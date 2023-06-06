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Володин назвал украинцев расходным материалом в войне НАТО с Россией - РИА Новости, 06.06.2023
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13:28 06.06.2023 (обновлено: 13:35 06.06.2023)
https://ria.ru/20230606/volodin-1876455796.html
Володин назвал украинцев расходным материалом в войне НАТО с Россией
Володин назвал украинцев расходным материалом в войне НАТО с Россией - РИА Новости, 06.06.2023
Володин назвал украинцев расходным материалом в войне НАТО с Россией
Против России воюет НАТО, украинцы - расходный материал, это очевидно, написал в телеграм-канале спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T13:28
2023-06-06T13:35
россия
брюссель
нато
вячеслав володин
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Против России воюет НАТО, украинцы - расходный материал, это очевидно, написал в телеграм-канале спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин."Сегодня для всех очевидно: против России воюет НАТО. Украинцы - всего лишь расходный материал", - написал он в своем Telegram-канале.Володин добавил, что Вашингтон и Брюссель "втянули" европейские государства в войну, обещая успех киевского наступления, но "план "Барбаросса-2" рухнул".Спикер ГД добавил, что Вашингтон и Брюссель также поощряли теракты и диверсии против мирного населения России.
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россия, брюссель, нато, вячеслав володин, госдума рф
Россия, Брюссель, НАТО, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин назвал украинцев расходным материалом в войне НАТО с Россией

Володин: Запад обещал киевскому режиму успех наступления, но план "Барбаросса-2" рухнул

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Против России воюет НАТО, украинцы - расходный материал, это очевидно, написал в телеграм-канале спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.
"Сегодня для всех очевидно: против России воюет НАТО. Украинцы - всего лишь расходный материал", - написал он в своем Telegram-канале.
Володин добавил, что Вашингтон и Брюссель "втянули" европейские государства в войну, обещая успех киевского наступления, но "план "Барбаросса-2" рухнул".
Спикер ГД добавил, что Вашингтон и Брюссель также поощряли теракты и диверсии против мирного населения России.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
На Западе контрнаступление Киева ожидали две недели назад, сообщили СМИ
5 июня, 23:24
 
РоссияБрюссельНАТОВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
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