https://ria.ru/20230606/stantsiya-1876571627.html

Повреждение Каховской ГЭС: что известно к этому моменту

Повреждение Каховской ГЭС: что известно к этому моменту - РИА Новости, 06.06.2023

Повреждение Каховской ГЭС: что известно к этому моменту

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал преднамеренной диверсией Киева разрушение Каховской ГЭС, которое может повлечь последствия для... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T19:20

2023-06-06T19:20

2023-06-06T19:20

в мире

россия

украина

херсонская область

владимир леонтьев (новая каховка)

дмитрий песков

василий небензя

запорожская аэс

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал преднамеренной диверсией Киева разрушение Каховской ГЭС, которое может повлечь последствия для нескольких десятков тысяч жителей региона. Верхняя часть Каховской ГЭС, расположенная в Херсонской области, разрушена, сообщил во вторник утром глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев. По его словам, это произошло в результате серии ударов со стороны украинских войск минувшей ночью. Удар наносился, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". РФ решительно отвергает обвинения в подрыве Каховской ГЭС, это преднамеренная диверсия Киева, всю ответственность несут украинские власти, заявил Песков журналистам во вторник. Он отметил, что одной из целей подрыва ГЭС может быть намерение киевского режима нарушить водоснабжение Крыма, при этом в водохранилищах есть достаточный уровень воды, который обеспечит "определенный запас прочности". По данным СК РФ, по факту разрушения плотины Каховской ГЭС и затопления территорий возбуждено уголовное дело о теракте. Ситуация в Херсонской областиВрио губернатора Херсонской области Евгений Балицкий заявил, что Запорожская область готова разместить жителей, покинувших свои дома из-за последствий разрушения Каховской ГЭС, в населенных пунктах на берегу Азовского моря, в том числе в Бердянске, Кирилловке и Приморске. В Новокаховском городском округе полностью затоплены три населенных пункта, уровень воды в Новой Каховке поднялся практически до 11 метров, около 900 человек уже эвакуированы, сообщил во вторник глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев. Помимо Новокаховского городского округа власти Херсонской области готовят эвакуацию населения из Голопристанского и Алёшкинского округов, сообщает администрация региона. Город Алёшки в Херсонской области практически полностью затоплен после разрушения Каховской ГЭС, там самая сложная ситуация, сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко. Оказался затоплен участок автомагистрали М-14, передвигаться на автомобиле уже затруднительно, передает корреспондент РИА Новости. Мобильные бригады для помощи жителям на местах организовала прокуратура Херсонской области, сообщает пресс-служба госучреждения. МЧС России направило в Херсонскую область аэромобильную группировку спасателей главного управления МЧС по Крыму, к поисково-спасательным работам могут быть подключены отряды ведомства из других регионов России. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала заявил, что обстрел и разрушение Украиной Каховской ГЭС в Херсонской области являются отвлекающими от контрнаступления маневрами. Используя высокоскоростные лодки, ВСУ могут угрожать и другим российским территориям, отметил он. В миреМАГАТЭ сообщила, что в курсе сообщений о повреждениях Каховской ГЭС, и эксперты агентства на Запорожской АЭС следят за ситуацией, но сейчас угрозы безопасности на атомной электростанции станции нет. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подтвердил, что посетит Запорожскую АЭС на следующей неделе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу о том, что в октябре прошлого года постпред России при ООН Василий Небензя направил в генсекретариат организации письмо о планах киевского режима по разрушению Каховской ГЭС, написала она написала в своем телеграм-канале. Россия запросит заседание СБ ООН в связи с разрушением Каховской ГЭС, заявил журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя. По словам замглавы МИД Украины Николая Точицкого, СБ ООН может собраться для обсуждения ситуации вокруг ГЭС 6-7 июня, точной даты пока нет. В Европейском союзе решительно осудили атаку, которой подверглась дамба Каховской ГЭС, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы союза Петер Стано. В свою очередь в Международном комитете Красного Креста подчеркнули, что разрушение плотины представляет собой один из самых значительных ущербов критически важной инфраструктуре с февраля 2022 года. Страны Запада прямо или косвенно, но при этом голословно обвинили РФ в подрыве Каховской ГЭС, не приведя никаких доказательств или аргументов. Одними из первых, кто прокомментировал подрыв Каховской ГЭС, стали канцлер ФРГ Олаф Шольц и глава британского МИД Джеймс Клеверли. Шольц назвал разрушение дамбы Каховской ГЭС "новым измерением" конфликта и пообещал продолжать оказывать помощь Киеву столько, сколько нужно. Позже глава МИД Германии Анналена Бербок в своем Twitter-аккаунте написала, что факт прорыва дамбы был использован в качестве "оружия". Министр не стала напрямую обвинять какую-либо из сторон, отметив, что у этой "экологической катастрофы" есть только один виновный, и это - конфликт на Украине, начатый, на ее взгляд, РФ. Джеймс Клеверли также осудил нанесение ударов по "исключительно гражданской инфраструктуре" и заявил о готовности Лондона оказать Киеву необходимую поддержку после частичного разрушения Каховской ГЭС. Лидеры стран Балтии в свою очередь сказали, что считают ответственной за подрыв Каховской ГЭС российскую сторону, и призвали увеличить военную поддержку Украины. Президент Польши Анджей Дуда, как и другие западные официальные лица, не приведя ни одного доказательства или аргумента, заявил, что Польша "точно знает", что дамбу взорвали россияне. К осуждениям подрыва ГЭС также присоединились представители Италии, Испании и Нидерландов. Правительство Японии заявило, что выражает обеспокоенность возможными последствиями на Запорожской АЭС и намерено продолжать отслеживать ситуацию.

https://ria.ru/20230606/ges-1876453870.html

https://ria.ru/20230606/kakhovskaya_ges-1876489938.html

https://ria.ru/20230606/stantsiya-1876515322.html

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