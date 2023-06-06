https://ria.ru/20230606/yazyk-1876568983.html

Медведев призвал предусмотреть механизмы обучения детей русскому языку

Медведев призвал предусмотреть механизмы обучения детей русскому языку - РИА Новости, 06.06.2023

Медведев призвал предусмотреть механизмы обучения детей русскому языку

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев считает необходимым устранить пробелы в законодательстве и предусмотреть механизмы для организации обучения детей... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T19:05

2023-06-06T19:05

2023-06-06T19:05

общество

россия

дмитрий медведев

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев считает необходимым устранить пробелы в законодательстве и предусмотреть механизмы для организации обучения детей иностранцев в зависимости от их знания русского языка. "Главная проблема в том, что у нас сейчас не предусмотрено специальных механизмов, с помощью которых можно было бы организовать обучение детей в зависимости от качества их познаний в русском языке", - сказал он на заседании Межведомственной комиссии по вопросам совершенствования государственной миграционной политики. Он напомнил, что соответствии с российским законодательством детей из семей мигрантов принимают в детские сады и школы на общих основаниях – на тех же, что и детей россиян. "Никаких требований особых владения русским языком для таких учеников закон не устанавливает. С одной стороны, это обеспечивает равные возможности для получения образования в России для всех вне зависимости от гражданства, что, в общем и целом, правильный справедливый подход. Это важная справедливая гарантия", - сказал он. При этом, по словам Медведева, есть и другая сторона – когда в классах учится 10-20% детей, которые не могут обучаться на русском языке, поскольку почти на нем не говорят. "Они обособлены, зачастую становятся агрессивными. Если таких ребят достаточно много, то еще и образуют группы по этническому принципу. Последствия известны, получают негативный резонанс", - отметил он. Медведев предложил устранить законодательные пробелы. "Этот пробел законодательства… нужно восполнить как можно быстрее. Наладить систему, которая позволит детям иностранцев, которые не владеют русским языком, успешно догонять остальных учеников, разбираясь в самом предмете. И, конечно, предусмотреть адекватный объем финансирования", - заявил он.

https://ria.ru/20230606/yazyk-1876567254.html

https://ria.ru/20230606/russkiy_yazyk-1876179390.html

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общество, россия, дмитрий медведев