https://ria.ru/20230606/stavropole-1876444633.html
Ставрополье поддержит ветеранов СВО в выборе востребованных специальностей
Ставрополье поддержит ветеранов СВО в выборе востребованных специальностей - РИА Новости, 06.06.2023
Ставрополье поддержит ветеранов СВО в выборе востребованных специальностей
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил правительству создать для ветеранов СВО систему переобучения на востребованные специальности,... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T13:01
2023-06-06T13:01
2023-06-06T13:01
ставропольский край
владимир владимиров
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил правительству создать для ветеранов СВО систему переобучения на востребованные специальности, сообщает управление пресс-службы и информационной политики губернатора и правительства края.Губернатор провел заседание координационного Совета по обеспечению экономической стабильности в крае в условиях санкций.Он поручил министерству труда и социальной защиты населения Ставропольского края наладить постоянную связь с Фондом поддержки участников специальной военной операции и оперативно оказывать помощь в трудоустройстве ветеранам, возвращающимся с передовой. В том числе проработать возможность использования ими механизма по переобучению на новые востребованные специальности с выплатой стипендии в размере МРОТ на время учебы, используя, в том числе возможности госпрограммы края "Развитие сферы труда и занятости населения"."Эта система использовалась нами для обучения ставропольцев новым специальностям, и очень хорошо себя показала. Нужно имеющийся опыт перенести на поддержку ветеранов…. Наша главная задача – поддержка участников и ветеранов специальной военной операции, членов их семей", - заявил губернатор.Как отмечается в сообщении, финансовая система региона, несмотря на санкции, остается стабильной. За первые пять месяцев года налоговые поступления в муниципальные бюджеты в среднем по краю составили 101% от запланированного. Задолженностей по выплатам бюджетникам нет.Ситуация на рынке труда остается также стабильной. На сегодня в крае среди безработных немногим больше 8 тысяч человек, тогда как год назад их число на аналогичный период года превышало 11 тысяч.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир владимиров
Ставропольский край, Владимир Владимиров
МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил правительству создать для ветеранов СВО систему переобучения на востребованные специальности, сообщает управление пресс-службы и информационной политики губернатора и правительства края.
Губернатор провел заседание координационного Совета по обеспечению экономической стабильности в крае в условиях санкций.
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Он поручил министерству труда и социальной защиты населения Ставропольского края наладить постоянную связь с Фондом поддержки участников специальной военной операции и оперативно оказывать помощь в трудоустройстве ветеранам, возвращающимся с передовой. В том числе проработать возможность использования ими механизма по переобучению на новые востребованные специальности с выплатой стипендии в размере МРОТ
на время учебы, используя, в том числе возможности госпрограммы края "Развитие сферы труда и занятости населения".
"Эта система использовалась нами для обучения ставропольцев новым специальностям, и очень хорошо себя показала. Нужно имеющийся опыт перенести на поддержку ветеранов…. Наша главная задача – поддержка участников и ветеранов специальной военной операции, членов их семей", - заявил губернатор.
Как отмечается в сообщении, финансовая система региона, несмотря на санкции, остается стабильной. За первые пять месяцев года налоговые поступления в муниципальные бюджеты в среднем по краю составили 101% от запланированного. Задолженностей по выплатам бюджетникам нет.
Ситуация на рынке труда остается также стабильной. На сегодня в крае среди безработных немногим больше 8 тысяч человек, тогда как год назад их число на аналогичный период года превышало 11 тысяч.