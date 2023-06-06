Медведев прокомментировал проблему обучения детей мигрантов русскому языку

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Более трех четвертей несовершеннолетних мигрантов в РФ плохо знают русский язык, сообщил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев "Выборочная диагностика показала, что больше трех четвертей несовершеннолетних мигрантов русский язык знают плохо. Наверное, это не всегда их вина. В семьях приезжих обычно говорят на родном языке. Многие мигранты, о чем мы тоже неоднократно говорили, живут замкнутыми общинами, что тоже не способствует распространению у них русского языка", - сказал Медведев на заседании Межведомственной комиссии Совбеза РФ по вопросам совершенствования государственной миграционной политики Он подчеркнул, что уровень знаний детей мигрантов должен быть достаточным для освоения образовательных программ. Медведев отметил, что проблем в этой области остается много. "Обучение русскому языку очень важно в процессе адаптации иностранных граждан к жизни в России, к укладу, к традициям нашей страны. Работа в этом направлении ведется в соответствии с поручениями президента, ведется профильными ведомствами, службами. Еще раз подчеркну, проблемы, тем не менее, остаются серьезными", - сказал он.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Более трех четвертей несовершеннолетних мигрантов в РФ плохо знают русский язык, сообщил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев
"Выборочная диагностика показала, что больше трех четвертей несовершеннолетних мигрантов русский язык знают плохо. Наверное, это не всегда их вина. В семьях приезжих обычно говорят на родном языке. Многие мигранты, о чем мы тоже неоднократно говорили, живут замкнутыми общинами, что тоже не способствует распространению у них русского языка", - сказал Медведев на заседании Межведомственной комиссии Совбеза РФ по вопросам совершенствования государственной миграционной политики
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Он подчеркнул, что уровень знаний детей мигрантов должен быть достаточным для освоения образовательных программ.
Медведев отметил, что проблем в этой области остается много.
"Обучение русскому языку очень важно в процессе адаптации иностранных граждан к жизни в России, к укладу, к традициям нашей страны. Работа в этом направлении ведется в соответствии с поручениями президента, ведется профильными ведомствами, службами. Еще раз подчеркну, проблемы, тем не менее, остаются серьезными", - сказал он.
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