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МИД России назвал подрыв Каховской ГЭС террористическим актом - РИА Новости, 06.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:53 06.06.2023
https://ria.ru/20230606/terakt-1876576840.html
МИД России назвал подрыв Каховской ГЭС террористическим актом
МИД России назвал подрыв Каховской ГЭС террористическим актом - РИА Новости, 06.06.2023
МИД России назвал подрыв Каховской ГЭС террористическим актом
РФ осуждает разрушение украинскими войсками Каховской ГЭС, произошедшее является террористическим актом и было спланировано Киевом в рамках так называемого... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T19:53
2023-06-06T19:53
специальная военная операция на украине
в мире
россия
новая каховка
киев
владимир леонтьев (новая каховка)
вооруженные силы украины
сергей шойгу
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. РФ осуждает разрушение украинскими войсками Каховской ГЭС, произошедшее является террористическим актом и было спланировано Киевом в рамках так называемого "контрнаступления", заявили во вторник в МИД России. "Произошедшее является террористическим актом, направленным против инфраструктуры сугубо гражданского назначения. Он был заранее и целенаправленно спланирован киевским режимом в военных целях в рамках так называемого "контрнаступления" ВСУ", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ. "Решительно осуждаем разрушение вооруженными силами Украины Каховской ГЭС, которое привело к масштабной гуманитарной и экологической катастрофе", - добавили во внешнеполитическом ведомстве. Украинские войска минувшей ночью нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, чтобы перебросить войска в район своих наступательных действий с херсонского направления, ослабив там свои позиции. По словам министра, Киев совершил теракт, подорвав Каховскую ГЭС, это привело к затоплению значительных территорий. Каховская гидроэлектростанция – шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
https://ria.ru/20230606/stantsiya-1876571627.html
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новая каховка
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в мире, россия, новая каховка, киев, владимир леонтьев (новая каховка), вооруженные силы украины, сергей шойгу, каховская гэс, разрушение каховской гэс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Новая Каховка, Киев, Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Вооруженные силы Украины, Сергей Шойгу, Каховская ГЭС, Разрушение Каховской ГЭС
МИД России назвал подрыв Каховской ГЭС террористическим актом

МИД России осудил украинский подрыв Каховской ГЭС и назвал террористическим актом

© Фото : Planet/TwitterРазрушения Каховской ГЭС. Фото со спутника
Разрушения Каховской ГЭС. Фото со спутника - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© Фото : Planet/Twitter
Разрушения Каховской ГЭС. Фото со спутника
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. РФ осуждает разрушение украинскими войсками Каховской ГЭС, произошедшее является террористическим актом и было спланировано Киевом в рамках так называемого "контрнаступления", заявили во вторник в МИД России.
"Произошедшее является террористическим актом, направленным против инфраструктуры сугубо гражданского назначения. Он был заранее и целенаправленно спланирован киевским режимом в военных целях в рамках так называемого "контрнаступления" ВСУ", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
Последствия украинских ударов по Каховской ГЭСПоследствия украинских ударов по Каховской ГЭС
Инфографика
"Решительно осуждаем разрушение вооруженными силами Украины Каховской ГЭС, которое привело к масштабной гуманитарной и экологической катастрофе", - добавили во внешнеполитическом ведомстве.
Украинские войска минувшей ночью нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, чтобы перебросить войска в район своих наступательных действий с херсонского направления, ослабив там свои позиции. По словам министра, Киев совершил теракт, подорвав Каховскую ГЭС, это привело к затоплению значительных территорий.
Каховская гидроэлектростанция – шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
Обстрелы ВСУ Каховской ГЭС. Стоп-кадр видео
Повреждение Каховской ГЭС: что известно к этому моменту
Вчера, 19:20
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияНовая КаховкаКиевВладимир Леонтьев (Новая Каховка)Вооруженные силы УкраиныСергей ШойгуКаховская ГЭСРазрушение Каховской ГЭС
 
 
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