https://ria.ru/20230606/stavropole-1876444633.html

Ставрополье поддержит ветеранов СВО в выборе востребованных специальностей

Ставрополье поддержит ветеранов СВО в выборе востребованных специальностей - РИА Новости, 06.06.2023

Ставрополье поддержит ветеранов СВО в выборе востребованных специальностей

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил правительству создать для ветеранов СВО систему переобучения на востребованные специальности,... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T13:01

2023-06-06T13:01

2023-06-06T13:01

ставропольский край

владимир владимиров

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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил правительству создать для ветеранов СВО систему переобучения на востребованные специальности, сообщает управление пресс-службы и информационной политики губернатора и правительства края.Губернатор провел заседание координационного Совета по обеспечению экономической стабильности в крае в условиях санкций.Он поручил министерству труда и социальной защиты населения Ставропольского края наладить постоянную связь с Фондом поддержки участников специальной военной операции и оперативно оказывать помощь в трудоустройстве ветеранам, возвращающимся с передовой. В том числе проработать возможность использования ими механизма по переобучению на новые востребованные специальности с выплатой стипендии в размере МРОТ на время учебы, используя, в том числе возможности госпрограммы края "Развитие сферы труда и занятости населения"."Эта система использовалась нами для обучения ставропольцев новым специальностям, и очень хорошо себя показала. Нужно имеющийся опыт перенести на поддержку ветеранов…. Наша главная задача – поддержка участников и ветеранов специальной военной операции, членов их семей", - заявил губернатор.Как отмечается в сообщении, финансовая система региона, несмотря на санкции, остается стабильной. За первые пять месяцев года налоговые поступления в муниципальные бюджеты в среднем по краю составили 101% от запланированного. Задолженностей по выплатам бюджетникам нет.Ситуация на рынке труда остается также стабильной. На сегодня в крае среди безработных немногим больше 8 тысяч человек, тогда как год назад их число на аналогичный период года превышало 11 тысяч.

https://ria.ru/20230526/melioratory-1874377899.html

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

владимир владимиров