что, в общем и целом, правильный справедливый подход. Это важная справедливая гарантия", - сказал он. При этом, по словам Медведева, есть и другая сторона – когда в классах учится 10-20% детей, которые не могут обучаться на русском языке, поскольку почти на нем не говорят. "Они обособлены, зачастую становятся агрессивными. Если таких ребят достаточно много, то еще и образуют группы по этническому принципу. Последствия известны, получают негативный резонанс", - отметил он. Медведев предложил устранить законодательные пробелы. "Этот пробел законодательства… нужно восполнить как можно быстрее. Наладить систему, которая позволит детям иностранцев, которые не владеют русским языком, успешно догонять остальных учеников, разбираясь в самом предмете. И, конечно, предусмотреть адекватный объем финансирования", - заявил он.
https://ria.ru/20230606/yazyk-1876567254.html
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общество, россия, дмитрий медведев
Общество, Россия, Дмитрий Медведев
Медведев призвал предусмотреть механизмы обучения детей русскому языку

Медведев: для детей мигрантов нужны варианты обучения в зависимости от их знания русского

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев считает необходимым устранить пробелы в законодательстве и предусмотреть механизмы для организации обучения детей иностранцев в зависимости от их знания русского языка.
"Главная проблема в том, что у нас сейчас не предусмотрено специальных механизмов, с помощью которых можно было бы организовать обучение детей в зависимости от качества их познаний в русском языке", - сказал он на заседании Межведомственной комиссии по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.
Ученик на уроке русского языка - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
Медведев прокомментировал проблему обучения детей мигрантов русскому языку
Вчера, 19:01
Он напомнил, что соответствии с российским законодательством детей из семей мигрантов принимают в детские сады и школы на общих основаниях – на тех же, что и детей россиян.
«
"Никаких требований особых владения русским языком для таких учеников закон не устанавливает. С одной стороны, это обеспечивает равные возможности для получения образования в России для всех вне зависимости от гражданства, что, в общем и целом, правильный справедливый подход. Это важная справедливая гарантия", - сказал он.
При этом, по словам Медведева, есть и другая сторона – когда в классах учится 10-20% детей, которые не могут обучаться на русском языке, поскольку почти на нем не говорят. "Они обособлены, зачастую становятся агрессивными. Если таких ребят достаточно много, то еще и образуют группы по этническому принципу. Последствия известны, получают негативный резонанс", - отметил он.
Медведев предложил устранить законодательные пробелы. "Этот пробел законодательства… нужно восполнить как можно быстрее. Наладить систему, которая позволит детям иностранцев, которые не владеют русским языком, успешно догонять остальных учеников, разбираясь в самом предмете. И, конечно, предусмотреть адекватный объем финансирования", - заявил он.
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