https://ria.ru/20230606/ukraina-1876362748.html
Экс-советник ЦРУ предсказал судьбу украинского наступления
Экс-советник ЦРУ предсказал судьбу украинского наступления - РИА Новости, 06.06.2023
Экс-советник ЦРУ предсказал судьбу украинского наступления
Когда начнется основное контрнаступление, украинские силы смогут захватить некоторые территории с помощью западного оружия, однако удержать их у Киева не... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T09:13
2023-06-06T09:13
2023-06-06T11:56
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МОСКВА, 6 июня — РИА Новости. Когда начнется основное контрнаступление, украинские силы смогут захватить некоторые территории с помощью западного оружия, однако удержать их у Киева не получится, написал бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс в статье для The Daily Reckoning."Наступление, вероятно, захлебнется по мере того, как российские силы будут постепенно сводить его на нет. <…> Если Украина прорвет одну линию (российской обороны. — Прим. ред.), ей придется противостоять другой", — заявил он.Важно понимать, что наступление предполагаемого масштаба требует массивной материально-технической поддержки, и у Украины вряд ли есть необходимые ресурсы, полагает эксперт."Как я уже говорил, Россия выигрывает. Запад не может позволить себе дать Украине больше оружия, и поддержка военных действий снижается", — указал он.Все, что остается, это переговоры или эскалация к ядерной войне. К сожалению, Байден, скорее всего, пойдет на эскалацию конфликта, заключил Рикардс.
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Экс-советник ЦРУ предсказал судьбу украинского наступления
Экс-советник ЦРУ Рикардс заявил, что украинское наступление захлебнется
МОСКВА, 6 июня — РИА Новости.
Когда начнется основное контрнаступление, украинские силы смогут захватить некоторые территории с помощью западного оружия, однако удержать их у Киева не получится, написал бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс в статье для The Daily Reckoning
.
"Наступление, вероятно, захлебнется по мере того, как российские силы будут постепенно сводить его на нет. <…> Если Украина прорвет одну линию (российской обороны. — Прим. ред.), ей придется противостоять другой", — заявил он.
Важно понимать, что наступление предполагаемого масштаба требует массивной материально-технической поддержки, и у Украины вряд ли есть необходимые ресурсы, полагает эксперт.
"Как я уже говорил, Россия выигрывает. Запад не может позволить себе дать Украине больше оружия, и поддержка военных действий снижается", — указал он.
Все, что остается, это переговоры или эскалация к ядерной войне. К сожалению, Байден, скорее всего, пойдет на эскалацию конфликта, заключил Рикардс.
В Германии вынесли приговор украинскому наступлению