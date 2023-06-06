https://ria.ru/20230606/trend-1876507997.html

Мишустин назвал один из главных мировых трендов

Мишустин назвал один из главных мировых трендов - РИА Новости, 06.06.2023

Мишустин назвал один из главных мировых трендов

Резкое увеличение спроса на космические услуги является устойчивым мировым трендом, такие технологии проникают во все сферы, это также актуально и для России,... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T16:00

2023-06-06T16:00

2023-06-06T16:18

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Резкое увеличение спроса на космические услуги является устойчивым мировым трендом, такие технологии проникают во все сферы, это также актуально и для России, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии, посвященной развитию ракетно-космической отрасли."Мировой устойчивый тренд на сегодняшний день – это резкое увеличение спроса на космические услуги. Такие технологии проникают во все сферы – это интернет, связь, сервисы для бизнеса, для граждан, дистанционное зондирование земли, навигация. Они крайне востребованы при реализации очень масштабных современных инфраструктурных инновационных проектов. Это также актуально для России с учетом протяженности ее территории", - сказал Мишустин.Глава правительства напомнил, что приоритетом для РФ является совершенствование собственной инфраструктуры, наращивание и качественное улучшение орбитальной группировки космических аппаратов, ритмичное продолжение пилотируемых программ, создание перспективной линейки ракетных комплексов, увеличение доли инновационной космической техники, продукции и услуг."Решение этих стратегических задач имеет огромное значение для нашей страны и, конечно, они необходимы просто для дальнейшего развития", - отметил Мишустин.

https://ria.ru/20230412/sputnik-1864858476.html

россия

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михаил мишустин, россия