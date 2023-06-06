https://ria.ru/20230606/terakt-1876576840.html
МИД России назвал подрыв Каховской ГЭС террористическим актом
МИД России назвал подрыв Каховской ГЭС террористическим актом - РИА Новости, 06.06.2023
МИД России назвал подрыв Каховской ГЭС террористическим актом
РФ осуждает разрушение украинскими войсками Каховской ГЭС, произошедшее является террористическим актом и было спланировано Киевом в рамках так называемого... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T19:53
2023-06-06T19:53
2023-06-06T19:53
специальная военная операция на украине
в мире
россия
новая каховка
киев
владимир леонтьев (новая каховка)
вооруженные силы украины
сергей шойгу
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. РФ осуждает разрушение украинскими войсками Каховской ГЭС, произошедшее является террористическим актом и было спланировано Киевом в рамках так называемого "контрнаступления", заявили во вторник в МИД России. "Произошедшее является террористическим актом, направленным против инфраструктуры сугубо гражданского назначения. Он был заранее и целенаправленно спланирован киевским режимом в военных целях в рамках так называемого "контрнаступления" ВСУ", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ. "Решительно осуждаем разрушение вооруженными силами Украины Каховской ГЭС, которое привело к масштабной гуманитарной и экологической катастрофе", - добавили во внешнеполитическом ведомстве. Украинские войска минувшей ночью нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, чтобы перебросить войска в район своих наступательных действий с херсонского направления, ослабив там свои позиции. По словам министра, Киев совершил теракт, подорвав Каховскую ГЭС, это привело к затоплению значительных территорий. Каховская гидроэлектростанция – шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
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МИД России назвал подрыв Каховской ГЭС террористическим актом
МИД России осудил украинский подрыв Каховской ГЭС и назвал террористическим актом
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости.
РФ осуждает разрушение украинскими войсками Каховской ГЭС, произошедшее является террористическим актом и было спланировано Киевом в рамках так называемого "контрнаступления", заявили во вторник в МИД
России.
"Произошедшее является террористическим актом, направленным против инфраструктуры сугубо гражданского назначения. Он был заранее и целенаправленно спланирован киевским режимом в военных целях в рамках так называемого "контрнаступления" ВСУ", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
"Решительно осуждаем разрушение вооруженными силами Украины Каховской ГЭС, которое привело к масштабной гуманитарной и экологической катастрофе", - добавили во внешнеполитическом ведомстве.
Украинские войска минувшей ночью нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, чтобы перебросить войска в район своих наступательных действий с херсонского направления, ослабив там свои позиции. По словам министра, Киев совершил теракт, подорвав Каховскую ГЭС, это привело к затоплению значительных территорий.
Каховская гидроэлектростанция – шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
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