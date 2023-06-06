https://ria.ru/20230606/ukraina-1876362748.html

Экс-советник ЦРУ предсказал судьбу украинского наступления

Экс-советник ЦРУ предсказал судьбу украинского наступления - РИА Новости, 06.06.2023

Экс-советник ЦРУ предсказал судьбу украинского наступления

Когда начнется основное контрнаступление, украинские силы смогут захватить некоторые территории с помощью западного оружия, однако удержать их у Киева не... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T09:13

2023-06-06T09:13

2023-06-06T11:56

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МОСКВА, 6 июня — РИА Новости. Когда начнется основное контрнаступление, украинские силы смогут захватить некоторые территории с помощью западного оружия, однако удержать их у Киева не получится, написал бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс в статье для The Daily Reckoning."Наступление, вероятно, захлебнется по мере того, как российские силы будут постепенно сводить его на нет. <…> Если Украина прорвет одну линию (российской обороны. — Прим. ред.), ей придется противостоять другой", — заявил он.Важно понимать, что наступление предполагаемого масштаба требует массивной материально-технической поддержки, и у Украины вряд ли есть необходимые ресурсы, полагает эксперт."Как я уже говорил, Россия выигрывает. Запад не может позволить себе дать Украине больше оружия, и поддержка военных действий снижается", — указал он.Все, что остается, это переговоры или эскалация к ядерной войне. К сожалению, Байден, скорее всего, пойдет на эскалацию конфликта, заключил Рикардс.

https://ria.ru/20230606/nastuplenie-1876353247.html

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в мире, украина, киев, россия