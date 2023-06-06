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Минобороны рассказало о последствиях киевского подрыва на Каховской ГЭС - РИА Новости, 06.06.2023
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16:26 06.06.2023 (обновлено: 16:38 06.06.2023)
https://ria.ru/20230606/stantsiya-1876515322.html
Минобороны рассказало о последствиях киевского подрыва на Каховской ГЭС
Минобороны рассказало о последствиях киевского подрыва на Каховской ГЭС - РИА Новости, 06.06.2023
Минобороны рассказало о последствиях киевского подрыва на Каховской ГЭС
Киевский режим осуществил сброс воды с Днепропетровской ГЭС для еще большего затопления территорий, что свидетельствует о заранее спланированной Киевом... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T16:26
2023-06-06T16:38
каховская гэс
разрушение каховской гэс
специальная военная операция на украине
в мире
киев
россия
сергей шойгу
безопасность
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Киевский режим осуществил сброс воды с Днепропетровской ГЭС для еще большего затопления территорий, что свидетельствует о заранее спланированной Киевом масштабной диверсии, заявил министр обороны России Сергей Шойгу."Кроме того, по имеющимся данным, значительно увеличен сброс воды с Днепропетровской ГЭС, что ведет к еще большему затоплению территорий. Этот факт свидетельствует о заранее спланированной киевским режимом крупномасштабной диверсии", - сообщил Шойгу.По словам министра, киевским режимом был совершен подрыв сооружений Каховской ГЭС, что привело к затоплению значительных территорий.
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каховская гэс, разрушение каховской гэс, в мире, киев, россия, сергей шойгу, безопасность
Каховская ГЭС, Разрушение Каховской ГЭС, Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия, Сергей Шойгу, Безопасность
Минобороны рассказало о последствиях киевского подрыва на Каховской ГЭС

Министр обороны Шойгу: украинский подрыв сооружений Каховской ГЭС привел к затоплению

© Фото : администрация Новокаховского городского округаСитуация с подтоплением в Новой Каховке
Ситуация с подтоплением в Новой Каховке - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© Фото : администрация Новокаховского городского округа
Ситуация с подтоплением в Новой Каховке
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Киевский режим осуществил сброс воды с Днепропетровской ГЭС для еще большего затопления территорий, что свидетельствует о заранее спланированной Киевом масштабной диверсии, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
"Кроме того, по имеющимся данным, значительно увеличен сброс воды с Днепропетровской ГЭС, что ведет к еще большему затоплению территорий. Этот факт свидетельствует о заранее спланированной киевским режимом крупномасштабной диверсии", - сообщил Шойгу.
По словам министра, киевским режимом был совершен подрыв сооружений Каховской ГЭС, что привело к затоплению значительных территорий.
Последствия украинских ударов по Каховской ГЭСПоследствия украинских ударов по Каховской ГЭС
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Специальная военная операция на УкраинеКаховская ГЭСРазрушение Каховской ГЭСВ миреКиевРоссияСергей ШойгуБезопасность
 
 
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